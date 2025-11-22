Gần 10.000 giáo viên tham gia tập huấn môn giáo dục tài chính

Hội nghị được tổ chức tại điểm cầu chính là Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình, kết nối với hơn 900 điểm cầu trên toàn tỉnh.

Gần 10.000 người là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách bậc trung học cùng ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm tại các trường phổ thông tham gia tập huấn với hai chuyên gia là ThS. Lê Thị Thúy Sen - Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng và GS.TS Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Nội dung được quan tâm nhiều nhất tại chương trình là bộ sách Giáo dục tài chính từ lớp 1 đến lớp 12 do ThS. Lê Thị Thúy Sen làm chủ biên.

Các diễn giả, chuyên gia tập tại buổi tập huấn chuyên đề giáo dục tài chính và văn hoá học đường (Ảnh: BTC).

Đây là bộ tài liệu được biên soạn bài bản nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết về quản lý tài chính cá nhân, sử dụng đồng tiền thông minh, có trách nhiệm.

Ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội - cho rằng, giáo dục tài chính cho học sinh phổ thông là vấn đề hết sức quan trọng trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Theo ông, giáo dục tài chính không chỉ rèn kỹ năng sống cốt lõi mà còn bồi dưỡng cho học sinh ý thức trách nhiệm xã hội, hiểu về thuế, tín dụng, bảo hiểm, an sinh xã hội. Điều này vừa giúp phòng tránh rủi ro như tín dụng đen, thất bại tài chính, vừa tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.

Chia sẻ về cơ duyên hoàn thành bộ sách tại buổi tập huấn, ThS. Lê Thị Thúy Sen cho biết ở nhiều quốc gia như Mỹ, Úc, Singapore, Philippines, Thái Lan, Đức, Hàn Quốc…, học sinh được tiếp cận giáo dục tài chính từ rất sớm, ngay từ bậc tiểu học.

Tại Việt Nam, tuy chương trình phổ thông đã đề cập đến yếu tố tài chính, nhưng bà Thuý Sen cho rằng nội dung chủ yếu dừng lại ở mức lồng ghép trong các bài toán về tiền tệ, phép tính…, chưa hình thành được cho học sinh một “tư duy tài chính”.

Theo chia sẻ của bà Lê Thị Thúy Sen, tinh thần chủ đạo của bộ sách không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức tài chính, mà còn hướng học sinh đến một lối sống nhân ái.

Trong mô hình 6 lọ quản lý tài chính, luôn có một “lọ yêu thương” - phần ngân sách nhỏ được dành riêng cho hoạt động thiện nguyện và chia sẻ với cộng đồng.

Học sinh trong một buổi học về giáo dục tài chính (Ảnh: BTC).

Khi biết cách lập kế hoạch chi tiêu, cân đối thu nhập và tiết kiệm khoa học, mỗi cá nhân đều có khả năng trích một phần nhỏ trong nguồn lực của mình để giúp đỡ người khó khăn. Đó có thể là khoản ủng hộ đồng bào vùng lũ, hỗ trợ trẻ em nghèo, hay đơn giản là san sẻ với một gia đình đang gặp hoạn nạn trong khu phố.

Đặc biệt, trong thời điểm cả nước đang hướng “trái tim” về các vùng bị thiệt hại bởi bão lũ và thiên tai, việc giáo dục học sinh biết dành một phần nhỏ thu nhập để sẻ chia càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Quản trị tài chính vì thế không chỉ là kỹ năng sống quan trọng, mà còn là nền tảng để nuôi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần “lá lành đùm lá rách” và những giá trị đẹp trong mỗi con người.

Về cách triển khai nội dung giáo dục tài chính trong nhà trường, các chuyên gia tư vấn giáo viên có thể tổ chức dạy học theo cụm bài hoặc xây dựng kế hoạch tập trung trong khoảng 1-2 tháng, với khoảng 12–15 tiết, sau đó học sinh tự thực hành tại nhà. Phụ huynh cũng dễ dàng đồng hành cùng con trong quá trình này.

Hương Giang