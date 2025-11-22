U17 Việt Nam thắng đậm U17 Singapore, khởi đầu tốt tại vòng loại châu Á

U17 Việt Nam là bảng trưởng của bảng C vòng loại giải châu Á 2026. Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Singapore diễn ra tối nay (22/11), trên sân trung tâm PVF tại Hưng Yên.

U17 Việt Nam thắng đậm U17 Singapore (Ảnh: VFF).

Trước đội bóng yếu Singapore, U17 Việt Nam chiếm ưu thế hoàn toàn. Không mấy khó khăn để đội bóng của HLV Cristiano Roland mở tỷ số ở phút thứ 4, được ghi do công của Lê Trọng Đại Nhân.

Trước khi hiệp một kết thúc, đội U17 Việt Nam đã dẫn trước 3-0. Hai bàn thắng khác của U17 Việt Nam trong hiệp một, được thực hiện bởi Lê Sỹ Bách ở phút 25 và Nguyễn Minh Thủy ở phút 38.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục ép sân và ghi thêm bàn thắng. Phút 64, Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho đội chủ.

Phút 68, Trần Minh Quân thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 5-0 cho U17 Việt Nam. Chưa dừng lại tại đây, trước khi trận đấu kết thúc chừng một phút, Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu này, ấn định chiến thắng 6-0 cho U17 Việt Nam.

Dù thắng đậm, nhưng U17 Việt Nam vẫn tạm thời chỉ đứng thứ nhì bảng C. Đội bóng của HLV Roland có 3 điểm, bằng điểm với đội đầu bảng Malaysia, nhưng kém đối thủ chỉ số phụ.

Ở các trận đấu khác diễn ra trong ngày hôm nay, thuộc bảng C, U17 Malaysia thắng đội Quần đảo Bắc Mariana 13-0. Trong khi đó, U17 Hong Kong (Trung Quốc) thắng U17 Macau (Trung Quốc) 2-0.