Những sai lầm "không thể tha thứ" khi đăng ký thi đánh giá năng lực

Theo hướng dẫn dự thi đánh giá năng lực 2026 do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐH) vừa công bố, những vi phạm dưới đây sẽ khiến thí sinh không được dự thi.

Lưu ý "nằm lòng" khi đăng ký dự thi

Thứ nhất, dùng ảnh chân dung sai quy cách như: Đeo kính, tóc che trán, chụp lại ảnh từ thẻ căn cước, ảnh chụp sai quy cách, ảnh chụp từ hồ sơ cũ…

Theo quy định, thí sinh dùng ảnh điện tử, có đuôi jpg hoặc jpeg, dung lượng không quá 5MB, kích thước 4x6cm. Tên ảnh được đặt bằng số thẻ căn cước công dân.

Những cách chụp ảnh sai khiến thí sinh không thể thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội (Ảnh: VNU).

Ảnh chụp trên phông nền sáng màu, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính. Ảnh được chụp trong 6 tháng tính đến thời điểm đăng ký dự thi.

Thứ hai, thí sinh không dùng hình ảnh căn cước bị mờ hoặc bị chỉnh sửa thông tin. Các trường hợp cố tình chỉnh sửa thông tin, làm sai lệch thông tin trên thẻ căn cước để đăng ký đều bị cấm thi.

Đặc biệt từ năm 2026, thí sinh có thể sử dụng ảnh căn cước trên hệ thống VNeID để làm ảnh đăng ký trên hệ thống.

Thứ ba, thí sinh không được khai sai điểm trung bình môn học. Quy định của ĐH Quốc gia Hà Nội, thí sinh nhập điểm theo thang điểm 10, dùng dấu chấm để ngăn cách giữa phần nguyên và thập phân (ví dụ: 8.5 điểm). Trường hợp nhập sai điểm, hệ thống sẽ không lưu hồ sơ, thí sinh phải tự sửa lại.

Thứ tư, thí sinh phải đọc “Thỏa thuận giữa thí sinh và Viện Đào tạo số và Khảo thí”, tích chọn “đồng ý” để thực hiện các bước tiếp theo. Thỏa thuận là yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ để tham dự kỳ thi đánh giá năng lực.

Kiểm tra cơ sở vật chất kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội (Ảnh: T. Thảo).

Ở bước đăng ký thi

Thí sinh bắt buộc phải có số điện thoại để đăng ký tài khoản. Hệ thống sẽ gửi mã OTP về số điện thoại để xác nhận đăng ký tài khoản dự thi, xác nhận hủy ca thi, xác nhận yêu cầu đặt lại mật khẩu trong trường hợp thí sinh quên mật khẩu. Số điện thoại này cần đã đăng ký chính chủ để tránh tình trạng mất hoặc bị khóa.

Thí sinh bắt buộc phải có thư điện tử cá nhân, không sử dụng hòm thư của người khác để đăng ký tài khoản. Mật khẩu và địa chỉ hòm thư phải được bảo mật.

Khi đăng ký ca thi, hệ thống chỉ hiển thị những ca thi đang mở đăng ký tại thời điểm đăng ký. Một số đợt thi hiển thị trên màn hình nhưng ở trạng thái sắp mở. Thí sinh chỉ đăng ký được những ca thi còn chỗ trống.

Lần lượt chọn kỳ thi, đợt thi, địa điểm thi, ca thi. Thí sinh được chọn 2 ca thi/năm; thời gian giữa 2 ca thi (gồm cả ngày thi) cách nhau tối thiểu 28 ngày. Các ca thi đã đủ số lượng thí sinh đăng ký (hết chỗ) sẽ ở dạng không hoạt động và có thông báo “hết chỗ”.

Để không nghẽn mạng khi chọn ca thi đánh giá năng lực

Theo lưu ý của ĐH Quốc gia Hà Nội, thí sinh chỉ được đăng nhập trên một thiết bị (điện thoại, máy tính...) để chọn ca thi.

Nếu dùng thiết bị thứ hai, tài khoản đăng ký sẽ bị đẩy ra khỏi hệ thống. Thí sinh không thể chọn ca thi, làm tăng nghẽn mạng.

Sau khi chọn ca thi thành công, thoát khỏi tài khoản đăng ký và trở lại nộp lệ phí sau.

Lệ phí nộp sau 1 giờ và trước 96 giờ kể từ khi chọn ca thi thành công. Sau 96 giờ, thí sinh không nộp lệ phí, ca thi sẽ hủy tự động và không thể phục hồi.