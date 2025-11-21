"Phơi chữ sau lụt", đón học sinh trở lại lớp

“Phơi chữ sau lụt” là dòng trạng thái được ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu, thành phố Huế, đăng tải trên trang Facebook cá nhân kèm hình ảnh hàng loạt cuốn sách, vở tập viết của học sinh cấp 1 trên địa bàn phường bị ướt sũng do ảnh hưởng mưa lũ.

Hình ảnh những cuốn vở học sinh đặt trên mặt bàn để hong khô sau khi nước lũ rút, được ông Dương ghi lại vào chiều 20/11, tại Trường Tiểu học số 1 Quảng Thành, thuộc phường Hóa Châu.

Sách vở học sinh Trường Tiểu học số 1 Quảng Thành, phường Hóa Châu bị ẩm ướt sau mưa lũ (Ảnh: Ngọc Dương).

"Sách vở ướt hết rồi, dùng quạt sấy mấy ngày mà chưa khô hết", câu nói của vị lãnh đạo địa phương thuộc khu vực thấp trũng nhất thành phố Huế, thường xuyên bị ngập lụt kéo dài, khiến nhiều người ngậm ngùi.

Thầy giáo Trần Bá Trai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Quảng Thành, cho biết từ ngày 23/10 đến sáng 20/11, ngôi trường nằm ở vùng hạ lưu sông Bồ này chịu 4 đợt ngập lụt liên tiếp, mỗi đợt kéo dài 3-4 ngày.

Trong các đợt mưa lũ, nhà trường phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Theo thầy Trai, nhà trường có gần 470 học sinh, nhiều em ở trong các vùng ngập lụt sâu nên sách vở, đồ dùng học tập bị cuốn trôi, ngập nước, gây hư hỏng.

Trường Tiểu học số 1 Quảng Thành có nhiều thời điểm bị ngập sâu, nước tràn vào phòng học và các phòng chức năng (Ảnh: Bá Trai).

Bên cạnh đó, toàn bộ 6 phòng học và các phòng chức năng ở tầng 1 của Trường Tiểu học số 1 Quảng Thành cũng bị ngập sâu, thời điểm nước dâng cao nhất lên đến 1,5m. Dù đã được kê dọn, đưa lên tầng cao hơn, nhưng một số sách vở, đồ dùng học tập cùng trang thiết bị, máy vi tính phục vụ giảng dạy bị ẩm ướt.

Thầy Trai cho biết, đến sáng 20/11, sau khi nước lũ rút, nhà trường đã huy động đội ngũ giáo viên, nhân viên tổng dọn vệ sinh, hong khô sách vở bị ướt. Đến chiều cùng ngày, trường đã đón học sinh quay trở lại lớp học.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu, cho biết tính đến chiều 21/11, toàn bộ 15 trường học trên địa bàn phường đã tổ chức dạy học bình thường.

Trước đó, trong các đợt mưa lũ lớn kéo dài, hàng loạt nhà trường tại phường Hóa Châu đã phải cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển qua dạy trực tuyến.

Lãnh đạo phường Hóa Châu khẳng định sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ các trường học vượt qua giai đoạn khó khăn do thiên tai.

Bữa trưa nhanh gọn sau khi dọn dẹp vệ sinh trường lớp của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học số 1 Quảng Thành trong ngày 20/11 (Nguồn: Trường TH số 1 Quảng Thành).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, trong các đợt lũ lụt vừa qua, hơn 4.350 bộ sách giáo khoa cùng nhiều sách tham khảo, sách truyện,… của học sinh trên địa bàn bị hư hỏng, cuốn trôi.

Nhiều đầu sách rơi vào tình trạng khan hiếm, buộc học sinh phải mượn sách của bạn để photo, sử dụng tạm thời.

Ngành giáo dục thành phố Huế cũng chịu thiệt hại lớn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ước tính trên 32 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết đến nay, UBND thành phố đã bố trí 23 tỷ đồng để các nhà trường khắc phục thiệt hại do thiên tai, mua sắm thiết bị hư hỏng.