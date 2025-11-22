Say rượu chạy xe kẹp ba gây tai nạn làm 2 người tử vong

Ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tạm giam Nguyễn Trọng Cường (SN 2004, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra, xử lý về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, làm 2 người tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với Nguyễn Trọng Cường (Ảnh: Trọng Tín).

Trước đó, lúc 2h45 ngày 19/11, Cường có sử dụng rượu bia, chưa có giấy phép lái xe nhưng Cường vẫn lái mô tô chở Nguyễn Trọng S. (SN 2008) và Nguyễn Văn D. (SN 1997) lưu thông trên đường với tốc độ cao.

Khi đến đường Lý Thường Kiệt, đoạn thuộc khu phố 10, phường Đạo Thạnh, xe của Cường xảy ra va chạm với xe máy do người đàn ông trú tỉnh Vĩnh Long điều khiển.

Cú va chạm làm S. và D. bị ngã, va vào trụ điện bên đường, tử vong tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, các bên có liên quan tự ý đi chuyển xe và rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành xác minh, làm việc những người có liên quan.

Qua kiểm tra, nồng độ cồn trong máu của Cường là 1.3 mol/lít.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ 2 xe máy cùng một số đồ vật có liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.