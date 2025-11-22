Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi U17 Việt Nam thắng đậm Singapore

"Chúc mừng U17 Việt Nam. Một màn trình diễn quá tuyệt vời", một CĐV của Singapore lên tiếng thứa nhận chiến thắng thuyết phục của đội tuyển U17 Việt Nam trước U17 Singapore trên trang Asean Football sau khi chứng kiến đoàn quân của HLV Cristiano Roland thắng đối thủ với tỷ số tennis trong trận ra quân vòng loại U17 châu Á 2026 trên SVĐ PVF (Hưng Yên) tối 22/11.

Các cầu thủ U17 Việt Nam (áo trắng) có màn trình diễn vượt trội so với U17 Singapore (Ảnh: VFF).

Chỉ sau 4 phút bóng lăn, đội tuyển U17 Việt Nam đã có bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền do công của cầu thủ trẻ Lê Trọng Đại Nhân. Trước khi hiệp 1 kết thúc, đội U17 Việt Nam đã dẫn trước 3-0. Hai bàn thắng khác của U17 Việt Nam trong hiệp 1, được thực hiện bởi Lê Sỹ Bách ở phút 25 và Nguyễn Minh Thủy ở phút 38.

Sang hiệp 2, U17 Việt Nam tiếp tục ép sân và ghi thêm 3 bàn thắng, lần lượt là pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm của Chu Ngọc Nguyễn Lực ở phút 64, và cú đúp của Mạnh Quân ở phút 68 và 89.

Chiến thắng của U17 Việt Nam được nhiều CĐV Đông Nam Á ca ngợi khi các cầu thủ trẻ không chỉ tạo ra "mưa bàn thắng" trước đối thủ mà còn trình diễn một lối chơi xông xáo, đẹp mắt và đầy tự tin.

"Lứa trẻ của Singapore chưa đủ mạnh, rất may đội tuyển quốc gia của họ đã giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Chúc mừng Việt Nam có một lứa trẻ đầy triển vọng", tài khoản Hare Zam Haree đến từ Indonesia bình luận.

"Tôi hơi thất vọng với trận ra quân của U17 Singapore. Họ không thể chống lại sức ép tấn công quá lớn từ phía Việt Nam", tài khoản Htain Linn Kyaw-Pro nhận định.

"Tôi không bất ngờ lắm với chiến thắng này. Lứa U17 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV nhiều kinh nghiệm là Cristiano Roland cũng như được đầu tư xây dựng bài bản chứ không ăn xổi", CĐV Huy Trần đến từ Việt Nam nhấn mạnh.

Đáng chú ý, sù thắng đậm U17 Singapore, nhưng U17 Việt Nam vẫn tạm thời chỉ đứng thứ nhì bảng C khi U17 Malaysia cũng đánh bại Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số lên tới 13-0.

"Tỷ số 13-0 thật ra chưa nói lên được điều gi khi Quần đảo Bắc Mariana quá yếu. U17 Malaysia sẽ phải chứng tỏ thực lực khi đụng độ U17 Việt Nam và đó mới là trận đấu mang tính định đoạt tấm vé vào VCK U17 châu Á 2026", tài khoản Tjatoer Stephen Avilles đến từ Malaysia khẳng định.

Ở trận đấu tiếp theo, U17 Việt Nam sẽ gặp Quần đảo Bắc Mariana vào lúc 19h ngày 24/6.