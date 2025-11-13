Thương Tín suy sụp vì lâu không được gặp con gái
(Dân trí) - Thương Tín đang trải qua giai đoạn khó khăn và có dấu hiệu trầm cảm. Ông cũng buồn vì lâu không được gặp con gái.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, mới đây anh dự định tổ chức một chương trình nghệ thuật nhằm hỗ trợ Thương Tín có thêm kinh phí chữa bệnh và lo cuộc sống về già nhưng nam diễn viên Biệt động Sài Gòn từ chối, không còn muốn tham gia.
"Anh Thương Tín giờ rất khác, khoảng mấy tháng trở lại đây, anh buồn, hơi trầm cảm. Anh cũng suy sụp vì lâu không được gặp con gái. Anh có tâm sự rằng, mẹ bé không cho gặp con, cắt liên lạc luôn với anh", nam nhạc sĩ kể lại.
Nhạc sĩ Tô Hiếu nói thêm rằng, khi chưa chia tay, Thương Tín đưa hết cát-xê cho vợ nhưng từ khi vợ đưa con về bên ngoại, nam nghệ sĩ phải nhờ sự giúp đỡ của anh em ruột. Đây cũng chính là lý do Thương Tín ít nói, không chia sẻ gì trong thời gian gần đây.
Trong một clip được quay vào tháng 7/2024, Thương Tín nói: "Tôi đã bỏ vợ vì thấy không vui, cứ gặp là cãi cọ".
Thương Tín cũng nói, lâu rồi không được gặp con gái. Dù nhớ con nhưng vợ cũng không đưa con đến gặp ông. "Để lúc nào đó, tôi sẽ tới thăm con", ông bộc bạch.
Trước đó, nam nghệ sĩ cho biết, vợ ông có giai đoạn thường xuyên giận dỗi, cáu gắt khiến không khí gia đình rất ngột ngạt.
Vào tháng 12/2024, Thương Tín gặp tai nạn nghiêm trọng, được gia đình đưa đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM để khám.
Bác sĩ chẩn đoán Thương Tín gặp vấn đề nghiêm trọng ở chân, sức khỏe yếu. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ không đủ sức khoẻ để làm phẫu thuật.
Ông được đưa về Ninh Thuận (cũ), nương tựa vào mẹ già và em gái ở quê. Sau đó, ông được người em trai ruột tên Hiệp chăm sóc vì mẹ Thương Tín đã già yếu.
Theo Tô Hiếu, em trai Thương Tín làm nghề may, khá nghiêm khắc. Em trai quản lý rất chặt nên Thương Tín không bỏ nhà đi lang thang như trước, tránh được nguy cơ bị ngã khi khả năng đi lại của ông mỗi ngày thêm khó khăn.
Thương Tín tên thật là Bùi Thương Tín (SN 1956), quê ở Phan Rang, Ninh Thuận (cũ). Khởi đầu sự nghiệp với cải lương nhưng ông được biết đến nhiều hơn trong lĩnh vực điện ảnh.
Tháng 2/2021, ông nhập viện vì đột quỵ. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ được một số đồng nghiệp trong đó có nghệ sĩ Trịnh Kim Chi giúp đỡ, kêu gọi quyên góp.
Sau khi khỏi bệnh một thời gian, ông chủ yếu sống nhờ tiền đồng nghiệp và mạnh thường quân hỗ trợ. Có thời điểm, Thương Tín đi giao hàng để trang trải cuộc sống nhưng sau đó cũng bỏ nghề vì sức khỏe không cho phép.
Từ năm 2022, Thương Tín được nhạc sĩ Tô Hiếu cưu mang, hỗ trợ nhận show đi hát kiếm thu nhập.