Nổ đường dây điện ở TPHCM khiến người đi đường hốt hoảng

Tối 13/11, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ nổ đường dây trên một trụ điện ở đường Phạm Hữu Lầu, phường Tân Mỹ (TPHCM).

Vào khoảng 15h30 cùng ngày, đường dây của trụ điện nằm gần giao lộ Phạm Hữu Lầu - đường số 15B bất ngờ bốc cháy và nổ lớn, nhiều tia lửa bắn xuống mặt đường, cột khói bốc lên cao.

Đường dây điện phát nổ khiến nhiều người đi đường hốt hoảng ở TPHCM (Ảnh: Thanh Luân).

Vụ việc khiến nhiều người dân hoảng hốt, một số người đi xe máy phải quay đầu để tránh nguy hiểm. Nhiều hộ dân trong khu vực bị mất điện sau sự cố.

“Tôi đang chạy trên đường thì nghe tiếng nổ lớn, nhìn lên thấy tia lửa đỏ rực rơi xuống như pháo hoa. May mắn, không có ai đứng gần trụ điện nên không có thương vong”, một người dân kể lại.

Nhận tin báo, nhân viên điện lực đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố.