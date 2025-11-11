Cuộc sống con gái Phi Nhung ở Mỹ sau 4 năm từ khi mẹ đột ngột qua đời

Bốn năm kể từ ngày nghệ sĩ Phi Nhung qua đời, khán giả vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến cuộc sống của con gái cô - Wendy Phạm. Hiện con gái Phi Nhung sinh sống và làm việc tại Mỹ, có tổ ấm bình yên, nhưng chưa lúc nào vơi nỗi nhớ dành cho người mẹ quá cố.

Wendy Phạm sinh năm 1992, tốt nghiệp chuyên ngành Y tá và có bằng Thạc sĩ Y khoa. Cô lập gia đình với một Việt kiều và hiện là mẹ của ba con nhỏ. Cuộc sống của Wendy tại Mỹ giản dị, tràn ngập tiếng cười của con trẻ và sự đồng hành của người chồng luôn yêu thương, san sẻ với cô mọi việc trong nhà.

Lúc sinh thời, nghệ sĩ Phi Nhung luôn giữ kín đời tư. Mãi đến năm 2017, cô mới công khai chuyện có con gái ruột. Cố ca sĩ từng chia sẻ, cô muốn Wendy có một tuổi thơ bình yên, tránh xa sự ồn ào của showbiz cho đến khi trưởng thành. Chỉ sau khi mẹ qua đời, Wendy mới thường xuyên chia sẻ hình ảnh và kỷ niệm gắn bó giữa hai mẹ con.

Trong dịp tưởng niệm 4 năm ngày mẹ mất, Wendy xúc động viết: "Đã 4 năm mẹ rời xa cõi đời, nhưng 5 năm 9 tháng rồi con chưa được chạm vào tay mẹ. Con tin mẹ vẫn đang dõi theo và chở che cho con cùng các cháu bằng tất cả tình yêu thương".

Ngoài giờ làm, Wendy dành phần lớn thời gian chăm sóc ba con là Nathan, Nicholai và Madilyn Nhung Võ (bé Dâu) vừa chào đời năm 2024. Trước đây, cố nghệ sĩ Phi Nhung thường tranh thủ sang Mỹ lưu diễn để thăm cháu ngoại Nathan. Tuy nhiên, nghệ sĩ chưa kịp gặp mặt bé Nicholai (SN 2020) vì dịch Covid-19.

Trong bức ảnh chụp cùng con gái gần đây, Wendy nghẹn ngào viết: "Ước gì mẹ còn ở đây để gặp cháu ngoại. Bé Dâu có nhiều tính cách mạnh mẽ giống mẹ lắm".

Wendy vẫn thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình và kết nối với những khán giả mến mộ mẹ. Nhiều người nhận xét, cô sở hữu nhiều đường nét giống cố nghệ sĩ Phi Nhung. Khán giả cũng mong muốn Wendy có một cuộc sống bình yên, để mẹ cô có thể yên lòng nơi xa.

Wendy cũng nhiều lần nhắc đến chồng với sự biết ơn và tự hào. Gần đây, cô hạnh phúc thông báo chồng đã vượt qua kỳ thi cuối cùng để trở thành Chuyên viên hô hấp (RRT) sau nhiều năm nỗ lực.

"Từ ngày anh xã học xong và chờ tin nhận việc, anh ở nhà lo hết, đón con, nấu ăn, dọn dẹp. Ai mà ngờ chồng mình có ngày thành ông chồng nội trợ chính hiệu", Wendy kể.

Tháng 8 vừa qua, Wendy đưa ba con về Việt Nam thăm ông bà và họ hàng. Cô cùng các con viếng mộ tổ tiên, tham quan nhiều nơi. Dù sống xa quê, Wendy vẫn giữ liên lạc với quản lý cũ của ca sĩ Phi Nhung và thường xuyên hỏi han các em nuôi ở Việt Nam.

Gần đây, Wendy Phạm đăng tải hình ảnh chụp cùng bố ruột trên trang cá nhân để đính chính những thông tin sai lệch về mối quan hệ của hai cha con. Cô khẳng định tình cảm giữa họ chưa bao giờ gián đoạn, chứ không phải chỉ "tái kết nối" sau khi mẹ qua đời như nhiều đồn đoán.

"Từ trước đến nay tôi vẫn giữ liên lạc với bố, chứ không phải bố chỉ xuất hiện sau khi mẹ mất. Tất nhiên, giai đoạn này, bố phải ở gần tôi, giúp đỡ tôi và các cháu, nên mọi người mới thấy bố xuất hiện nhiều hơn", Wendy chia sẻ.

