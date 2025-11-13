TPHCM mang phim "Địa đạo" và "Mưa đỏ" tới đặc khu Côn Đảo

Tiếp nối chuỗi hoạt động “Những ngày Văn học - Nghệ thuật TPHCM”, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức chiếu phim tại đặc khu Côn Đảo.

Những bộ phim được trình chiếu tại đặc khu Côn Đảo dịp này là Mưa đỏ của Điện ảnh Quân đội và Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, đây là hoạt động lần đầu tiên được thực hiện. Hai bộ phim được phục vụ công chúng miễn phí tại đặc khu Côn Đảo với các suất chiếu phục vụ rộng rãi cán bộ, chiến sĩ và người dân, góp phần lan tỏa văn hóa - nghệ thuật chất lượng cao một cách rộng rãi đến những khu vực còn nhiều khó khăn trong tiếp cận.

Một phân cảnh trong phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Hai tác phẩm điện ảnh lớn của năm 2025 thời gian qua đã tạo nên hiệu quả tuyên truyền rất mạnh mẽ, được sự quan tâm lớn của công chúng. Với đề tài khai thác lịch sử chiến tranh, tri ân những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, việc trình chiếu hai bộ phim này tại đặc khu Côn Đảo, địa danh đã đi vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Các suất chiếu phim tổ chức tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch Côn Đảo trong ngày 14/11 và 15/11. Khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim Mưa đỏ với suất chiếu lúc 9h, 15h, 19h ngày 14/11; phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối với suất chiếu lúc 15h, 19h ngày 15/11.

Đặc biệt hoạt động chiếu phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối có sự giao lưu của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với nhân dân đặc khu Côn Đảo.

Thông qua hoạt động chiếu phim lần này, TTPHCM mong muốn đẩy mạnh việc quảng bá các tác phẩm điện ảnh đến nhiều địa phương trên địa bàn, thúc đẩy sự quan tâm, tình yêu điện ảnh của nhân dân; tìm kiếm những cơ hội hợp tác phát triển giữa các cơ quan, tổ chức.

Những việc này nhằm góp phần đưa điện ảnh TPHCM ngày càng lan toả thực chất, sâu sắc hơn, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố điện ảnh của UNESCO” mà TPHCM vinh dự được công nhận.