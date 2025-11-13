TPHCM mang phim "Địa đạo" và "Mưa đỏ" tới đặc khu Côn Đảo
(Dân trí) - Hai bộ phim “Mưa đỏ” và “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” sẽ được TPHCM chiếu miễn phí tại đặc khu Côn Đảo để phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân.
Tiếp nối chuỗi hoạt động “Những ngày Văn học - Nghệ thuật TPHCM”, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức chiếu phim tại đặc khu Côn Đảo.
Những bộ phim được trình chiếu tại đặc khu Côn Đảo dịp này là Mưa đỏ của Điện ảnh Quân đội và Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao, đây là hoạt động lần đầu tiên được thực hiện. Hai bộ phim được phục vụ công chúng miễn phí tại đặc khu Côn Đảo với các suất chiếu phục vụ rộng rãi cán bộ, chiến sĩ và người dân, góp phần lan tỏa văn hóa - nghệ thuật chất lượng cao một cách rộng rãi đến những khu vực còn nhiều khó khăn trong tiếp cận.
Hai tác phẩm điện ảnh lớn của năm 2025 thời gian qua đã tạo nên hiệu quả tuyên truyền rất mạnh mẽ, được sự quan tâm lớn của công chúng. Với đề tài khai thác lịch sử chiến tranh, tri ân những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, việc trình chiếu hai bộ phim này tại đặc khu Côn Đảo, địa danh đã đi vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Các suất chiếu phim tổ chức tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch Côn Đảo trong ngày 14/11 và 15/11. Khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim Mưa đỏ với suất chiếu lúc 9h, 15h, 19h ngày 14/11; phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối với suất chiếu lúc 15h, 19h ngày 15/11.
Đặc biệt hoạt động chiếu phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối có sự giao lưu của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với nhân dân đặc khu Côn Đảo.
Thông qua hoạt động chiếu phim lần này, TTPHCM mong muốn đẩy mạnh việc quảng bá các tác phẩm điện ảnh đến nhiều địa phương trên địa bàn, thúc đẩy sự quan tâm, tình yêu điện ảnh của nhân dân; tìm kiếm những cơ hội hợp tác phát triển giữa các cơ quan, tổ chức.
Những việc này nhằm góp phần đưa điện ảnh TPHCM ngày càng lan toả thực chất, sâu sắc hơn, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố điện ảnh của UNESCO” mà TPHCM vinh dự được công nhận.
Mưa đỏ là bộ phim điện ảnh lịch sử do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, dựa trên kịch bản của nhà văn Chu Lai, tái hiện cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.
Tác phẩm khắc họa chân thực sự hy sinh quả cảm của những người lính trẻ trong khói lửa chiến tranh, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn về hòa bình và lòng yêu nước.
Sau khi ra mắt, Mưa đỏ đã gây tiếng vang lớn, vượt mốc 700 tỷ đồng doanh thu, trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử.
Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối là phim chiến tranh đầu tiên tại Việt Nam do tư nhân sản xuất, không có vốn nhà nước.
Phim lấy bối cảnh năm 1967 khi chiến tranh Việt Nam đang diễn ra khốc liệt. Tại Củ Chi, đội du kích 21 người tại căn cứ Bình An Đông do Bảy Theo (Thái Hòa) chỉ huy có nhiệm vụ bảo vệ một nhóm thông tin tình báo ẩn náu dưới lòng đất. Họ trở thành mục tiêu tìm và diệt của quân đội Mỹ.
Tác phẩm kể về tình đồng đội, tình yêu và khát khao sống của những người lính, nhưng trên hết vẫn là tinh thần hy sinh vì Tổ quốc.