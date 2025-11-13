10 người phụ nữ sở hữu gương mặt đẹp nhất thế giới theo “tỷ lệ vàng” Hy Lạp

Theo Tiến sĩ Julian De Silva, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thẩm mỹ và Tạo hình Khuôn mặt Tiên tiến tại London (Anh), Emma Stone là “người chiến thắng tuyệt đối khi tất cả các yếu tố trên khuôn mặt được đánh giá về sự cân đối và hoàn mỹ”.

“Cô ấy đạt điểm số cao nhất cho lông mày (94,2%), có đường viền hàm gần như hoàn hảo (97%) và đôi môi hài hòa lý tưởng (95,6%). Emma giành chiến thắng nhờ sự đồng đều vượt trội ở mọi yếu tố của tỷ lệ vàng”, Tiến sĩ De Silva nói.

Để đưa ra kết quả này, nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ De Silva đã sử dụng kỹ thuật lập bản đồ khuôn mặt bằng máy tính 3D dựa trên tỷ lệ vàng - phương pháp giúp xác định sự cân xứng, hài hòa và tỷ lệ giữa các bộ phận khuôn mặt.

Tỷ lệ vàng (Golden Ratio) là công thức toán học ra đời từ thời Hy Lạp cổ đại, được biểu diễn bằng con số Phi = 1,618. Công thức này dùng để xác định sự hoàn hảo trong tự nhiên, kiến trúc và cơ thể người. Càng tiệm cận với con số 1,618, khuôn mặt hoặc hình thể càng được xem là đẹp lý tưởng.

Thời kỳ Phục Hưng, các danh họa và kiến trúc sư, tiêu biểu là Leonardo da Vinci, đã sử dụng tỷ lệ vàng trong sáng tác nghệ thuật. Da Vinci áp dụng công thức này để mô tả cơ thể người đàn ông hoàn hảo trong tác phẩm nổi tiếng Người Vitruvian.

Ngày nay, các nhà khoa học kết hợp tỷ lệ vàng với công nghệ quét 3D để đo đạc khuôn mặt con người. Họ tính toán khoảng cách giữa trán, mũi, cằm, đôi mắt và mức độ đối xứng tổng thể. Càng gần với 1,618, khuôn mặt càng được coi là hoàn mỹ.

Ngoài Emma Stone, danh sách của Tiến sĩ De Silva còn có nhiều gương mặt nổi tiếng khác.

Zendaya - nữ diễn viên của phim Dune - xếp thứ 2 với 94,37%. Cô đạt điểm gần tuyệt đối ở đôi môi (99,5%), mắt (97,3%) và trán (98%), nhưng mất điểm nhẹ ở khoảng cách giữa mũi và môi.

Nữ diễn viên Ấn Độ Freida Pinto (trái) của Triệu phú ổ chuột đứng thứ 3 với 94,34% trong khi Vanessa Kirby của bộ phim The Crown xếp thứ 4 với 94,31%.

Jenna Ortega, ngôi sao Wednesday, có vầng trán được chấm đẹp nhất (99,6%) nhưng đạt điểm thấp hơn ở hình dáng khuôn mặt (88%).

Nữ diễn viên gốc Ấn Độ Aishwarya Rai Bachchan, Hoa hậu Thế giới 1994, đứng thứ 8 với 93,41%.

Nữ ca sĩ trẻ Olivia Rodrigo (trái) và minh tinh tóc vàng Margot Robbie lần lượt đạt 93,71% và 93,43%.

Thang Duy, nữ diễn viên Trung Quốc nổi tiếng với Sắc, Giới, bất ngờ góp mặt ở vị trí thứ 9 (93,08%).

Danh ca người Mỹ Beyoncé Knowles khép lại danh sách top 10 với 92,4%. Dù có đường viền khuôn mặt hoàn hảo (99,6%) và đôi mắt đẹp, cô mất điểm ở khoảng cách giữa mũi và môi.

Trước đó, vào năm 2024, Tiến sĩ De Silva cũng áp dụng công thức tỷ lệ vàng để xác định 10 người đàn ông điển trai nhất thế giới. Dẫn đầu danh sách là nam diễn viên Aaron Taylor-Johnson với 93,04%, theo sau là Lucien Laviscount, Paul Mescal, Robert Pattinson và Jack Lowden.

Theo chuyên gia, nghiên cứu này không chỉ mang tính tham khảo về cái đẹp, mà còn hữu ích trong việc lập kế hoạch phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo khuôn mặt, giúp bác sĩ hiểu rõ hơn về tỷ lệ hài hòa tự nhiên.