Thủ tướng: Khẩn trương xây dựng lại 1.900 ngôi nhà sập đổ trong bão lũ

Yêu cầu này được người đứng đầu Chính phủ đặt ra tại Hội nghị trực tuyến khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân tại khu vực miền Trung được tổ chức vào chiều 13/11.

Cuộc họp được tổ chức tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với 7 tỉnh, thành phố ven biển Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk.

Thống kê sơ bộ theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai thời gian qua ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk đã làm 90 người chết và mất tích; 273 người bị thương; 1.900 nhà bị sập đổ, trôi; gần 227.900 nhà bị hư hỏng, tốc mái; nhiều diện tích lúa, gia súc, gia cầm bị chết...

Tổng thiệt hại ước tính gần 30.000 tỷ đồng, có thể ảnh hưởng 0,2-0,4% điểm phần trăm tăng trưởng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Thủ tướng theo thẩm quyền đã kịp thời giải quyết hỗ trợ khoảng 1.500 tỷ đồng cho 7 tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các bộ ngành, cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp các địa phương đã có nỗ lực, cố gắng trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng bày tỏ chia buồn sâu sắc tới bà con, cấp ủy, các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, thiên tai, đặc biệt là thân nhân các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương.

Về các công việc sắp tới, Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các lực lượng nòng cốt, như quân đội, công an, y tế tiếp tục động viên các gia đình có người bị chết, bị mất tích, hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho những người đã mất theo phong tục, tập quán và chế độ, chính sách theo quy định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Qua tìm hiểu thực tế, người dân vùng thiên tai vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng, Thủ tướng yêu cầu sớm ổn định tình hình nhân dân, nhấn mạnh tinh thần không để ai thiếu chỗ ở, không để ai bị đói, bị rét, không để các cháu học sinh thiếu trường lớp, không để người ốm thiếu chỗ chữa bệnh.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương xem xét, cân đối nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025, trên cơ sở đề xuất của các tỉnh, thành phố, chậm nhất trong ngày 14/11 phải trình phương án hỗ trợ thêm các địa phương.

Thủ tướng nêu rõ, phải hỗ trợ các địa phương lo chỗ ở cho nhân dân, hỗ trợ xây dựng lại 1.900 nhà bị sập đổ, sửa chữa 67.000 nhà tốc mái, khẩn trương hoàn thành để người dân đón Tết.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh việc các địa phương cần xây dựng khu tái định cư cho người dân đang sống tại những vị trí nguy hiểm, các khu tái định cư phải bảo đảm hạ tầng đồng bộ; khôi phục lại các bệnh viện, trạm y tế; khôi phục hạ tầng điện, nước, giao thông, viễn thông, các hạ tầng cần thiết khác.

Cùng với nguồn lực Nhà nước, Thủ tướng đề nghị tiếp tục kêu gọi ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai ở đâu thì giúp ở đấy"...

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xây dựng, trình ban hành nghị quyết mới của Chính phủ về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân, tinh thần là trên cơ sở số liệu, dữ liệu, "không cầu toàn, không nóng vội và cũng không bỏ lỡ cơ hội".

Thủ tướng yêu cầu các lãnh đạo Chính phủ, các bộ trưởng, các bí thư, chủ tịch địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để chủ động triển khai các công việc theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.