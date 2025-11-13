Hai cá thể khỉ quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dân

Ngày 13/11, bà Vi Thị Hoàn (SN 1963) và chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1994), xã Anh Sơn, Nghệ An bất ngờ phát hiện hai cá thể khỉ rừng xuất hiện trong khuôn viên nhà.

Nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, hai người phụ nữ nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm để được hỗ trợ.

Người dân bàn giao hai cá thể khỉ cho cơ quan chức năng (Ảnh: Pù Mát).

Theo xác định ban đầu của Hạt Kiểm lâm Anh Sơn, hai cá thể này gồm một khỉ mặt đỏ và một khỉ mốc. Cả hai đều thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Công an xã Anh Sơn phối hợp với Hạt Kiểm lâm có mặt để kiểm tra, bảo đảm an toàn cho người dân và động vật.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về bảo tồn động vật hoang dã. Bà Hoàn và chị Hoa đã tự nguyện bàn giao hai cá thể khỉ cho cơ quan chuyên môn.

Hai cá thể khỉ quý hiếm được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát chăm sóc, thả lại môi trường tự nhiên (Ảnh: Pù Mát).

Chiều cùng ngày, hai cá thể khỉ được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát để chăm sóc, kiểm tra sức khỏe trước khi tái thả về môi trường rừng tự nhiên. Việc bàn giao diễn ra an toàn, dưới sự giám sát của lực lượng kiểm lâm và chuyên gia bảo tồn.