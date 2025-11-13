Hỗn chiến vì 2 triệu đồng, một người tử vong ở Tây Ninh

Ngày 13/11, Công an xã Đức Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tây Ninh để điều tra vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là H.Q.H. (22 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh).

Khoảng 17h ngày 12/11, người dân phát hiện hai nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào đánh nhau trên đường tỉnh 823D, xã Đức Hòa. Sau khi xô xát, các bên rời khỏi hiện trường, để lại một nam thanh niên bị thương nặng.

Khu vực xảy ra vụ hỗn chiến ở Tây Ninh (Ảnh: H.M.).

Người dân cùng công an địa phương đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa cấp cứu, nhưng người này không qua khỏi.

Vào cuộc điều tra, công an mời một số người tham gia vụ ẩu đả về trụ sở làm việc. Nghi phạm Mang Văn Trung (35 tuổi, ngụ địa phương), người bị cho trực tiếp gây ra cái chết của H., đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Chiều 13/11, sau khi được gia đình vận động, Trung đầu thú và thừa nhận hành vi gây án. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong quá trình làm công trình xây dựng, liên quan số tiền 2 triệu đồng.