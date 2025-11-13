VPBank ủng hộ tỉnh Gia Lai 15 tỷ đồng khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 13

Năm 2025 ghi nhận nhiều biến động về thời tiết và kinh tế - xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng chục nghìn hộ dân trên cả nước.

Trong bối cảnh đó, các chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) của VPBank tiếp tục được triển khai bền bỉ, tập trung vào hỗ trợ sinh kế - giáo dục - y tế - môi trường, hướng đến mục tiêu lan tỏa giá trị thịnh vượng đến cộng đồng một cách thiết thực.

Hỗ trợ hồi phục sau thiên tai ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc

Cuối tháng 10, cơn bão số 13 quét qua Gia Lai gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều huyện, trong đó xã Đề Gi là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo thống kê từ chính quyền địa phương, có 10 nhà bị đổ sập hoàn toàn, 200 nhà tốc mái trên 70%, 432 nhà tốc mái 30-70%, 525 nhà tốc mái dưới 30% cùng nhiều thiệt hại về tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng hải sản, hạ tầng...

Các hộ dân tại xã Đề Gi bị ảnh hưởng nghiêm trọng do cơn bão số 13 (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

VPBank đã dành 15 tỷ đồng ủng hộ việc xây dựng và sửa chữa nhà cho những hộ dân bị thiệt hại nặng nề tại xã Đề Gi. Các ngôi nhà được thiết kế đảm bảo an toàn, nền cao chống ngập, mái kiên cố, bàn giao ngay sau bão để người dân ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

Bà Phạm Thị Nhung, thành viên HĐQT VPBank, đại diện ngân hàng trao tặng kinh phí xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại tại Gia Lai (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Trước đó, các tỉnh miền Trung và miền Bắc cũng chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ. VPBank đã hỗ trợ 30 tỷ đồng cho Nghệ An và 10 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, nhằm cung cấp nhu yếu phẩm, vật liệu xây dựng và ổn định sinh kế. Các khoản hỗ trợ được triển khai nhanh, đúng nhu cầu thực tế của người dân.

Song song với các hoạt động ủng hộ giúp khắc phục các thiệt hại của người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, các hoạt động bảo vệ môi trường vẫn được VPBank dành nguồn lực để duy trì.

Điển hình trong đó là dự án Treebank tại Thanh Hóa và Tây Ninh, nơi hàng nghìn cây xanh được trồng để cải thiện môi trường, chống xói mòn đất và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngân hàng trích từ nguồn thu của Giải chạy VPBank International Marathon (VPIM) 2025, giải chạy phi lợi nhuận được VPBank tổ chức hàng năm, với giá trị đóng góp lên tới 162 triệu đồng để trồng cây, mang đến hàng nghìn cây non được gieo trồng, vừa bảo vệ môi trường, vừa giáo dục cộng đồng về ý thức sống xanh, bền vững.

Hơn 63 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng

Chỉ riêng năm 2025, tổng nguồn lực VPBank cùng với cán bộ nhân viên và đối tác đóng góp cho các hoạt động xã hội đạt hơn 63 tỷ đồng. Hàng loạt chương trình được duy trì và mở rộng, từ hỗ trợ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng trường học vùng sâu, đến các dự án trồng cây và bảo vệ môi trường.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hàng trăm em nhỏ được đón Tết sớm trong chương trình “Tết yêu thương”, với những phần quà giúp cải thiện tinh thần cho các gia đình đang điều trị dài ngày.

Ở nhiều địa phương khác như Long An, Thanh Hóa, Tây Ninh, cán bộ VPBank cùng người dân trồng hàng nghìn cây xanh, vừa tạo bóng mát, vừa góp phần chống xói mòn đất và giảm phát thải.

Chương trình “Cặp lá yêu thương” được duy trì liên tục, với hơn 2,3 tỷ đồng từ VPBank và huy động thêm từ đối tác, cộng đồng hơn 5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 15 điểm trường vùng cao.

Nhiều học sinh tại Quảng Trị, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Lào Cai... nay đã có lớp học kiên cố, không còn phải nghỉ học mỗi khi trời mưa gió.

Các chương trình an sinh xã hội được VPBank triển khai hết sức linh hoạt và thiết thực như trao tặng Bệnh viện Anh Quất 188 triệu đồng hỗ trợ trang thiết bị y tế, phục vụ chăm sóc bệnh nhân; ủng hộ xã Tân Phước Tây (thuộc huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, tên địa danh trước khi sáp nhập) 800 triệu đồng, xã Quảng Lâm (Cao Bằng) 100 triệu đồng để cải thiện sinh hoạt cho các hộ dân khó khăn.

Các khoản hỗ trợ giáo dục tiếp tục được VPBank triển khai: Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) nhận 50 triệu đồng, Trường THPT Triệu Phong và THCS Thượng Hóa (Quảng Trị) lần lượt nhận 30 triệu đồng và 50 triệu đồng, giúp học sinh nghèo duy trì việc học.

“Các chương trình CSR mà VPBank triển khai luôn thể hiện sự nhạy bén trong việc xác định nhu cầu cấp bách của cộng đồng, nhắm đến các tác động thiết thực, kịp thời và nhân văn, từ giáo dục, y tế, môi trường đến hỗ trợ khẩn cấp sau thiên tai đồng thời hướng đến tác động lâu dài.

Điểm chung của tất cả các dự án là tác động cụ thể, kịp thời và lan tỏa, đảm bảo nguồn lực được sử dụng đúng nơi, đúng lúc, theo nhu cầu thực tế của địa phương.

Những hành động này không chỉ giúp ổn định đời sống cộng đồng, mà còn xây dựng niềm tin và khuyến khích sự phục hồi bền vững, trở thành nền tảng cho một xã hội thịnh vượng và nhân văn”, đại diện VPBank khẳng định.