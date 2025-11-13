Tổng thống Ukraine nói về kịch bản rút quân khỏi Pokrovsk

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (ở giữa) trong một lần thị sát thực địa (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn Bloomberg ngày 13/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình ở thành phố Pokrovsk, thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine vẫn “rất khó khăn”.

Theo ông, lực lượng Nga đang tìm cách giành quyền kiểm soát thành phố sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Ông nhấn mạnh mọi quyết định liên quan đến việc rút quân đều do các chỉ huy chiến trường tự đưa ra.

“Không ai bị ép phải hy sinh vì những đống đổ nát. Tôi sẽ ủng hộ binh sĩ của chúng ta, đặc biệt là các chỉ huy đang có mặt ở đó, họ biết cách kiểm soát tình hình. Nếu cái giá phải trả là quá lớn, thì điều quan trọng nhất đối với chúng ta là sinh mạng của các binh sĩ”, ông Zelensky nói.

Ông lưu ý, Nga đang tìm kiếm một chiến thắng ở Pokrovsk để củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán tiềm năng với Mỹ.

“Nga muốn giành chiến thắng ở Pokrovsk để cố thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine nên rút khỏi toàn bộ vùng Donbass ở miền Đông, bao gồm các tỉnh Donetsk và Lugansk, nhằm chấm dứt xung đột”, Tổng thống Zelensky giải thích.

Đồng thời, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không từ bỏ việc bảo vệ các vùng lãnh thổ của mình.

“Chúng tôi không thể rời bỏ miền Đông Ukraine. Không ai có thể hiểu được điều đó, người dân cũng sẽ không chấp nhận. Và điều quan trọng nhất là không ai có thể bảo đảm rằng nếu họ chiếm được thị trấn này hay thị trấn khác, họ sẽ không tiến xa hơn. Không có yếu tố nào đủ sức ngăn chặn họ”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Theo ông, Nga đang tập trung nỗ lực tập kích vào hệ thống năng lượng nhằm làm suy yếu Ukraine trước mùa xuân.

Hướng Pokrovsk từ lâu đã là một trong những khu vực nóng bỏng nhất trên chiến tuyến Ukraine. Giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra trong nội đô thành phố Pokrovsk.

Nga đang tìm cách bao vây thành phố từ nhiều hướng, tiến từng bước một và sử dụng chiến thuật thâm nhập bằng các nhóm tấn công nhỏ nhằm phát hiện các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Ban đầu, Nga tìm cách đột phá từ hướng nam, từ khu vực Zvirove và Troyanda. Sau đó, các đợt tấn công bắt đầu từ phía tây, từ khu Kotlyne hướng về khu công nghiệp ở tây bắc Pokrovsk.

Gần đây, Nga cũng nỗ lực xâm nhập từ hướng đông nam. Theo ước tính của quân đội Ukraine, hiện có từ 300 đến 500 binh sĩ Nga ở trong thành phố.

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, chỉ riêng trong ngày 13/11, Ukraine đã đẩy lùi 81 cuộc tấn công của đối phương tại 16 khu dân cư thuộc hướng Pokrovsk.

Nga nhiều lần tuyên bố bao vây hàng nghìn binh sĩ Ukraine ở Pokrovsk, nhưng Kiev đã bác bỏ.