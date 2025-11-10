Ca sĩ Jack bị cấm diễn trên toàn quốc, không chỉ ở Hà Nội

Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn) với lỗi biểu diễn có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Theo đó, Jack bị phạt 55 triệu đồng và còn bị đình chỉ hoạt động biểu diễn, thời hạn 9 tháng.

Jack trong buổi diễn ca khúc có ca từ phản cảm tối 16/10 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau quyết định của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, nhiều khán giả đặt ra câu hỏi: Liệu Jack chỉ bị cấm hoạt động tại Hà Nội hay trên toàn quốc?

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, Jack bị cấm biểu diễn trên phạm vi toàn quốc, không chỉ tại Hà Nội.

Điều đó đồng nghĩa với việc trong thời hạn 9 tháng, Jack không được tham gia bất kỳ hoạt động biểu diễn nghệ thuật nào tại Việt Nam.

Nhạc sĩ Dương Cầm cho biết, anh ủng hộ các quyết định của cơ quan chức năng và mong sẽ có một chế tài đủ mạnh để môi trường nghệ thuật có sự chuyển biến tích cực hơn.

“Cách đây 8 năm, tôi cũng từng lên tiếng về việc ca sĩ hát lời phản cảm. Tôi cũng nhìn trước việc khi hát ca từ tiêu cực sẽ thế nào. Việc ca sĩ bị phạt tiền và bị cấm biểu diễn khi hát ca khúc trái thuần phong mỹ tục là sự tất yếu, là lời cảnh cáo của các cơ quan chức năng. Hành động mạnh tay này sẽ giúp cho đời sống văn hóa nghệ thuật văn minh hơn”, nam nhạc sĩ nói.

Nhạc sĩ Dương Cầm cho rằng, văn hóa nghệ thuật phải hướng đến “chân, thiện, mỹ”. Người nghệ sĩ có nhiều đề tài để tiếp cận nhưng cần chọn ra thông điệp nào quan trọng nhất để chia sẻ.

“Các tác phẩm nên hướng đến sự tích cực, không cổ xúy những điều tiêu cực. Nếu không làm được điều đó thì rất khó đi được đường dài trong âm nhạc. Ngày trước, khi tôi lên tiếng việc có ca sĩ, nhạc sĩ hát và viết ca từ phản cảm, nhiều người “ném đá”, có người phản ứng gay gắt nhưng tôi không sợ”, anh nói thêm.

Khi phóng viên hỏi vì sao đến nay hiện tượng nhạc "rác" vẫn tràn lan trên mạng xã hội, Dương Cầm lý giải: “Trước kia, khi phát hành album, tôi phải mang bản nhạc có đầy đủ chữ ký của các tác giả, bản demo (bản thử nghiệm) đến Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) để xin cấp phép biểu diễn, bài hát cũng phải thẩm định xem có đủ điều kiện lưu hành không.

Nhưng ngày nay, khi công nghệ số phát triển, người trẻ chỉ cần một cú "nhấp chuột" là bài hát được chia sẻ tràn lan trên mạng. Thậm chí, những bài nhạc "rác" còn được nhiều người truyền tai nhau nghe với tốc độ chóng mặt. Có những người viết nhạc "rác" chỉ nổi tiếng sau một đêm".

Nhạc sĩ Dương Cầm mong các cơ quan chức năng làm mạnh tay để xử lý nhạc "rác" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhạc sĩ sinh năm 1986 trăn trở, các bộ phim điện ảnh hiện nay có một hội đồng thẩm định, vậy nên chăng âm nhạc cũng cần có sự cam kết, ràng buộc để có những tác phẩm chất lượng hơn.

"Tuy nhiên, việc giám sát câu từ trong bài hát làm sao để nhạc sĩ không bị "bó buộc" cảm xúc, vẫn có những ca khúc hay phục vụ khán giả", anh bộc bạch.

Trước đó, chiều 29/10, đại diện được ủy quyền của ca sĩ Jack là bà Trần Thị Cẩm Loan đã đến làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Bà Cẩm Loan thừa nhận sai phạm, cho biết ca sĩ Jack đã nhận thức rõ tác động tiêu cực của hành vi biểu diễn ca khúc có ca từ trái với thuần phong mỹ tục và cam kết không tái phạm, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định hiện hành, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ca sĩ Jack và công ty tổ chức đêm nhạc.

Vào tối 16/10, Jack đã biểu diễn bài hát có ca từ phản cảm, gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 20/10, J97 Promotion - công ty quản lý của Jack - đưa ra phản hồi sau tranh cãi, cho rằng ca khúc chỉ là tiết mục ngẫu hứng, bản gốc cũng không có cụm từ phản cảm như một số thông tin đang lan truyền.

Ngày 27/10, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cùng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) có buổi làm việc về phương án chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa được biểu diễn, phát tán trên không gian mạng.

Về trường hợp màn trình diễn gây tranh cãi của Jack, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nhận thấy nội dung ca từ bài hát có dấu hiệu vi phạm, với nhiều từ ngữ phản cảm, cần phải xử lý nghiêm minh.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã kiến nghị Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc.