Lê Huỳnh kể hôn nhân bên vợ kém 29 tuổi: "Vợ trẻ đẹp nhưng tôi không ghen"

"Nhiều người ngạc nhiên khi tôi lấy vợ kém 29 tuổi"

Lê Huỳnh sinh năm 1964, là một trong những diễn viên hài kỳ cựu, từng ghi dấu ấn qua hàng loạt tiểu phẩm ăn khách như: Bói quẻ đầu năm, Ngày họp mặt, Tây Thi… Thời đỉnh cao, Lê Huỳnh đắt show diễn ở hải ngoại, tiền bạc dư dả.

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Lê Huỳnh rơi vào cảnh khó khăn về kinh tế, sống kín tiếng hơn. Năm 2015, anh nên duyên với nữ diễn viên Mỹ Linh, kém 29 tuổi.

Lê Huỳnh hiện sống cùng vợ Mỹ Linh tại TPHCM (Ảnh: Facebook nhân vật).

Những năm gần đây, Lê Huỳnh thường về Việt Nam hoạt động, đóng phim, làm MC. Mới đây, anh trở lại màn ảnh trong phim kinh dị Cải mả của đạo diễn Thắng Vũ.

Chia sẻ về sự xuất hiện trên màn ảnh rộng gần đây, Lê Huỳnh cho biết, vai thầy pháp trong phim là vai diễn nhiều thử thách. Anh dành thời gian nghiên cứu tư liệu, tập tục ở đời thực. Vợ cũng tư vấn cho nam diễn viên về trang phục, kiểu tóc, giúp anh thể hiện trọn vẹn nhân vật.

Lê Huỳnh nói anh hài lòng với cuộc sống ổn định, bình yên ở hiện tại. Sau 10 năm về chung nhà, Lê Huỳnh và Mỹ Linh luôn giữ tình yêu mặn nồng, ngày một hạnh phúc hơn. Anh và vợ hiện sống tại một chung cư ở TPHCM.

"Nhiều người ngạc nhiên, thắc mắc khi tôi kết hôn với vợ kém 29 tuổi. Chênh lệch tuổi tác nên chúng tôi cũng từng không tránh khỏi va chạm. Nhưng so với thời mới cưới, hiện tại tôi và vợ ngày càng thấu hiểu, hạnh phúc.

Mười năm bên nhau, chúng tôi học cách vun đắp hôn nhân qua những hành động nhỏ mỗi ngày, qua sự quan tâm, tôn trọng lẫn nhau, dung hòa sự khác biệt. Nhờ đó mà khoảng cách tuổi tác không phải là vấn đề lớn", Lê Huỳnh chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Danh hài có hôn nhân hạnh phúc bên vợ kém 29 tuổi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nam diễn viên cho biết, vợ anh ngoài hoạt động nghệ thuật còn kinh doanh cửa hàng nail (làm móng). Những khi vợ đi làm, Lê Huỳnh ở nhà dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ. Anh không ngại đảm nhận việc nhà, thích được chiều chuộng, chăm sóc vợ trẻ.

Cuối tuần, Lê Huỳnh thường dẫn vợ đi uống cà phê, mua sắm. Khi có thời gian, cặp đôi đi du lịch, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son thảnh thơi.

"Điều thay đổi lớn nhất đối với tôi sau 10 năm kết hôn là tôi sửa được tính cách nóng nảy. Ngày xưa, không đồng ý chuyện gì là tôi dễ dàng to tiếng. Bây giờ tôi biết cách kiểm soát sự nóng giận để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nếu người chồng gia trưởng quá thì hôn nhân rất dễ đổ vỡ", Lê Huỳnh bộc bạch.

Nam diễn viên chia sẻ thêm, yếu tố quan trọng để vun đắp hôn nhân là sự tin tưởng lẫn nhau. Lê Huỳnh cho rằng, nếu không có niềm tin thì vợ chồng cùng làm nghệ thuật rất dễ đổ vỡ vì nghề này tiếp xúc nhiều người, có nhiều tương tác với bạn diễn khác giới.

Diễn viên Mỹ Linh ủng hộ chồng tại buổi công chiếu phim "Cải mả" hồi cuối tháng 10 (Ảnh: Chụp màn hình).

"Vợ tôi ghen lắm. Mỗi lần cô ấy ghen, tôi thường cười, bảo rằng chỉ là khán giả hâm mộ tôi thôi. Tôi thì không bao giờ ghen tuông, dù vợ đẹp và giỏi.

Mỗi lần vợ ra ngoài, tôi thường nói: "Em cứ đi thoải mái, nhưng phải cho anh biết em đi đâu, cũng không nên đi quá 12h đêm, anh ở nhà sẽ lo lắng". Tôi quan tâm chứ không ghen. Còn nếu đi quay phim về trễ, chỉ cần gọi điện báo cho tôi biết để tôi an tâm", Lê Huỳnh kể.

Sau gần 10 năm kết hôn, vợ chồng Lê Huỳnh vẫn chưa có con chung. Anh tâm sự: "Cả hai đều mong có con cho vui cửa vui nhà, nhưng không đặt nặng vấn đề. Tôi nói với vợ, sau này tính tiếp, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên".

Ổn định tài chính, tâm tính sửa đổi nhờ thiền định

Từng là diễn viên hài nổi tiếng cho đến khi trải qua đủ cung bậc thăng trầm, Lê Huỳnh chia sẻ, anh không còn chạy theo hào quang. Ở tuổi 61, anh chỉ mong được Tổ nghề thương, được cống hiến với nghệ thuật và tiếp tục nhận những phim mới.

Vợ chồng Lê Huỳnh - Mỹ Linh vừa diễn xuất vừa kinh doanh, nên tình hình tài chính tạm ổn định. Anh bằng lòng với cuộc sống hiện tại, không mưu cầu cao sang và luôn ý thức tiết kiệm để lo cho tương lai.

Sau thời đỉnh cao diễn hài, Lê Huỳnh chuyển sang đóng phim điện ảnh (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Bước qua cột mốc 60 tuổi, Lê Huỳnh khiến nhiều người bất ngờ vì vẻ ngoài phong độ, hình thể rắn rỏi.

Anh tiết lộ bí quyết: "Tôi đi bộ, đạp xe, chơi pickleball đều đặn. Lâu nay, tôi cũng áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn 16/8, thường ăn tối lúc 18h, đến trưa hôm sau mới ăn tiếp. Mỗi ngày chỉ ăn hai bữa".

Lê Huỳnh chia sẻ thêm, từ ngày tập thiền, yoga và hít thở đúng cách, anh cải thiện nhiều chứng bệnh như đau khớp, trào ngược dạ dày, sức khỏe tốt hơn hẳn.

"Không chỉ sức khỏe tốt hơn, tâm tính tôi cũng dịu lại nhờ thiền và yoga. Tôi vốn mệnh Hỏa, trước kia nóng tính. Từ ngày biết đến thiền, tôi kiểm soát tâm lý căng thẳng, biết lắng nghe hơn, biết giữ bình tĩnh. Nhờ vậy mà cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều", Lê Huỳnh chia sẻ.

Về mối quan hệ với con chung cùng vợ cũ, Lê Huỳnh tiết lộ anh vẫn liên lạc thường xuyên cùng con. Mỗi lần sang Mỹ, nam diễn viên gọi con đến nhà, tự tay vào bếp nấu cho con ăn. Thi thoảng, anh rủ con và vợ cũ đi ăn nhà hàng, giữ không khí hòa bình, văn minh.