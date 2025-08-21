Dàn diễn viên kể chuyện giảm cân, vượt qua nỗi sợ khi đóng phim "Mưa đỏ"

Chiều 20/8, phim điện ảnh Mưa đỏ có buổi ra mắt tại TPHCM, nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và khán giả. Với một kịch bản phức tạp, tập trung vào sự giằng xé nội tâm giữa lằn ranh sinh tử, phim đòi hỏi dàn diễn viên phải có sự thấu hiểu sâu sắc về lịch sử và tâm lý nhân vật.

Diễn viên Đình Khang tiết lộ để hóa thân trọn vẹn vào vai Tú, anh phải giảm cân trong nửa tháng, đồng thời vượt qua nhiều nỗi sợ của chính mình.

Nam diễn viên tiết lộ: “Nỗi lo lớn nhất của tôi khi đóng phim là làm sao giữ được sự trong sáng, hồn nhiên của nhân vật Tú, bởi tôi đã 25 tuổi. Trước khi bấm máy, tôi nặng 67kg và đạo diễn Đặng Thái Huyền yêu cầu phải giảm cân.

May mắn là ngay sau đó, tôi đã giảm xuống còn 56kg chỉ trong nửa tháng. Tôi còn không biết bơi và rất sợ bóng tối, nhưng trong cảnh cuối phim, tôi phải lặn sâu xuống nước trong tình trạng gần như hết oxy. Chính những thử thách này đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ, trưởng thành hơn và học hỏi được rất nhiều điều”.

Từ trái sang phải: Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn và Đình Khang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đảm nhận vai Quan, một người lính ở bên kia chiến tuyến, Steven Nguyễn cho biết đây là một vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý, đánh dấu sự lột xác của anh khi vượt ra khỏi những vai diễn hành động quen thuộc.

Sự "điên loạn" của Quan được xây dựng từ nỗi tuyệt vọng tột cùng. Chính vì thế, Steven Nguyễn tập trung từng giờ từng phút trên phim trường để vai diễn của mình được thể hiện tốt nhất.

Anh chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất với tôi không phải là môi trường hay địa hình, mà là làm sao thể hiện đúng tinh thần nhân vật Quan trong tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai”.

"Chàng thơ điện ảnh" Đỗ Nhật Hoàng có màn lột xác ấn tượng trong phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong khi đó, đảm nhận vai Cường - nhân vật then chốt trong câu chuyện - Đỗ Nhật Hoàng mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả bằng lối diễn đầy chiều sâu nội tâm.

Cường là người điềm tĩnh, lý trí, được xem là điểm tựa tinh thần của cả đội. Diễn xuất của Đỗ Nhật Hoàng được đánh giá cao khi anh tạo nên một nhân vật rất đời với những nỗi suy tư được thể hiện qua từng ánh mắt, cử chỉ.

Từng được gọi là “chàng thơ” của điện ảnh Việt khi đảm nhận vai chính trong phim "Ngày xưa có một chuyện tình", Đỗ Nhật Hoàng "lột xác" với Cường - một vai diễn nặng về tâm lý và thể hiện được tinh thần kiên cường, nghị lực của một chiến sĩ.

Tại buổi giao lưu với báo chí, Đỗ Nhật Hoàng chia sẻ về nỗi trăn trở của dàn diễn viên: “Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là làm sao tái hiện chân thực nỗi khổ cực, hy sinh của ông cha trong thời chiến, để khán giả có thể đồng cảm và thấu hiểu.

Sinh ra trong thời bình, chúng tôi khó cảm nhận trọn vẹn sự khắc nghiệt ấy. Vậy nên chúng tôi phải ngồi lại với nhau để tìm cách truyền tải lên màn ảnh một cách chân thực. Tôi chỉ mong công sức của tập thể diễn viên có thể chạm đến trái tim khán giả”.