“Mưa đỏ” tiến sát mốc 700 tỷ đồng, NSX công bố ngày phim rời rạp

Mưa đỏ được nhà văn Chu Lai viết kịch bản, tái hiện cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Ngay sau khi công chiếu, bộ phim đã tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, gây tiếng vang lớn và thu hút đông đảo khán giả cả nước.

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, đến trưa 25/9 (hơn 1 tháng công chiếu), bộ phim đã đạt doanh thu 699,4 tỷ đồng.

Bộ phim "Mưa đỏ" hiện đạt doanh thu 699,4 tỷ đồng (tính đến trưa 25/9) và sẽ công chiếu tại rạp đến hết ngày 28/9 (Ảnh: Nhà phát hành).

Trao đổi với phóng viên Dân trí trưa nay (25/9), Đại tá Kiều Thanh Thúy - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Giám đốc sản xuất Mưa đỏ - cho biết bộ phim sẽ dừng chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc kể từ ngày 29/9.

Nói về cảm xúc khi Mưa đỏ được đông đảo khán giả, đặc biệt là lớp khán giả trẻ đón nhận, bà Thúy bày tỏ: “Chúng tôi không muốn làm ra một bộ phim chỉ bằng hình ảnh, mà mong tạo nên tác phẩm chạm đến người xem bằng sự chân thực.

Tôi rất vui khi nhiều bạn trẻ sau khi xem đã cảm thấy trân trọng hòa bình, độc lập. Mong rằng các bạn sẽ sống, học tập và phấn đấu để xứng đáng với công lao của thế hệ cha ông đã hy sinh gìn giữ nền hòa bình".

Đại diện nhà sản xuất thẳng thắn cho rằng, dù vẫn còn những điều tiếc nuối do giới hạn về thời gian và nguồn lực, ê-kíp đã nỗ lực cao nhất để mang đến cho công chúng một bộ phim chân thực, giàu giá trị nghệ thuật, tư tưởng và lịch sử.

“Thành công của Mưa đỏ không chỉ thể hiện ở việc có hàng triệu lượt khán giả ra rạp mà còn ở sự lan tỏa sâu rộng, sự đón nhận nồng nhiệt của nhân dân.

Đó là minh chứng cho sức sống bền vững của điện ảnh cách mạng, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc và khát vọng giữ gìn hòa bình hôm nay", Đại tá Kiều Thanh Thúy nhấn mạnh.

Theo bà, hệ thống rạp chiếu phim trên toàn quốc đã đóng vai trò cầu nối quan trọng, giúp bộ phim lan tỏa nhanh nhất và rộng khắp đến hàng triệu khán giả, để mọi người hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình - thành quả được đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ cha anh.

Đại tá Kiều Thanh Thúy cũng tiết lộ, toàn bộ vũ khí, trang thiết bị, khí tài, vật liệu nổ cũng như công tác hậu cần của bộ phim đều được Quân đội trực tiếp bảo đảm, đầu tư.

“Đội ngũ cán bộ, nhân viên làm phim thực hiện nhiệm vụ với tinh thần phục vụ chính trị, nên không thể định lượng chính xác kinh phí sản xuất.

Nhờ sự quan tâm sát sao của lãnh đạo các cấp, cùng sự phối hợp chặt chẽ từ nhiều lực lượng trong và ngoài Quân đội, bộ phim Mưa đỏ đã đạt hiệu quả cả về nghệ thuật lẫn tư tưởng, đồng thời giữ vững tính chân thực và giá trị lịch sử", bà chia sẻ.

Bà Thúy cho biết thêm, sau thành công của Mưa đỏ, Điện ảnh Quân đội nhân dân sẽ tiếp tục tập trung vào dòng phim về chiến tranh cách mạng, lịch sử, khắc họa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, qua đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, phục vụ bộ đội và nhân dân.

Trên cơ sở đó, Điện ảnh Quân đội sẽ nghiên cứu, đổi mới cách tiếp cận, kết hợp công nghệ điện ảnh hiện đại, để vừa bảo đảm tính chân thực lịch sử, vừa nâng cao giá trị nghệ thuật và sức hấp dẫn đối với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Đại tá Kiều Thanh Thúy - Giám đốc sản xuất phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thông qua fanpage chính thức, nhà sản xuất Mưa đỏ cũng thông báo phim sẽ dừng chiếu sau hơn 1 tháng ra rạp: “Tròn một tháng kể từ ngày khởi chiếu, Mưa đỏ đã có một hành trình thật đặc biệt - được khán giả cả nước đón nhận, sẻ chia và lan tỏa.

Bộ phim đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của mình và quan trọng hơn cả là để lại dấu ấn trong trái tim người yêu điện ảnh. Mưa đỏ sẽ tiếp tục phục vụ khán giả tại rạp đến hết ngày 28/9, trước khi bắt đầu hành trình mới trên nhiều nền tảng để gặp gỡ thêm đông đảo công chúng".

Điện ảnh Quân đội nhân dân và ê-kíp sản xuất phim cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến tình cảm nồng hậu của quý khán giả.

“Đây không chỉ là thành công của một bộ phim, mà còn là cột mốc ý nghĩa trong con đường làm nghề của chúng tôi - động lực để tiếp tục sáng tạo, mang đến những tác phẩm điện ảnh chân thành, giá trị và giàu cảm xúc”, đoàn làm phim chia sẻ.

Dưới bài đăng thông báo Mưa đỏ sắp khép lại hành trình ngoài rạp, nhiều khán giả đã để lại những bình luận xúc động, bày tỏ niềm tự hào và sự gắn bó đặc biệt với bộ phim.

Một khán giả chia sẻ mong muốn tác phẩm sớm được phát hành trực tuyến để có thể tiếp cận rộng rãi hơn: “Hy vọng phim Mưa đỏ sẽ sớm được cập nhật trên Netflix, bởi có nhiều người khiếm thính rất cần xem với phụ đề để cảm nhận trọn vẹn cảm xúc.

Đây là mong ước duy nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn đoàn làm phim đã vất vả mang đến tác phẩm đầy cảm xúc cho khán giả. Chúng tôi sẽ đợi".

Hành trình hơn 1 tháng "Mưa đỏ" đồng hành cùng khán giả để lại nhiều cảm xúc (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nhiều ý kiến cũng kỳ vọng bộ phim được phổ biến đến giới trẻ qua hệ thống trường học.

“Rất mong Nhà nước và nhà sản xuất có thể mở danh sách cho các trường cấp 2, cấp 3 đăng ký, để chiếu tại trường cho học sinh toàn trường xem. Vì không phải em nào cũng có cơ hội và điều kiện để đi rạp", một khán giả viết.

Không ít người xem bày tỏ sự tri ân đến ê-kíp: “Cảm ơn toàn bộ diễn viên và ê-kíp đã mang đến một tác phẩm ý nghĩa và đầy cảm xúc. Mong rằng bộ phim sẽ tiếp tục lan tỏa và được nhiều khán giả đón nhận hơn nữa. Chúng em sẵn sàng đồng hành cùng Mưa đỏ ở những chặng đường sắp tới”.

Nhiều khán giả cũng thừa nhận họ đã rơi nước mắt khi theo dõi bộ phim: “Rất lâu rồi mới có một bộ phim chạm đến cảm xúc của mình như vậy. Cả gia đình đều xem và chung cảm nhận. Tôi đã xem 2 lần, lần thứ hai còn khóc nhiều hơn lần đầu vì quá xót xa trước sự hy sinh lớn lao mà Mưa đỏ đã khắc họa một phần”.

Một khán giả khác nhấn mạnh dư âm đọng lại sau mỗi lần xem: “Đây là bộ phim gây ấn tượng và xúc động nhất. Dù đã xem 3 lần, tôi vẫn muốn sắp xếp thời gian để xem lại. Bộ phim khiến tôi biết ơn và khắc ghi giá trị của hòa bình hôm nay, trân trọng sự dũng cảm, kiên cường của các chiến sĩ 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị”.

Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền - đạo diễn phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhìn lại chặng đường một tháng Mưa đỏ ra rạp, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết cảm xúc lớn nhất của chị chỉ gói gọn trong một từ: Hạnh phúc.

Chị nói: “Đối với một đạo diễn, khi tác phẩm đến được với công chúng, được khán giả đón nhận và yêu thương thì đó là điều tuyệt vời nhất”.

Theo số liệu nhà phát hành công bố, Mưa đỏ đã thu hút hơn 8 triệu lượt khán giả. Hàng triệu người đã rơi nước mắt, đồng hành với niềm vui, nỗi buồn và số phận của các nhân vật.

“Trong số đó có những khán giả quay lại nhiều lần, đưa gia đình, người thân đi xem. Cũng có rất nhiều người sau khi xem đã viết bài phân tích, chia sẻ cảm xúc - cả khen lẫn chê, tích cực lẫn chưa tích cực.

Nhưng với tôi, tất cả đều là điều tuyệt vời, bởi sẽ thật buồn nếu một bộ phim ra rạp mà không nhận được bất kỳ sự quan tâm nào”, nữ đạo diễn chia sẻ.

Mưa đỏ còn ghi dấu kỷ lục đặc biệt khi trở thành bộ phim đầu tiên có những suất chiếu từ 6h30 sáng.

“Đó là những khoảnh khắc rất đẹp mà những người làm nghề như chúng tôi sẽ không bao giờ quên”, Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền bày tỏ.

Theo nữ đạo diễn, thành công của Mưa đỏ không chỉ đến từ ê-kíp sáng tạo mà còn nhờ sự đồng hành của khán giả.

“Điện ảnh Quân đội và ê-kíp sản xuất đều chung một suy nghĩ: chính khán giả đã là những người hoàn thành giấc mơ tuyệt đẹp của Mưa đỏ, nối dài hành trình của bộ phim đến mai sau”, chị nói.

Nữ đạo diễn cũng bày tỏ hy vọng những tác phẩm tiếp theo của Điện ảnh Quân đội cũng sẽ tiếp tục nhận được tình cảm, sự ủng hộ nồng nhiệt như cách công chúng đã dành cho Mưa đỏ.