Tiến Luật kể phản ứng của Thu Trang khi tham gia show thực tế "khó nhằn"

Gần đây, nghệ sĩ Tiến Luật thu hút sự quan tâm của khán giả khi tham gia chương trình Chiến sĩ quả cảm. Trải qua 9 tập lên sóng, khán giả ấn tượng khi nam diễn viên chứng minh được nỗ lực, sự bền bỉ, không ngại gian khổ dù là nghệ sĩ lớn tuổi nhất chương trình.

Nghệ sĩ Tiến Luật trong "Chiến sĩ quả cảm" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây nhất trong tập 9 với chủ đề “Sẵn sàng hy sinh vì sự sống”, nghệ sĩ Tiến Luật có tình huống nghẹt thở khi nhập vai chiến sĩ, vây bắt nhóm đối tượng có vũ trang.

Ở tình huống này, tất cả phải ngụy trang và tỏa thành nhiều mũi tiếp cận, nhưng bất ngờ ập đến khi họ chạm mặt Hoa hậu Tiểu Vy. Cuộc gặp tưởng chừng chỉ là phút nghỉ ngơi ngắn ngủi thì ngay lập tức biến thành tình huống nguy hiểm: Một nữ chiến sĩ bất ngờ dùng chai thủy tinh đánh mạnh vào đầu Tiến Luật, khiến cả đội hoảng loạn. Ngay sau đó, nhóm nữ khách mời vốn đã ẩn nấp liền xuất kích, tung ra cơn mưa đạn giả buộc toàn đội phải nằm rạp xuống.

Chia sẻ về tình huống này sau khi chương trình lên sóng, nghệ sĩ Tiến Luật cho biết: “Thật ra lúc đó đau thì ít mà… quê thì nhiều. Tôi chỉ bị giật mình, hoảng hốt vì tình huống bất ngờ chứ không gặp vấn đề gì về thể chất. Nhưng xấu hổ vì… sau đó bị mọi người trêu chọc suốt”.

Tiến Luật trong một nhiệm vụ ở tập 9 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong các tập của chương trình, khán giả ấn tượng với hình ảnh nghệ sĩ Tiến Luật bền bỉ, vừa chăm lo, quan tâm cho đồng đội, vừa nêu cao tinh thần vượt qua khó khăn, không bao giờ bỏ cuộc bất chấp những nghi ngại về tuổi tác, thể lực.

Nam nghệ sĩ cho biết, chương trình có rất nhiều thử thách đòi hỏi thể lực cao. Tuy nhiên, vì đã có kinh nghiệm tham gia nhiều gameshow, chương trình thực tế, Tiến Luật biết cách phân bổ năng lượng, sức lực.

“Cái gì khó thì làm dần dần, dễ thì làm nhanh. Tôi không vồ vập để bị thương như Lê Dương Bảo Lâm đâu”, nam nghệ sĩ nói, không quên trêu chọc đồng đội của mình.

Nam nghệ sĩ bền bỉ vượt qua các bài huấn luyện khắc nghiệt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để chuẩn bị cho việc tham gia Chiến sĩ quả cảm, trước đó, Tiến Luật đã chủ động rèn luyện thể lực. Anh chơi pickleball, đều đặn đi bộ với bà xã Thu Trang mỗi ngày. Sau chương trình, anh nhận thấy sức khỏe được cải thiện. Trước đây, nam nghệ sĩ chỉ đi bộ thì nay có thể chạy được quãng ngắn.

Trái với những lo lắng của khán giả, nghệ sĩ Thu Trang lại rất yên tâm khi chồng tham gia một chương trình "khó nhằn". Nghệ sĩ Tiến Luật tiết lộ: “Vợ biết tôi đầy bản lĩnh và… "thủ đoạn" nên ít khi hỏi tôi có sao không. Chỉ có tôi thường xuyên gọi điện về làm nũng, mè nheo vợ thôi”.

Nghệ sĩ Tiến Luật cho biết thêm, trong quá trình ghi hình Chiến sĩ quả cảm, anh không gặp nhiều chấn thương.

“Tôi có thể chậm, có thể không bằng người khác nhưng chắc chắn tôi phải về đích”, Tiến Luật chia sẻ.

Trên trang cá nhân, Tiến Luật cũng có những chia sẻ chân thật khi tham gia chương trình: “Rất mệt nhưng tôi không bỏ cuộc! Ai cũng nói sao “chì” vậy, sao khoẻ vậy? Dạ thật ra mấy cái này vượt giới hạn của tôi, chưa bao giờ trong đầu nghĩ tới chuyện bỏ cuộc nhiều như lúc này.

Nhưng tôi nghĩ, nếu bỏ cuộc thì sẽ có những tiếng cười từ Lê Dương Bảo Lâm và Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy. Mới nghĩ tới đó thôi thì động lực của tôi lại lên cao. Thật ra khi vượt qua, dù về đích chậm hơn các bạn thì cũng thấy thích thú lắm”.