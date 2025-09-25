Vụ tử vong của mỹ nam Trung Quốc: Chung cư xảy ra vụ việc được rao bán

Ngày 11/9 vừa rồi, nam diễn viên Trung Quốc Vu Mông Lung qua đời sau một bữa tiệc với bạn bè tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Theo chia sẻ của công ty quản lý và mẹ của nam diễn viên, ngôi sao 37 tuổi đã "uống rượu không cẩn thận, dẫn đến tai nạn rơi từ tầng cao".

Trong tâm thư được cho là của mẹ Vu Mông Lung, bà khẳng định sự việc không liên quan đến yếu tố hình sự. Tuy nhiên, đoạn clip nghi là ghi lại tình huống xảy ra trong đêm đó được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội châu Á, khiến dư luận liên tục đặt câu hỏi.

Sự qua đời của Vu Mông Lung vẫn khiến dư luận Trung Quốc xôn xao (Ảnh: Sina).

Theo một số nguồn tin, bữa tiệc có sự tham gia của 17 người và 8 người đã được cơ quan điều tra triệu tập. Địa điểm xảy ra vụ việc là khu chung cư cao cấp Dương Quang Thượng Đông tại Bắc Kinh. Thời gian gần đây, hàng loạt clip rao bán căn hộ tại đây xuất hiện trên mạng.

Trong các video được chia sẻ, không gian bên trong các căn hộ của chung cư khá rộng rãi, mỗi căn có diện tích hơn 100m², thiết kế thoáng với cửa kính sát sàn và ban công kính thay vì tường gạch.

Tối 24/9, một người tự nhận là luật sư tại Bắc Kinh và là cư dân tại chung cư vừa đăng tải một video gây chú ý trên mạng. Người này tiết lộ sống tại tòa số 15, trong khi tai nạn của Vu Mông Lung xảy ra tại tòa số 18.

Theo bà, cửa sổ của căn hộ chung cư được thiết kế có khung cao và lưới chắn chắc chắn. Do vậy, nếu một người bất ngờ nhảy xuống chắc phải để lại dấu vết hư hỏng, nhưng hiện trường vụ việc lại không có.

Người phụ nữ nhận là cư dân tại tòa nhà nơi xảy ra vụ việc của Vu Mông Lung gây chú ý khi đưa ra phân tích về khả năng có người rơi khỏi cửa sổ căn hộ (Ảnh: Thread).

Cửa sổ tại căn hộ nơi xảy ra vụ việc đau lòng của Vu Mông Lung (Ảnh: Weibo).

Người này cho hay, cửa sổ của căn hộ được thiết kế mở vào trong nên rất khó xảy ra tai nạn ngã xuống vì vô tình mất thăng bằng. Bên cạnh đó, độ cao của bệ cửa sổ được nhận xét khá lớn nên việc say rượu rồi vô tình rơi ra ngoài gần như là không thể.

Chia sẻ của bà nhanh chóng thu hút bình luận nhưng chỉ một thời gian sau đó, video đã bị gỡ bỏ. Tuy vậy, một số cư dân mạng đã lưu lại, đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội khác và bàn luận.

Trong những ngày qua, công an quận Triều Dương, Bắc Kinh đã đưa ra kết luận chính thức và khởi tố một số cá nhân tung tin thất thiệt liên quan tới vụ việc của Vu Mông Lung.

Giới chức Trung Quốc khẳng định hình ảnh, video trên mạng ghi lại khoảnh khắc cuối đời của Vu Mông Lung thực chất là sản phẩm của công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Công an quận Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa thông báo xử lý 3 cá nhân phát tán thông tin không chính xác về vụ việc của Vu Mông Lung (Ảnh: Sina).

Cơ quan điều tra khẳng định, tất cả những tin đồn như nam diễn viên "tự tử sau khi bị tấn công", "bị một thế lực lợi dụng", "mẹ Vu Mông Lung bị uy hiếp" đều được xác định là bịa đặt.

Đại diện cảnh sát quận Triều Dương kêu gọi cư dân mạng không bịa đặt hay lan truyền tin đồn, đồng thời đề nghị mọi người tôn trọng nguyện vọng của gia đình bảo vệ quyền riêng tư để tránh gây thêm tổn thương tinh thần.

Ngày 23/9, nữ diễn viên Tống Y Nhân, một trong những người bạn của nam diễn viên họ Vu và có mặt tại bữa tiệc cuối đời của anh, cũng lên tiếng phủ nhận các cáo buộc hướng vào cô.

Thông qua luật sư, Tống Y Nhân cho biết, các thông tin về việc cô dàn xếp cuộc gặp của Vu Mông Lung, tham gia hãm hại nam diễn viên đều là bịa đặt. Nữ diễn viên đang tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết để khởi kiện những các nhân đưa tin sai lệch về cô.

Vu Mông Lung (SN 1988) được biết đến qua các tác phẩm như: Thái tử phi thăng chức ký, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tân bạch nương tử truyền kỳ, Thiên kim trở về, Trường An Nặc, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân…

Trong mắt đồng nghiệp, Vu Mông Lung là một chàng trai ấm áp, luôn cư xử hòa nhã, giúp đỡ mọi người. Mỹ nam có hơn 26 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc).

Trước khi qua đời, nam diễn viên được cho là gặp bế tắc trong sự nghiệp, phải dừng đóng phim suốt 3 năm và cho giải thể một công ty giải trí từ cuối tháng 7 vừa rồi.

Năm 2024, sự nghiệp của Vu Mông Lung mới có dấu hiệu khởi sắc khi anh dần quay lại với các dự án truyền hình và được nhận vai chính.