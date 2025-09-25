Trực tiếp trận đấu giữa Atlético Madrid và Real Madrid trên SCTV22 lúc 21h15 ngày 27/9

Mùa giải La Liga EA Sports 2025-2026 đầy kịch tính và những biến số bất ngờ

Mùa giải La Liga EA Sports 2025-2026 đã đi qua những vòng đấu đầu tiên và đang hứa hẹn một cuộc đua kịch tính ngay từ giai đoạn khởi động.

Real Madrid đã có khởi đầu mạnh mẽ, biết cách vượt khó ngay cả trong thế trận thiếu người và tỏa sáng kịp lúc của các ngôi sao hàng đầu. Real Madrid đang chiếm giữ ngôi đầu bảng với thành tích toàn thắng sau 6 vòng đầu tiên.

Trong khi đó, Atlético Madrid khởi đầu chệch choạc nhưng đã kịp trở lại nhờ chiến thắng quan trọng trước Villarreal. Đội bóng của HLV Diego Simeone vẫn giữ được bản sắc phòng ngự chặt chẽ, song bài toán duy trì sự ổn định dài hơi vẫn còn bỏ ngỏ.

Derby Madrid - cuộc chiến hơn 100 năm

Derby Madrid không chỉ là một trận cầu đỉnh cao của La Liga, mà còn là cuộc chiến hơn 100 năm giữa hai đội bóng đối nghịch ngay trong lòng thủ đô Tây Ban Nha.

Theo dõi trận đấu Atlético Madrid và Real Madrid trên SCTV22.

Trong suốt thế kỷ 20, Real Madrid thường chiếm ưu thế tuyệt đối với dàn cầu thủ huyền thoại từ Di Stéfano, Butragueno cho đến thế hệ Galácticos 1.0 và 2.0. Tuy nhiên, Atlético chưa bao giờ chịu khuất phục.

Những chức vô địch La Liga, đặc biệt là mùa giải 2013-2014, hay chiến thắng tại trận chung kết Cúp Nhà Vua 2012-2013 ngay trên sân Bernabéu, đã khắc sâu dấu ấn của đội bóng áo sọc đỏ - trắng.

Từ năm 2011 đến nay, dưới bàn tay Diego Simeone, Atlético Madrid trở thành đối trọng thực sự với Real Madrid. Phòng ngự kỷ luật, tinh thần chiến binh giúp họ nhiều lần chiến thắng Real Madrid. Song ở tầm châu Âu, Real Madrid vẫn áp đảo Atlético với hai lần chiến thắng trong chung kết UEFA Champions League (2014, 2016).

Derby Madrid vì thế không mất đi sức hút. Đây là cuộc đụng độ của hai thái cực: sự hào nhoáng, ngôi sao của Real Madrid, đối đầu với tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường và máu lửa của Atlético. Mỗi trận đấu là màn so tài của hai đội bóng hàng đầu của thủ đô.

Derby Madrid - cuộc đối đầu giữa Atlético Madrid và Real Madrid - sẽ diễn ra vào lúc 21h15 ngày 27/9, thuộc khuôn khổ vòng 7 La Liga EA Sports 2025-2026. Người hâm mộ tại Việt Nam theo dõi trực tiếp và duy nhất trên kênh SCTV22 của truyền hình cáp SCTV, ngoài ra, trước đó 30 phút sẽ là chương trình bình luận trước trận đấu được lên sóng trực tiếp vào lúc 20h45 ngày 27/9.

Đây không chỉ là trận đấu vì 3 điểm, mà còn là màn khẳng định vị thế giữa hai đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha. Real Madrid bước vào trận đấu với phong độ cao, ngôi đầu bảng cùng dàn sao tỏa sáng đúng lúc. Ngược lại, Atlético Madrid sau giai đoạn khởi đầu chệch choạc đã dần lấy lại sự tự tin, hứa hẹn mang tới một trận đấu khó lường.

Sự khác biệt của Derby Madrid luôn nằm ở tính chất căng thẳng, quyết liệt trong từng pha bóng. Đây là nơi danh dự, niềm tự hào và tham vọng lên ngôi vô địch giao thoa. Một chiến thắng sẽ không chỉ mang lại lợi thế trên bảng xếp hạng, mà còn tạo cú hích lớn về tinh thần cho chặng đường dài phía trước.

Với dàn ngôi sao trong tay cùng sức nóng từ khán đài, Derby Madrid mùa giải La Liga 2025-2026 hứa hẹn sẽ là tâm điểm của vòng 7 và là “bữa tiệc” bóng đá dành cho người hâm mộ.

Độc giả đăng ký lắp đặt truyền hình và internet của SCTV hoặc cài đặt ngay ứng dụng SCTV Online để thỏa sức đam mê với những giải đấu thể thao hấp dẫn. Chi tiết truy cập website: sctv.com.vn hoặc liên hệ Hotline: 19001878.

SCTV là đơn vị sở hữu độc quyền phát sóng La Liga suốt 5 mùa (2023-2028). Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga được phát sóng độc quyền trên các kênh của SCTV (SCTV15, SCTV17, SCTV22) và ứng dụng SCTV Online. Theo dõi Fanpage, Youtube SCTV Thể thao để cập nhật lịch thi đấu mới nhất: https://www.facebook.com/SCTVThethaoofficial, https://www.youtube.com/@sctvthethaoofficial.