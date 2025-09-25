Tiết lộ về dàn vũ khí, khí tài đồ sộ trong phim "Mưa đỏ"

Bộ phim Mưa đỏ đã tạo được tiếng vang lớn, gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả nhờ những thước phim miêu tả cuộc chiến đấu khốc liệt của bộ đội ta ở chiến trường Quảng Trị năm 1972. Thành công của ê-kíp làm phim có sự góp phần không nhỏ của những cảnh quay súng đạn chân thật.

Đây là nhờ sự hỗ trợ đặc biệt từ quân đội, giúp các diễn viên được huấn luyện chuyên sâu và bộ phim được sử dụng các khí tài, vũ khí thật. Điều này không chỉ mang đến hiệu ứng sống động của cuộc chiến mà còn giúp truyền tải đúng tinh thần quả cảm, oai hùng của những người lính.

Câu chuyện phía sau về những vũ khí, khí tài quân sự đã được sử dụng trong bộ phim Mưa đỏ, cùng với sự đầu tư dành cho bộ phim này được Đại tá Kiều Thanh Thúy, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Giám đốc sản xuất, chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Đại tá Kiều Thanh Thúy, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Giám đốc sản xuất phim "Mưa đỏ".

Vận chuyển thiết giáp M113, M48 hàng nghìn ki-lô-mét để đóng phim "Mưa đỏ"

Thưa Đại tá Kiều Thanh Thúy, bộ phim "Mưa đỏ" đã xuất hiện những loại vũ khí, khí tài nào?

- Phim sử dụng hàng trăm chủng loại vũ khí, khí tài khác nhau, từ súng bộ binh, súng cối, B40, B41 cho đến xe tăng, xe thiết giáp M48, M113, GMC... cùng các phương tiện chiến trường cần thiết, phù hợp với bối cảnh chiến tranh tại Quảng Trị năm 1972.

Số lượng vũ khí, khí tài cụ thể là bao nhiêu? Vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong việc hỗ trợ phim “Mưa đỏ” về vũ khí, khí tài?

- Chúng tôi không thể công bố con số chi tiết, nhưng có thể khẳng định rằng hàng trăm đơn vị vũ khí, từ súng bộ binh đến vũ khí hạng nặng, đã được huy động. Toàn bộ đều do các đơn vị quân đội trực tiếp quản lý, phối hợp hỗ trợ cho đoàn phim, bảo đảm an toàn tuyệt đối cả người và vũ khí, khí tài, vật liệu nổ...

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và trực tiếp là Thủ trưởng Tổng cục chính trị đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị phối hợp, tạo điều kiện để Điện ảnh Quân đội nhân dân được tiếp cận, sử dụng nguồn khí tài theo quy định.

Thiết giáp được vận chuyển hàng nghìn ki-lô-mét đến phim trường "Mưa đỏ", tạo sự chân thật cho các cảnh quay chiến đấu trong phim (Ảnh: Nhà sản xuất).

Những khí tài hạng nặng như thiết giáp M113, M48 được đưa đến hiện trường làm phim như thế nào? Ai là người điều khiển chúng?

- Đây là quá trình công phu. Các đơn vị kỹ thuật của Quân đội đã trực tiếp vận chuyển hàng nghìn ki-lô-mét từ đơn vị quản lý tới phim trường, bảo dưỡng và bàn giao khí tài tại phim trường ở Quảng Trị.

Người trực tiếp điều khiển, sử dụng M113, M48 là bộ đội chuyên nghiệp. Một số cảnh quay khí tài có sự tham gia phối hợp của diễn viên, nhưng luôn dưới sự giám sát, huấn luyện chặt chẽ của quân nhân.

Các diễn viên được huấn luyện sử dụng vũ khí, võ thuật chiến đấu thế nào?

- Trước khi bấm máy, các diễn viên trong phim Mưa đỏ đã trải qua quá trình tập luyện quân sự bài bản trong gần 2 tháng, trực tiếp dưới sự hướng dẫn của cán bộ, đơn vị quân đội như: Làm quen và sử dụng các loại vũ khí bộ binh, tập luyện kỹ năng chiến đấu bộ binh cơ bản; rèn luyện kỹ năng, chiến thuật cá nhân và hiệp đồng tổ, tiểu đội; đồng thời được huấn luyện thể lực, tác phong, điều lệnh, võ thuật.

Nhờ vậy, khi lên phim, diễn viên thể hiện động tác cầm súng, chạy, ẩn nấp, nạp đạn, ném lựu đạn… đều đúng tư thế, gần gũi với hình ảnh người lính thực thụ.

Việc rà phá bom mìn trên địa bàn phim trường diễn ra thế nào?

- Đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho diễn viên và ê-kíp, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Binh chủng Công binh và giao trực tiếp lực lượng công binh Quân khu 4 tiến hành rà phá bom mìn, vật liệu nổ trên toàn bộ diện tích đất hơn 40ha để xây bối cảnh, cả trên cạn và dưới lòng sông Thạch Hãn.

Công tác này kéo dài gần 2 tháng, sau khi có biên bản xác nhận an toàn mới cho phép xây dựng phim trường và tổ chức quay.

Bối cảnh phim "Mưa đỏ" rộng 40ha, đã được lực lượng công binh rà phá bom mìn trong 2 tháng (Ảnh: Nhà sản xuất).

Các cảnh nổ, cháy, bom mìn trong phim được thực hiện ra sao?

- Các cảnh cháy nổ trong Mưa đỏ được chuẩn bị theo nhiều cấp độ khác nhau để vừa đạt hiệu quả hình ảnh, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thứ nhất, những cảnh cháy nổ nhỏ, cần cận cảnh để tạo hiệu quả điện ảnh đặc biệt do chuyên gia Thái Lan dàn dựng và thực hiện.

Thứ 2, các cảnh nổ phá, sử dụng thuốc nổ thật được thực hiện bởi lực lượng công binh quân đội theo đúng quy trình kỹ thuật quân sự.

Thứ 3, những cảnh quay quy mô lớn, ác liệt như oanh tạc bằng pháo, bom, máy bay… được xử lý bằng công nghệ điện ảnh VFX hiện đại.

Khán giả thắc mắc về việc vì sao trong phim không sử dụng “bom chùm” - loại vũ khí thông dụng vào thời đó?

- Đây là một chi tiết phức tạp. Chúng tôi cân nhắc lựa chọn những loại vũ khí tiêu biểu, dễ nhận diện với khán giả mà vẫn đúng tinh thần lịch sử. Bom chùm đúng là có được sử dụng trong chiến tranh, nhưng do hạn chế về kỹ thuật và tính an toàn, đoàn phim chưa thể tái hiện trọn vẹn việc sử dụng bom chùm trong phim.

Các diễn viên phim "Mưa đỏ" được tập huấn 2 tháng về cách sử dụng vũ khí, khí tài và đánh võ như bộ đội.

Cần đầu tư bao nhiêu tiền để làm phim lịch sử - chiến tranh như "Mưa đỏ"?

Kinh phí làm phim "Mưa đỏ" là bao nhiêu? Có ý kiến chuyên gia điện ảnh nêu lên rằng, nếu không đầu tư trên 50 tỷ thì không thể làm phim lịch sử - chiến tranh, điều này có đúng không thưa Đại tá?

- Mưa đỏ là bộ phim lịch sử - chiến tranh có quy mô lớn, tái hiện một trong những trận đánh ác liệt nhất của dân tộc ta. Để thực hiện được bộ phim này, đòi hỏi phải huy động rất nhiều nguồn lực, gồm: Kịch bản, diễn viên, lực lượng tham gia, ê-kíp, vũ khí - khí tài, kỹ xảo điện ảnh, công tác hậu cần, an toàn, an ninh, vận chuyển, xây dựng bối cảnh phim trường, phục trang, đạo cụ….

Thực tế, một bộ phim lịch sử chiến tranh với quy mô lớn nếu không có mức đầu tư trên 50 tỷ đồng thì rất khó có thể đáp ứng yêu cầu nghệ thuật và kỹ thuật.

Kinh phí sản xuất phim Mưa đỏ được Nhà nước bảo đảm từ ngân sách quốc phòng, cùng với sự phối hợp, hỗ trợ rất lớn của các lực lượng trong và ngoài quân đội, gồm cả vũ khí, khí tài, nhân lực.

Bên cạnh đó còn là sự đồng hành của chính quyền và nhân dân Quảng Trị. Người dân đã cho mượn đất đai để đoàn phim dựng bối cảnh, đồng thời tham gia phục vụ hỗ trợ nhân công và đóng vai quần chúng khi cần thiết. Nhiều gia đình còn tự nguyện góp sức, hỗ trợ chỗ ăn, nghỉ cho đoàn trong giai đoạn quay phim.

Có thể khẳng định, đầu tư cho một bộ phim chiến tranh - lịch sử là đầu tư cho văn hóa, cho ký ức dân tộc và cho công tác giáo dục truyền thống. Thành công của Mưa đỏ cho thấy sự đầu tư ấy là đúng hướng và có ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn.

Doanh thu khoảng 700 tỷ đồng của bộ phim sẽ được tính toán ra sao?

- Doanh thu phòng vé được phân chia theo quy định: Rạp phim được hưởng tỷ lệ doanh thu, trừ đi chi phí phát hành, truyền thông và các chi phí liên quan, phần còn lại thuộc về nhà sản xuất.

Với tính chất là đơn vị hành chính sự nghiệp, toàn bộ nguồn thu của Điện ảnh Quân đội từ Mưa đỏ được quản lý, sử dụng và quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, trong đó có trách nhiệm nộp ngân sách theo quy định.

Điện ảnh Quân đội nhân dân sẽ tiếp tục thực hiện các bộ phim về đề tài lịch sử - chiến tranh trong thời gian tới.

Sau "Mưa đỏ", Điện ảnh Quân đội có kế hoạch tiếp tục làm phim lịch sử, chiến tranh cách mạng hay không?

- Sau thành công của Mưa đỏ, Điện ảnh Quân đội nhân dân sẽ tiếp tục tập trung vào dòng phim về đề tài chiến tranh cách mạng, lịch sử, về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, phục vụ bộ đội và nhân dân.

Trên cơ sở đó, Điện ảnh Quân đội sẽ nghiên cứu, đổi mới cách tiếp cận, kết hợp công nghệ điện ảnh hiện đại, để vừa bảo đảm tính chân thực lịch sử, vừa nâng cao giá trị nghệ thuật và sức hấp dẫn đối với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, thực hiện những bộ phim lịch sử - chiến tranh như Mưa đỏ hay Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối cần nguồn lực rất lớn. Ông chỉ ra: "Làm một bộ phim lịch sử yêu cầu dựng lại toàn bộ bối cảnh, đây là một trong những công đoạn tốn rất nhiều tiền bạc, nhân lực, vật lực với tất cả các đoàn làm phim; tiếp đó là sự đầu tư về đạo cụ, trang phục... Nhìn chung, tất cả đều phải được dựng mới, khác với những bộ phim lấy cảnh hiện đại". Bộ phim cũng có đề tài chiến tranh được ra mắt trước Mưa đỏ là Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối có chi phí sản xuất lên đến 55 tỷ đồng. Với mức chi này, phim cần doanh thu khoảng 180 tỷ đồng mới ở mức hòa vốn, trong khi thực tế bộ phim thu về khoảng 172 tỷ đồng. Theo một nhà phê bình phim (xin được giấu tên) cho hay, với dòng phim lịch sử - chiến tranh, khó khăn với các nhà sản xuất còn là việc tiếp cận với nguồn đạo cụ quan trọng là các vũ khí, khí tài sử dụng trong phim. Theo tìm hiểu, hiện nay trong nước ta có những đơn vị có thể mô phỏng vũ khí và cho các đoàn làm phim thuê, nhưng chi phí tốn kém, chưa kể đến việc các đoàn phim phải đầu tư huấn luyện diễn viên và ê-kíp sử dụng những đạo cụ đặc biệt này. Đó là lý do các nhà làm phim coi dòng phim lịch sử là loại hình nghệ thuật tốn kém, thường chỉ dành cho các "siêu dự án" nhận được mức đầu tư lớn. Nhà phê bình này nêu ý kiến: "Bộ phim Mưa đỏ được tài trợ toàn bộ vũ khí, khí tài, bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ nhân lực, vật lực tối đa của quân đội và người dân địa phương. Do vậy, nếu tính toán đầy đủ chi phí để làm một bộ phim lịch sử - chiến tranh giống như Mưa đỏ, nhà sản xuất tư nhân có thể phải tiêu tốn cả trăm tỷ đồng". Theo nhà phê bình này, việc đầu tư nguồn lực sẽ là một bài toán lớn với các nhà sản xuất muốn thực hiện các dự án phim lịch sử - chiến tranh.

Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp