Lâm Chấn Huy đến trụ sở Công an, Khánh Phương nói "không biết web cờ bạc"
(Dân trí) - Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong ngày 23/9, các nghệ sĩ trong nhóm Ngũ Hổ Tướng đã lần lượt đến trụ sở Công an TPHCM để làm việc.
Như Dân trí đã đưa tin, một số ca sĩ thuộc nhóm Ngũ Hổ Tướng đã đến trụ sở Công an TPHCM để làm việc liên quan đến MV Anh em trước sau như một bị cho là gắn logo của một trang cá độ.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ 7h45, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc có mặt tại trụ sở Công an trên đường Trần Hưng Đạo. Đến 10h30, ca sĩ Lưu Hưng xuất hiện, tiếp đó 20 phút sau là ca sĩ Dương Ngọc Thái.
Khoảng 14h30 cùng ngày, ca sĩ Lâm Chấn Huy cũng có mặt để làm việc với cơ quan chức năng. Các nghệ sĩ đều xuất hiện khá kín đáo, đeo khẩu trang, kính râm và từ chối trả lời phỏng vấn khi truyền thông tiếp cận.
Trong khi đó, chiều cùng ngày, ca sĩ Khánh Phương - thành viên nhóm - đăng tải bài viết trên trang cá nhân, lên tiếng về sự việc. Nam ca sĩ thừa nhận rằng, nhóm có nhận lời hợp tác tài trợ từ một công ty, đồng ý để logo của đơn vị này xuất hiện trong một số cảnh quay MV như khán giả đã thấy.
Khánh Phương cho biết, nhóm tin tưởng vào tính pháp lý từ giấy phép đăng ký kinh doanh mà đối tác cung cấp, đồng thời phủ nhận việc cố tình quảng bá cho hoạt động cờ bạc trực tuyến.
"Tuy nhiên, do sơ suất trong việc kiểm tra, rà soát thông tin về logo, sự cố đã xảy ra theo hướng tiêu cực, gây bức xúc và thất vọng cho người hâm mộ. Thật sự tôi cảm thấy quá sơ suất, quá chủ quan. Đây là sai lầm rất lớn, nhưng tôi và các anh em hoàn toàn không có ý định quảng bá cho thương hiệu nào liên quan đến cờ bạc", nam ca sĩ viết.
Khánh Phương đồng thời gửi lời xin lỗi khán giả và cho biết bản thân cùng các thành viên vẫn đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để giải trình rõ ràng về vụ việc.
Tuy nhiên, lời giải thích của anh không thể làm dịu dư luận, thậm chí càng bị chỉ trích nặng nề hơn. Nhiều khán giả cho rằng, việc các nghệ sĩ khẳng định "không biết" đối tác liên quan đến trang cá độ là thiếu thuyết phục.
Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận gay gắt xuất hiện: "Làm gì có ai nhận tiền mà không tìm hiểu đối tác là ai", "Nói không biết thì quá vô lý", "Thời 4.0 rồi mà vẫn dẫn dắt theo hướng này, xem thường khán giả"…
Vụ việc hiện được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng văn phòng luật sư Kết nối - cho biết: "Theo khoản 1 Điều 7 Luật Quảng cáo 2012, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thì đồng thời cấm quảng cáo.
Đối chiếu quy định hiện hành, hoạt động tổ chức đánh bạc, cá cược qua mạng là hành vi bị nghiêm cấm. Việc hình ảnh hoặc logo website cá độ xuất hiện trong MV, dù gián tiếp, cũng có thể bị coi là hành vi quảng cáo cho dịch vụ bị cấm".
Luật sư nhấn mạnh rằng, pháp luật xử lý vi phạm hành chính dựa trên hành vi khách quan và lỗi, không có ngoại lệ vì lý do "chỉ là đạo cụ" hay "vô tình xuất hiện". Do đó, ê-kíp sản xuất vẫn có thể bị xử lý nếu hình ảnh đủ yếu tố cấu thành quảng cáo.
Mức chế tài được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP: Cá nhân vi phạm bị phạt từ 70-100 triệu đồng, tổ chức gấp đôi, lên tới 200 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm buộc phải gỡ bỏ hoặc xóa bỏ nội dung quảng cáo trái phép.
Về trách nhiệm, luật sư Hùng phân tích: "Đơn vị sản xuất MV là chủ thể phải chịu trách nhiệm chính, vì họ trực tiếp quyết định nội dung, hình ảnh, đạo cụ, hậu kỳ.
Nghệ sĩ biểu diễn thường không bị coi là đối tượng chính nếu chỉ tham gia theo kịch bản. Nhưng nếu đồng thời là chủ sở hữu, nhà sản xuất hoặc có vai trò chi phối, họ hoàn toàn có thể bị xem xét trách nhiệm liên đới.
Nền tảng phát hành (YouTube, TikTok, Facebook…) có nghĩa vụ phối hợp, gỡ bỏ nội dung vi phạm khi cơ quan chức năng yêu cầu, nếu không cũng có thể bị xử lý.
Trường hợp MV được gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa ngay sau khi phát hiện, luật sư cho rằng đây là tình tiết giảm nhẹ theo Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012: "Việc chủ động khắc phục hậu quả có thể giúp giảm nhẹ mức phạt, nhưng không làm hành vi vi phạm biến mất. Cơ quan chức năng vẫn có thể xử lý vì vi phạm đã xảy ra".