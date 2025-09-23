Lâm Chấn Huy đến trụ sở Công an, Khánh Phương nói "không biết web cờ bạc"

Như Dân trí đã đưa tin, một số ca sĩ thuộc nhóm Ngũ Hổ Tướng đã đến trụ sở Công an TPHCM để làm việc liên quan đến MV Anh em trước sau như một bị cho là gắn logo của một trang cá độ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ 7h45, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc có mặt tại trụ sở Công an trên đường Trần Hưng Đạo. Đến 10h30, ca sĩ Lưu Hưng xuất hiện, tiếp đó 20 phút sau là ca sĩ Dương Ngọc Thái.

Lâm Chấn Huy (đeo khẩu trang, đội mũ) xuất hiện tại trụ sở Công an TPHCM (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Khoảng 14h30 cùng ngày, ca sĩ Lâm Chấn Huy cũng có mặt để làm việc với cơ quan chức năng. Các nghệ sĩ đều xuất hiện khá kín đáo, đeo khẩu trang, kính râm và từ chối trả lời phỏng vấn khi truyền thông tiếp cận.

Trong khi đó, chiều cùng ngày, ca sĩ Khánh Phương - thành viên nhóm - đăng tải bài viết trên trang cá nhân, lên tiếng về sự việc. Nam ca sĩ thừa nhận rằng, nhóm có nhận lời hợp tác tài trợ từ một công ty, đồng ý để logo của đơn vị này xuất hiện trong một số cảnh quay MV như khán giả đã thấy.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khánh Phương cho biết, nhóm tin tưởng vào tính pháp lý từ giấy phép đăng ký kinh doanh mà đối tác cung cấp, đồng thời phủ nhận việc cố tình quảng bá cho hoạt động cờ bạc trực tuyến.

"Tuy nhiên, do sơ suất trong việc kiểm tra, rà soát thông tin về logo, sự cố đã xảy ra theo hướng tiêu cực, gây bức xúc và thất vọng cho người hâm mộ. Thật sự tôi cảm thấy quá sơ suất, quá chủ quan. Đây là sai lầm rất lớn, nhưng tôi và các anh em hoàn toàn không có ý định quảng bá cho thương hiệu nào liên quan đến cờ bạc", nam ca sĩ viết.

Khánh Phương đồng thời gửi lời xin lỗi khán giả và cho biết bản thân cùng các thành viên vẫn đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để giải trình rõ ràng về vụ việc.

Khánh Phương (trái) gây tranh cãi sau khi lên tiếng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tuy nhiên, lời giải thích của anh không thể làm dịu dư luận, thậm chí càng bị chỉ trích nặng nề hơn. Nhiều khán giả cho rằng, việc các nghệ sĩ khẳng định "không biết" đối tác liên quan đến trang cá độ là thiếu thuyết phục.

Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận gay gắt xuất hiện: "Làm gì có ai nhận tiền mà không tìm hiểu đối tác là ai", "Nói không biết thì quá vô lý", "Thời 4.0 rồi mà vẫn dẫn dắt theo hướng này, xem thường khán giả"…

Vụ việc hiện được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.