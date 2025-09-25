Việt Nam lên tiếng việc Mỹ từ chối công nhận 12 nghề khai thác hải sản

Chiều 25/9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời báo chí về việc Mỹ từ chối công nhận 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển (MMPA).

Vừa qua, Cục Quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) đã từ chối công nhận 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển. Các loại hải sản khai thác theo các nghề này cũng sẽ bị dừng nhập khẩu vào Mỹ kể từ ngày 1/1/2026.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Theo bà Hằng, ngày 15/9, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam đã có thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ, đề nghị Bộ này và NOAA cân nhắc quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo MMPA để tránh những gián đoạn nghiêm trọng đối với thương mại song phương.

Động thái của Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam cũng nhằm bảo vệ sinh kế của hàng trăm nghìn ngư dân và người lao động của Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết dưới sự chỉ đạo của Chính phủ cũng như sự đồng hành của các địa phương, ngành thủy hải sản Việt Nam đã nỗ lực hiện đại hóa và nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý nghề cá.

Bà Hằng nhấn mạnh trong thời gian tới, trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, Việt Nam sẵn sàng trao đổi, làm việc với phía Mỹ để tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại.

Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại song phương công bằng, bền vững, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp hai bên, theo bà Hằng.