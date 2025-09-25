Khởi tố cựu chủ tịch phường liên quan đến sai phạm đất đai

Ngày 25/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông N.V.H., cựu Chủ tịch UBND phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (nay là phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông H. được cho là có liên quan đến vụ án vi phạm quy định pháp luật trong quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định đối với thửa đất thuộc diện nhà nước quản lý, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt tạm giam ông N.V.H. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Liên quan đến vi phạm nêu trên, ngày 5/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Chiêu, cựu cán bộ địa chính phường Quang Trung (cũ) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ..

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.