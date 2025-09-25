BIDV SmartBanking tặng hàng nghìn vé Fanzone đêm nhạc hội BIDV Music Festival

Trải nghiệm BIDV SmartBanking phiên bản X - Công nghệ tài chính thế hệ mới ngay giữa phố đi bộ

BIDV SmartBanking phiên bản X ra mắt đánh dấu 10 năm phát triển ứng dụng BIDV SmartBanking. Điểm đột phá của phiên bản mới là giao diện được thiết kế hoàn toàn mới với 2 phiên bản ngọc trai và ngọc lục bảo, hiệu suất được cải thiện hơn 20%.

Phiên bản X còn tích hợp trợ lý AI giúp cá nhân hóa trải nghiệm và gợi ý thông minh cùng hệ sinh thái tiện ích đa dạng, từ quản lý tài chính cá nhân đến các dịch vụ thanh toán, mua sắm và đặt vé.

Nhiều khách hàng nhanh chóng xếp hàng để trải nghiệm không gian số (Ảnh: BIDV).

Chiêm ngưỡng không gian số của BIDV SmartBanking (Ảnh: BIDV).

Không gian trải nghiệm của BIDV được bố trí giữa tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, với màn hình LED bốn mặt và thiết kế mở, giúp khách tham quan tiếp cận từng khu vực một cách trực quan.

Để tăng tính tương tác, gian hàng của BIDV SmartBanking phiên bản X tổ chức các hoạt động với trợ lý AI, trò chơi khám phá tiện ích số và chương trình check-in (chụp ảnh) nhận quà tặng, phiếu ưu đãi dịch vụ di chuyển, mua sắm cùng quà tặng độc quyền.

Theo ghi nhận trong ngày đầu tiên của sự kiện, nhiều bạn trẻ và khách hàng đã đến trải nghiệm và bày tỏ sự thích thú về tính trực quan, khả năng ứng dụng của phiên bản mới.

“Tôi thực sự ấn tượng với giao diện mới cùng loạt tiện ích hỗ trợ di chuyển, mua sắm giải trí được gói trọn ngay trên ứng dụng ngân hàng. Giờ mỗi ngày, chỉ cần duy nhất BIDV SmartBanking, tôi có thể đặt taxi/bike đi làm, đặt vé xem phim, shopping online, thậm chí mua vé máy bay tiện lợi”, chị Nguyễn Hằng (36 tuổi, TPHCM) tham gia trải nghiệm chia sẻ.

Chia sẻ từ người dùng thân thiết của BIDV SmartBanking, anh Tuấn Hải (30 tuổi, TPHCM) cho biết: “Ở phiên bản X này có thêm tiện ích hỗ trợ đầu tư sinh lời thông minh quản lý tài chính cá nhân cũng rất hữu ích, giúp tôi dễ dàng gia tăng lợi nhuận trên dòng tiền nhàn rỗi mà không cần tải thêm ứng dụng khác”.

Nhiều hoạt động tương tác thú vị được khách hàng hưởng ứng (Ảnh: BIDV).

Những phản hồi tích cực cùng lượng khách tham quan đông đảo trong ngày đầu cho thấy việc đưa trải nghiệm ngân hàng số đến gần hơn với khách hàng trong đời sống thường nhật là một hướng đi thiết thực.

Đây cũng là lần đầu tiên BIDV tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm công nghệ quy mô, hoạt động liên tục 4 ngày ngay trung tâm thành phố, không chỉ nhằm giới thiệu sản phẩm mà còn khẳng định chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, mang ngân hàng số đến gần hơn với khách hàng.

Bên cạnh không gian trải nghiệm công nghệ, chuỗi hoạt động còn mang đến cho khách tham quan cơ hội giải trí với những tấm vé Fanzone VIP tham dự đại nhạc hội ngay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Cơ hội nhận vé Fanzone VIP và tham dự BIDV Music Festival ngày 27/9

Khu trải nghiệm mở cửa từ 9h30 đến 22h xuyên suốt 4 ngày (25-28/9). Khách tham dự trải nghiệm tại sự kiện sau khi hoàn tất các hoạt động tương tác sẽ có cơ hội nhận vé Fanzone VIP - loại vé giới hạn dành cho khu vực gần sân khấu chính của đêm nhạc BIDV Music Festival - The Emerald X (tối 27/9).

Ban tổ chức hỗ trợ hướng dẫn khách tham quan về các hoạt động tại sự kiện (Ảnh: BIDV).

Chị Minh Anh (23 tuổi, TPHCM), một trong những khách tham quan sự kiện, chia sẻ: “Tôi đã tham gia đầy đủ các hoạt động tại gian hàng và may mắn nhận được vé Fanzone. Hiện tôi và nhóm bạn rất háo hức chờ đến đêm nhạc 27/9 để gặp gỡ các thần tượng”.

Theo ban tổ chức, đêm nhạc được dàn dựng theo ba chương: Chạm di sản, Bản lĩnh thời đại và Mở tương lai do Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn trực tiếp tham gia sản xuất.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong đại nhạc hội âm nhạc - công nghệ BIDV Music Festival (Ảnh: BIDV).

Chương trình có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Tóc Tiên, Quang Hùng MasterD, Phương Mỹ Chi, (S)TRONG Trọng Hiếu, Chillies…, hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu và giàu cảm xúc.

Đây cũng được xem là điểm nhấn giải trí trong chuỗi sự kiện, kết nối âm nhạc với trải nghiệm công nghệ ngay giữa trung tâm TPHCM.