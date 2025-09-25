Sở Văn hóa lên tiếng vụ Ngũ Hổ Tướng và ca sĩ diễn show quảng bá cờ bạc

Tại họp báo chiều 25/9, bà Phạm Đắc Mỵ Trân - Quyền Trưởng phòng Phòng Thông tin điện tử, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM - đã phản hồi câu hỏi của phóng viên Dân trí liên quan đến ồn ào nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng quảng bá web cá độ trái phép trong MV Anh em trước sau như một.

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân chia sẻ ở họp báo chiều 25/9 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phía Sở VH&TT TPHCM cho biết, các vụ việc về nhóm Ngũ Hổ Tướng và MV Anh em trước sau như một đang được Công an TPHCM xem xét, xử lý. Sở luôn sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng nếu có yêu cầu.

Về góc độ pháp luật, Sở VH&TT cho biết đã có nhiều quy định, chế tài liên quan đến hành vi vi phạm trên không gian mạng, vi phạm luật quảng cáo. Theo Luật Quảng cáo năm 2012, các sản phẩm cờ bạc là dịch vụ bị cấm quảng cáo theo quy định.

Đại diện Sở VH&TT dẫn một số nội dung của khoản 1, khoản 6 của Nghị định số 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Trong đó, các thông tin cần tuân thủ luật báo chí, luật xuất bản, luật quảng cáo và luật sở hữu trí tuệ. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cá nhân phải chịu trách nhiệm đối với các thông tin mình phát tán trên mạng.

Phía sở cũng dẫn lại các quy định từ Nghị định số 38/2021/NĐ-CP về hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Theo đó, phạt hành chính từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh theo quy định. Biện pháp khắc phục là xóa bỏ, tháo gỡ, thu hồi sản phẩm có quảng cáo vi phạm pháp luật.

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP cũng quy định mức xử phạt trong trường hợp vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Theo đó, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin vi phạm pháp luật (trong đó có hành vi đánh bạc, phục vụ đánh bạc).

Truyền thông cũng đặt câu hỏi cho Sở VH&TT TPHCM về việc thời gian qua, nhiều nghệ sĩ xuất hiện tại một số chương trình của thương hiệu cờ bạc hoặc biểu diễn ở show nhạc có nhà tài trợ là thương hiệu cá độ. Tình trạng này khiến khán giả thắc mắc các chương trình đã được cấp phép ra sao, trách nhiệm quản lý của Sở VH&TT như thế nào?

Về điều này, phía sở cho biết các chương trình thường xin cấp phép với nội dung biểu diễn nghệ thuật. Những nội dung này không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, khi tổ chức chương trình, một số đơn vị tổ chức lại gắn với các hoạt động trái phép.

Phía Sở VH&TT khẳng định, các đơn vị được cấp phép biểu diễn cần chịu trách nhiệm đối với hành vi nói trên. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý đúng với quy định pháp luật.

Trung tá Nguyễn Khánh Hồng phản hồi vụ việc liên quan nhóm Ngũ Hổ Tướng (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại họp báo, Trung tá Nguyễn Khánh Hồng - Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM - cũng đã chia sẻ về vụ việc liên quan đến nghệ sĩ vướng nghi vấn quảng bá web cờ bạc thời gian gần đây,

Trung tá Nguyễn Khánh Hồng nhấn mạnh, ngay sau khi mạng xã hội rộ nghi vấn về MV Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ Hổ Tướng, phía PA05 đã khẩn trương báo cáo với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để thu thập, xác minh thông tin.

Ngày 23/9, Công an TPHCM đã làm việc với nhóm Ngũ Hổ Tướng và các cá nhân liên quan đến việc sản xuất, quảng cáo, đăng tải video nói trên. Khi có kết quả vụ việc, Công an TPHCM sẽ có thông báo chính thức.

Theo Trung tá Nguyễn Khánh Hồng, việc quảng cáo cờ bạc cho trang web, ứng dụng cá độ, đánh bạc thông qua việc lợi dụng mạng xã hội, trang thông tin điện tử để tuyên truyền, cung cấp hình ảnh phục vụ cho hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt hành chính.

Trường hợp cơ quan chức năng chứng minh được hành vi cấu kết, thông đồng, chia lợi nhuận trực tiếp giữa nhà cái và các doanh nghiệp thì có thể bị xử lý về tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự.