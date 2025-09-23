Sơn Tùng M-TP lên tiếng về hình ảnh biểu diễn ở sự kiện quảng bá web cá độ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ca sĩ Sơn Tùng M-TP biểu diễn tại đêm nhạc Flyfest - chương trình có nhà tài trợ kim cương là một thương hiệu cờ bạc trực tuyến.

Phản hồi với phóng viên Dân trí, đại diện phía Sơn Tùng M-TP cho biết, nam ca sĩ không có bất kỳ thỏa thuận hợp tác nào với thương hiệu cá độ nói trên.

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP (Ảnh: Facebook nhân vật).

Phía Sơn Tùng M-TP cho biết, Flyfest là chương trình âm nhạc diễn ra ở Đà Lạt vào tháng 10/2024, do Công ty TNHH TZ Việt Phát tổ chức.

Thời điểm Công ty TNHH TZ Việt Phát ký hợp đồng dịch vụ biểu diễn với Công ty M-TP Talent về việc mời ca sĩ Sơn Tùng hát ở sự kiện, phía công ty của nam ca sĩ không có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào với thương hiệu cá độ.

"Thông tin về thương hiệu này xuất hiện tại sự kiện hoàn toàn nằm ngoài thỏa thuận giữa Công ty M-TP Talent và Công ty TNHH TZ Việt Phát", phía nam ca sĩ khẳng định.

Đại diện Sơn Tùng M-TP cho biết thêm, vào tháng 10/2024, sau khi nam ca sĩ biểu diễn và công ty phát hiện sự việc liên quan đến nhà tài trợ, công ty M-TP Talent đã gửi công văn yêu cầu đơn vị tổ chức làm rõ.

Theo công văn phản hồi số 24/VP ngày 17/10/2024, Công ty TNHH TZ Việt Phát đã thừa nhận tự ý kết hợp với thương hiệu cá độ với vai trò là đơn vị tài trợ mà không thông báo cho M-TP Talent.

Trong công văn, phía ban tổ chức đêm nhạc Flyfest cũng cho biết họ sơ suất trong việc lựa chọn nhà tài trợ đồng hành và gửi lời xin lỗi đến nam ca sĩ Sơn Tùng.

Sau khi hình ảnh Sơn Tùng gắn với thương hiệu cờ bạc lan truyền trên mạng xã hội thời gian gần đây, phía nam ca sĩ cho biết họ đang đề nghị Công ty TNHH TZ Việt Phát thực hiện ngay các hành động, yêu cầu công ty cá độ dừng mọi hoạt động sử dụng trái phép thông tin, hình ảnh của nghệ sĩ cho mục đích quảng bá và xử lý triệt để các thông tin, nội dung đang lan truyền.

"Công ty đang phối hợp với các bên liên quan để giải quyết triệt để vấn đề này. Công ty M-TP Talent cam kết luôn tuân thủ nghiêm túc pháp luật trong mọi hoạt động", đại diện truyền thông phía Sơn Tùng M-TP nhấn mạnh.