Quan điểm “phụ nữ không phải sinh con” gây tranh cãi của chị đẹp Trung Quốc

Tham gia một show truyền hình thực tế gần đây, Trần Kiều Ân chia sẻ nhiều về cuộc hôn nhân hiện tại của cô và chồng trẻ, Alan Chen. Nữ diễn viên cũng đáp lại câu hỏi về việc sinh con.

Trong chương trình, MC đề cập tới việc nữ diễn viên Trần Tử Hàm chấp nhận nghỉ việc 3 năm và trải qua 12 lần thụ tinh ống nghiệm để có con. Tuy nhiên, Trần Kiều Ân cho rằng, phụ nữ không nên hy sinh sức khỏe để sinh con.

Trần Kiều Ân bày tỏ quan điểm, sinh con không phải là công việc bắt buộc của người phụ nữ (Ảnh: Sina).

Cô cũng nói về việc bản thân đã quá 40 tuổi nên việc mang bầu, sinh nở rất khó khăn bởi nguy cơ biến chứng thai kỳ rất cao. Việc sinh con cũng không phải là ưu tiên hàng đầu với Trần Kiều Ân. Cô yêu cuộc sống tự do và không vướng bận.

Trần Kiều Ân nói: “Tôi nghĩ phụ nữ ngoài 40 tuổi rất khó sinh con nên tôi và chồng thoải mái về chuyện này. Nếu có con thì tốt, nhưng không có thì cũng chẳng sao. Nếu tôi trẻ hơn 10 tuổi, tôi có thể đã chọn sinh con.

Tôi đã hiểu thông suốt và nghĩ mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất. Yêu thương bản thân mới thực sự quan trọng. Tôi có thể không đủ kiên nhẫn, nhưng tôi cảm thấy là chính mình”.

Nữ diễn viên nhấn mạnh, chồng cô chọn làm đám cưới với cô và đồng ý với việc cô không sinh nở. Trần Kiều Ân thừa nhận, cô có cuộc hôn nhân hạnh phúc vì ông xã mang lại cho cô cảm giác hạnh phúc và an toàn.

“Nếu tôi thực sự muốn, tôi sẽ nỗ lực thụ tinh trong ống nghiệm và những việc khác. Ngược lại, nếu tôi không muốn cũng không sao. Tôi rất hạnh phúc vì tôi tin rằng cuộc sống là của riêng tôi”, cô nói.

Trần Kiều Ân và chồng kém 9 tuổi làm đám cưới vào năm ngoái (Ảnh: Weibo).

Cũng trong chương trình, nữ diễn viên nói thêm: “Rất nhiều người thực sự quan tâm đến việc tôi có con hay không. Việc sinh con có thực sự quan trọng với phụ nữ không? Nếu đó là mong muốn của bản thân, hãy cân nhắc. Không thì thôi”.

Trung tuần tháng 9 vừa rồi, Trần Kiều Ân và chồng đã kỷ niệm 6 năm bên nhau và 1 năm ngày cưới.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải ảnh chụp chung của họ kèm dòng chú thích: “Đã 6 năm trôi qua kể từ khi chúng tôi bên nhau, năm ngoái cũng là năm chúng tôi cưới. Thời gian trôi nhanh thật. Gửi đến những người tôi yêu và những người yêu tôi, tôi chúc chúng ta bình an và hạnh phúc”.

Trần Kiều Ân và chồng, Alan Chen, bén duyên từ năm 2019, khi họ tham gia ghi hình chương trình truyền hình thực tế Meeting Mr. Right. Sự chân thành và chăm chút của Alan khiến Trần Kiều Ân dần cảm động.

Trước đó, nữ diễn viên từng tuyên bố thích cuộc sống độc thân, sẵn sàng không kết hôn nếu không tìm được người hợp ý. Trần Kiều Ân từng tin rằng bản thân giàu có và hoàn toàn có thể chăm sóc cho chính mình mà không cần người đàn ông nào bên cạnh.

Kể từ khi hò hẹn với Alan, Trần Kiều Ân không còn thiết tha với những hoạt động trong làng giải trí. Cô từ chối nhiều kịch bản phim và cho biết chỉ nhận vai khách mời với công việc có thời lượng ghi hình ngắn vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân.

Trần Kiều Ân và chồng thống nhất không sinh con, cùng tận hưởng cuộc sống và chăm sóc thú cưng (Ảnh: Weibo).

Trần Kiều Ân xác nhận kết hôn với Alan Chen vào năm 2022. Tháng 9/2024, cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng, lãng mạn tại Malaysia (quê nhà của chú rể). Cặp đôi nuôi thú cưng và xem chúng như con.

Trần Kiều Ân (SN 1979) được mệnh danh là "nữ hoàng phim thần tượng" Đài Loan (Trung Quốc) sau thành công của các dự án đình đám như: Hoàng tử ếch, Định mệnh anh yêu em, Tiếu ngạo giang hồ, Vẫn cứ thích em, Đẳng cấp quý cô…

Không chỉ nổi tiếng bởi những vai diễn đáng nhớ trên màn ảnh, Trần Kiều Ân còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc. Cô được gọi là chị đẹp không tuổi của làng giải trí Trung Quốc. Ở tuổi 46, Trần Kiều Ân vẫn sở hữu dáng vóc nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú.

Chồng Trần Kiều Ân kém cô 9 tuổi, là thiếu gia tập đoàn lớn ở Malaysia, làm họa sĩ kiêm doanh nhân. Cha mẹ của Alan đều là doanh nhân nổi tiếng và sở hữu nhiều công ty, với khối tài sản lên đến hàng triệu USD.