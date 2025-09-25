Công cụ hỗ trợ tân binh trên thị trường đầu tư chứng khoán

Thấp thỏm giữa rủi ro

Tại Việt Nam, nhà đầu tư cá nhân đang đóng vai trò chủ lực trên thị trường chứng khoán, chiếm tới 90% hoạt động giao dịch được ghi nhận. Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), chỉ tính riêng tháng 8/2025, 257.632 tài khoản mới được mở, trong đó hơn 99% thuộc về nhà đầu tư cá nhân. Đây cũng là con số cao nhất trong vòng một năm qua.

Tuy chiếm số lượng áp đảo, phần lớn nhà đầu tư cá nhân vẫn thiếu kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính, làm gia tăng rủi ro trong quyết định đầu tư, đặc biệt thiếu hiểu biết chuyên sâu về mối quan hệ giữa rủi ro – lợi nhuận hay cách thức đa dạng hóa danh mục.

Khi kiến thức nền không vững, nhà đầu tư sẽ thường lựa chọn theo cảm tính, bị chi phối bởi tâm lý đám đông dẫn đến phân tích chưa thấu đáo và thiếu chiến lược.

Nhiều nhà đầu tư cá nhân còn hạn chế về kiến thức tài chính và kỹ năng đánh giá rủi ro nên khó đưa ra quyết định đầu tư một cách độc lập (Ảnh: Vietcap).

Ngoài yếu tố nội tại, nhà đầu tư còn chịu ảnh hưởng từ nhiều biến động thị trường trong và ngoài nước như đàm phán thương mại, thuế quan, tỷ giá hay chính sách tài chính.

Chỉ số VN-Index thời gian gần đây liên tục biến động mạnh, thậm chí thay đổi rõ rệt giữa phiên giao dịch sáng và chiều. Diễn biến khó lường trước này khiến nhà đầu tư thấp thỏm trước rủi ro thua lỗ, đồng thời làm suy giảm hiệu suất của các công cụ phân tích truyền thống do không kịp bắt nhịp điều chỉnh của thị trường.

Để thích ứng với bối cảnh tài chính hiện nay, nhà đầu tư cá nhân cần một nền tảng đáng tin cậy, hỗ trợ tối ưu về cả kỹ thuật lẫn định hướng. Nền tảng này cần cung cấp thông tin minh bạch nhanh chóng, phân tích dữ liệu chuyên sâu, song song với hoạch định chiến lược để giúp người dùng đưa ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Vietcap IQ – Bệ phóng cho nhà đầu tư mới tự tin bước vào thị trường

Trong bối cảnh thị trường ngày càng biến động phức tạp, gây trở ngại và thách thức cho nhà đầu tư, Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap đã phát triển Vietcap IQ như một nền tảng thông minh giúp đơn giản hóa quá trình đưa ra quyết định nhưng vẫn có sự chính xác, kịp thời và hiệu quả

“Vietcap IQ cung cấp những phân tích chuyên sâu, chất lượng cao, không chỉ dừng lại ở dữ liệu số. Chúng tôi thực hiện quá trình thẩm định kỹ lưỡng, trực tiếp ghé thăm, làm việc với đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, đến thăm các cơ sở sản xuất, cửa hàng và đánh giá doanh nghiệp tận nơi.

Cách tiếp cận thực tế này giúp nhà đầu tư có được bức tranh toàn diện trước khi đưa ra quyết định”, ông Tuấn Nhan, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap, cho biết.

Khác với các công cụ đơn thuần, điểm nổi bật của Vietcap IQ là cách tiếp cận cân bằng, lấy nhà đầu tư làm trung tâm. Chỉ trên một nền tảng, nhà đầu tư có thể dễ dàng truy cập báo cáo tài chính, dự báo VN-Index hay bảng xếp hạng cổ phiếu. Nhờ đó, nhà đầu tư không phải tốn quá nhiều thời gian và nguồn lực để tìm kiếm và sàng lọc những tín hiệu từ thị trường.

Hơn thế, Vietcap IQ đề xuất các dự báo mang tính chiến lược dựa trên những dữ liệu theo thời gian thực, tình hình thực tế và góc nhìn chuyên môn. Với mỗi mã cổ phiếu, nhà đầu tư có thể tiếp cận đầy đủ thông tin từ ngày niêm yết, định giá, hiệu suất đến tiềm năng tăng trưởng để dễ dàng so sánh các chỉ số then chốt và xây dựng chiến lược phù hợp với khẩu vị rủi ro của mình.

Được định hình như một hệ sinh thái đầu tư minh bạch, hội tụ những công cụ cần thiết đều được tích hợp để hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng và triển khai chiến lược, Vietcap IQ cũng sở hữu bộ lọc thông minh, biểu đồ kỹ thuật, chức năng theo dõi dòng tiền hay thông báo các sự kiện quan trọng như trả cổ tức hay giao dịch nội bộ đều quy tụ trong một nền tảng.

Nhờ sự kết nối liền mạch này, nhà đầu tư có thể theo dõi, đối chiếu và kiểm chứng các giả định một cách nhanh chóng.

Giao diện trực quan với dữ liệu được cập nhật liên tục của Vietcap IQ giúp nhà đầu tư nắm bắt thị trường thuận tiện hơn (Ảnh: Vietcap).

“Bằng cách kết hợp nghiên cứu từ cơ bản đến chuyên sâu với những thông tin dữ liệu tiên tiến, Vietcap IQ giúp cả nhà đầu tư chuyên nghiệp và cá nhân đưa ra quyết định đầu tư thông minh, chiến lược và tự tin hơn”, ông Tuấn Nhan nhấn mạnh.

Tìm hiểu thêm thông tin và trải nghiệm Vietcap IQ tại: https://www.vietcap.com.vn/huong-dan-chung/vietcap-iq-la-gi