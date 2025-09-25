Trường Giang khoe ảnh siêu âm, xác nhận Nhã Phương mang thai lần 3

Mới đây, Trường Giang gây bất ngờ khi thông báo bà xã Nhã Phương đang mang thai lần thứ 3, đúng dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới.

Nam diễn viên chia sẻ khoảnh khắc cả gia đình hạnh phúc, trên tay cầm tấm hình siêu âm thai, kèm dòng chú thích: "Ta say không phải là vì men mà vì con. 25/9/2018 – 25/9/2025". Đây cũng chính là mốc ngày cưới của vợ chồng anh.

Trường Giang thông báo bà xã mang thai lần 3 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngay sau đó, Nhã Phương cũng xác nhận tin vui trên trang cá nhân. Người đẹp viết: "Niềm hạnh phúc của 7 năm nay được gói gọn trong một bức hình. Chào mừng thiên thần nhỏ, anh chị con là đu theo ba rồi đó, mẹ chờ con nha".

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhiều đồng nghiệp như Tiến Luật, Khả Như, Huỳnh Lập… đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương khi sắp có thêm thành viên mới.

Trước khi xác nhận, tin đồn Nhã Phương mang thai đã rộ lên vài ngày qua. Trong một video quay cùng chị gái, nữ diễn viên liên tục đứng nép phía sau, hạn chế lộ diện vóc dáng. Ở một số khoảnh khắc, cô mặc trang phục rộng, để lộ vòng hai nhô cao khiến khán giả càng thêm nghi vấn.

Nhã Phương diện đầm rộng, để lộ vòng 2 nhô cao khiến nhiều khán giả nghi vấn mang thai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thời gian gần đây, Nhã Phương cũng ít tham dự sự kiện giải trí hay đăng ảnh mới trên mạng xã hội, khác hẳn việc cô thường xuyên khoe vóc dáng thon gọn như trước đây.

Trường Giang và Nhã Phương kết hôn vào tháng 9/2018, sau 3 năm hẹn hò với nhiều thăng trầm. Hiện tại, cả hai đã có 2 con là bé gái Destiny (SN 2019) và bé trai Hope (SN 2023). Vợ chồng nữ nghệ sĩ giữ kín hình ảnh của các con, chỉ thỉnh thoảng để lộ vài khoảnh khắc đời thường.

Trong đời sống hôn nhân, Trường Giang nổi tiếng là người chồng chu đáo, thường đảm nhận việc bếp núc và chăm sóc vợ con. Anh quan niệm "của chồng công vợ", toàn bộ thu nhập đều dành cho gia đình.

Nói về cách nuôi dạy con, nam diễn viên cho biết anh luôn dành thời gian trò chuyện và chơi đùa cùng các con. Anh cho rằng, trẻ con không được xem tivi hay iPad quá nhiều, điều quan trọng là phải giao tiếp với con hằng ngày.