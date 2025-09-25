Tổng thống Ukraine nói về thời điểm rời nhiệm sở

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Axios được phát sóng vào ngày 25/9, khi được hỏi liệu ông có coi nhiệm kỳ của mình sẽ kết thúc khi chiến tranh kết thúc hay không, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông "sẵn sàng" từ chức sau khi xung đột kết thúc.

"Mục tiêu của tôi là kết thúc chiến tranh, chứ không phải tiếp tục tranh cử”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng cam kết sẽ yêu cầu quốc hội Ukraine tổ chức bầu cử nếu lệnh ngừng bắn được thực hiện.

Ông Zelensky lưu ý rằng tình hình an ninh và hiến pháp Ukraine đều đặt ra những thách thức. Nhưng ông tin rằng việc tổ chức bầu cử là khả thi.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News hôm 23/9, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine có thể tổ chức bầu cử tổng thống nếu lệnh ngừng bắn được thực hiện.

"Chúng tôi cần an ninh cho cuộc bầu cử này. Chúng tôi sẵn sàng (tổ chức bầu cử) nếu có lệnh ngừng bắn, ngay cả khi điều đó khó khăn theo Hiến pháp”, ông Zelensky nói.

“Chúng tôi có thể (tổ chức bầu cử). Tất nhiên là với các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi cần sự đảm bảo an ninh", ông Zelensky nói khi được hỏi về thời điểm có thể tổ chức bầu cử tổng thống.

Ông Zelensky vẫn giữ chức vụ Tổng thống Ukraine mặc dù theo luật, nhiệm kỳ của ông đã chính thức kết thúc vào tháng 5 năm ngoái. Ông từ chối từ chức và đã hoãn các cuộc bầu cử tổng thống, viện dẫn luật thiết quân luật được áp dụng từ năm 2022 sau khi cuộc xung đột với Nga leo thang.

Theo kế hoạch ban đầu, Ukraine dự kiến tổ chức bầu cử quốc hội vào năm 2023 và bầu cử tổng thống vào năm 2024. Tuy nhiên, cả hai cuộc bầu cử này đã bị ông Zelensky đình chỉ vô thời hạn do tình trạng thiết quân luật.

Tổng thống Zelensky nhiều lần khẳng định Ukraine không thể tổ chức bầu cử trong bối cảnh xung đột với Nga đang diễn ra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố tính hợp pháp của Tổng thống Zelensky "không còn nữa" do nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc.

Bình luận về quyền lực hợp pháp của ông Zelensky sau khi hết nhiệm kỳ, Tổng thống Putin cho rằng điều này cần được giải quyết ở Ukraine bằng hệ thống chính trị và pháp lý của Ukraine.

Moscow tuyên bố sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình nhưng cho rằng không thể thực hiện điều này vì lệnh cấm đàm phán với Nga do ông Zelensky ban hành vào năm 2022.

Tổng thống Putin cuối năm ngoái khẳng định, Nga không yêu cầu nhà lãnh đạo Ukraine phải từ chức như một điều kiện tiên quyết để bắt đầu các cuộc đàm phán song phương. Tuy nhiên, bất kỳ văn bản cuối cùng nào cũng phải được ký với nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine.

Giới chức Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Ukraine tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống. Washington lập luận rằng hầu hết các quốc gia dân chủ đều tổ chức bầu cử trong thời chiến và việc tổ chức bầu cử sẽ củng cố nền dân chủ của Ukraine.

Tổng thống Zelensky tuyên bố nếu thiết quân luật bị đình chỉ trước khi chiến sự với Nga kết thúc để tổ chức bầu cử, Ukraine sẽ đối mặt với nguy cơ mất quân đội. Theo ông, đây là kịch bản mà Nga sẽ tận dụng để tiếp tục tấn công Ukraine trong thời gian tới.