Điều kiện nghỉ hưu của sĩ quan quân đội trong năm 2026

Tuổi phục vụ tại ngũ đối với sĩ quan

Tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan được quy định tại Điều 13 Luật Sĩ quan quân đội. Theo đó, hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ tính theo cấp bậc quân hàm.

Tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan cấp úy là 50; thiếu tá là 52; trung tá là 54; thượng tá là 56; đại tá là 58; cấp tướng là 60.

Hết tuổi phục vụ tại ngũ, sĩ quan quân đội phải xuất ngũ (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Tuổi nghỉ hưu của quân nhân thấp hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định

Tuổi nghỉ hưu của người lao động được quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động.

Trước năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi, lao động nữ là 55 tuổi. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Sau năm 2021, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Lộ trình tăng tuổi hưu kéo dài cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Như vậy, theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu trên, tuổi nghỉ hưu trong năm 2026 của lao động nam trong điều kiện làm việc bình thường là 61 tuổi 6 tháng, lao động nữ là 57 tuổi.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu của quân nhân thấp hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định của các nhóm lao động khác.

Do đó, trong năm 2026, khi có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sĩ quan nam sẽ được nghỉ hưu hưởng lương hưu hằng tháng khi đủ 56 tuổi 6 tháng, sĩ quan nữ đủ 52 tuổi.

Quân nhân chỉ được nghỉ hưu sớm hơn quy định 10 năm trong các trường hợp như làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%...

Nếu thuộc các trường hợp trên, trong năm 2026, khi có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sĩ quan nam sẽ được nghỉ hưu hưởng lương hưu hằng tháng khi đủ 51 tuổi 6 tháng, sĩ quan nữ đủ 47 tuổi.

Điều kiện nghỉ hưu

Cách xác định đối tượng và điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng đối với sĩ quan quân đội được Bộ Quốc phòng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư 90/2025/TT-BQP.

Theo đó, sĩ quan đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, lộ trình tăng tuổi hưu của Bộ luật Lao động và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên được hưởng lương hưu hằng tháng.

Tuy nhiên, tuổi nghỉ hưu và tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan quân đội có sự chênh lệnh. Khi thôi phục vụ tại ngũ mà sĩ quan chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội thì thực hiện như thế nào?

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội, ngoài trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định bảo hiểm xã hội, sĩ quan quân đội còn có thể nghỉ hưu theo quy định riêng của Luật Sĩ quan quân đội.

Khoản 2 Điều 36 Luật Sĩ quan quân đội quy định, trong trường hợp chưa đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định bảo hiểm xã hội, quân đội không còn nhu cầu bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng hoặc không chuyển ngành được, nếu nam sĩ quan có đủ 25 năm và nữ sĩ quan có đủ 20 năm phục vụ trong quân đội trở lên thì được nghỉ hưu.

Khoản 3 Điều 36 Luật Sĩ quan quân đội quy định, khi sĩ quan hết tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được nghỉ hưu.