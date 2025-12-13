10 phim điện ảnh Việt ăn khách nhất năm 2025, doanh thu trên 100 tỷ đồng

10 bộ phim Việt ăn khách nhất năm 2025

Năm 2025 đã đi vào lịch sử điện ảnh Việt Nam như một cột mốc vàng son, chứng kiến sự bùng nổ doanh thu chưa từng có. Nếu như trước đây, con số 100 tỷ đồng đã là thành công lớn của một bộ phim, thì năm nay, thị trường đã chứng kiến những kỷ lục mới được thiết lập, vượt xa mọi dự đoán.

Dưới đây là danh sách 10 bộ phim Việt ăn khách nhất năm 2025.

1. Mưa đỏ (714 tỷ đồng): Kỷ lục lịch sử khó xô đổ

Cảnh phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Bộ phim chiến tranh do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất đã tạo nên hiện tượng chưa từng có, với doanh thu kỷ lục 714 tỷ đồng.

Khai thác sự bi hùng của cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, Mưa đỏ gây xúc động mạnh mẽ nhờ những thước phim chân thực và thông điệp yêu nước sâu sắc. Thành công này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy khán giả luôn sẵn lòng ủng hộ những tác phẩm lịch sử, chính luận chất lượng cao.

2. Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng): Thương hiệu phim Trấn Thành giữ vững phong độ

Trấn Thành, Lê Giang, Lê Dương Bảo Lâm và Uyển Ân đóng "Bộ tứ báo thủ" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Dù không thể cạnh tranh với kỷ lục của Mưa đỏ, tác phẩm hài Tết của Trấn Thành vẫn đạt mức doanh thu đáng ngưỡng mộ 332 tỷ đồng.

Phim xoay quanh câu chuyện gia đình, tình bạn với những tình huống hài hước, duyên dáng. Dù bị nhận xét có kịch bản an toàn hơn các tác phẩm trước, Bộ tứ báo thủ vẫn là cái tên không thể thiếu trong cuộc đua phòng vé đầu năm.

3. Tử chiến trên không (252 tỷ đồng): Làm chủ kỹ xảo điện ảnh

"Tử chiến trên không" tạo cơn sốt và hiện tượng mới tại phòng vé Việt (Ảnh: Nhà sản xuất).

Với 252 tỷ đồng, bộ phim hành động - giật gân này đã chứng minh năng lực vượt trội của các nhà làm phim Việt trong việc sản xuất kỹ xảo điện ảnh phức tạp.

Tác phẩm kể về cuộc sinh tồn và chiến đấu đầy căng thẳng trên một chuyến bay, mở ra cánh cửa cho các thể loại hành động mạo hiểm, vốn là sân chơi của điện ảnh Hollywood.

4. Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (249 tỷ đồng): Sự trở lại ma mị của Victor Vũ

Quốc Huy đảm nhận vai thám tử Kiên và Đinh Ngọc Diệp trong tạo hình nhân vật Hai Mẫn trong phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Đạo diễn Victor Vũ tiếp tục khẳng định thương hiệu với 249 tỷ đồng từ tác phẩm điều tra, bí ẩn này.

Kết hợp bối cảnh cổ trang, yếu tố tâm linh và cốt truyện trinh thám phức tạp, phim lôi cuốn khán giả bằng hình ảnh trau chuốt, màu sắc u ám và không khí bí ẩn đậm chất điện ảnh.

5. Nhà gia tiên (242 tỷ đồng): Chuyện kinh dị mang hơi thở gia đình

Phim "Nhà gia tiên" thuộc thể loại tâm linh, hài hước, khai thác đề tài về tình cảm gia đình, thờ cúng tổ tiên (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Tiếp nối thành công của các dự án trước, Huỳnh Lập mang về 242 tỷ đồng với bộ phim kinh dị - tâm linh khai thác sâu vào văn hóa thờ cúng và mối quan hệ gia đình người Việt.

Phim được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa yếu tố rùng rợn và tiếng cười giải trí, dễ dàng tiếp cận khán giả đại chúng.

6. Lật mặt 8: Vòng tay nắng (232 tỷ đồng): Tiếp nối series ăn khách

Phân cảnh chiến tranh trong "Lật mặt 8" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Series Lật mặt của Lý Hải tiếp tục là một cái tên bảo chứng phòng vé với 232 tỷ đồng. Vẫn trung thành với công thức hành động mãn nhãn, kịch bản đơn giản, dễ xem và đề cao tình cảm gia đình, tình bạn, bộ phim đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải trí của mình.

7. Nụ hôn bạc tỷ (212 tỷ đồng): Hiện tượng hài lãng mạn

Thu Trang và Tiến Luật trong một cảnh phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Tác phẩm điện ảnh đầu tay của Thu Trang đã bất ngờ cán mốc 212 tỷ đồng, trở thành một trong những hiện tượng phòng vé gây tranh cãi nhất năm.

Lấy bối cảnh giới thượng lưu và những tình huống "dở khóc dở cười" xoay quanh chuyện tình yêu, dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về nội dung, sức hút của dàn diễn viên đã giúp phim vượt qua cột mốc 200 tỷ.

8. Truy tìm Long Diên Hương (196 tỷ đồng): Cuộc phiêu lưu hành động mãn nhãn

Cảnh phim "Truy tìm Long Diên Hương" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Với 196 tỷ đồng, bộ phim phiêu lưu này là một làn gió mới, tập trung vào việc khám phá những vùng đất bí ẩn để tìm kiếm báu vật. Phim chinh phục khán giả bằng những cảnh quay ngoại cảnh hùng vĩ và cốt truyện đầy tính phiêu lưu.

9. Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (172 tỷ đồng): Câu chuyện lịch sử hào hùng

Cuộc sống của những du kích dưới lòng địa đạo Củ Chi được tái hiện chân thực trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Là tác phẩm lịch sử thứ 2 lọt vào top 10, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối thu về 172 tỷ đồng. Phim tái hiện chân thực cuộc sống và sức chiến đấu kiên cường của quân dân trong lòng địa đạo, cho thấy khán giả vẫn luôn dành sự tôn trọng lớn cho những tác phẩm khắc họa sự hy sinh của thế hệ đi trước.

10. Mang mẹ đi bỏ (171 tỷ đồng): Chuyện cảm động về tình mẫu tử

Hồng Đào, Tuấn Trần đóng vai mẹ con trong phim "Mang mẹ đi bỏ" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Xếp cuối cùng trong top 10 nhưng vẫn đạt mốc 171 tỷ đồng, bộ phim hợp tác Việt - Hàn này đã chạm đến trái tim khán giả bằng câu chuyện cảm động về tình mẫu tử và nỗi đau của căn bệnh alzheimer.

Phim là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phong cách làm phim tâm lý sâu sắc và sự thể hiện xuất thần của dàn diễn viên.

Vì sao điện ảnh Việt bùng nổ vào năm 2025?

Lý giải về sự đột phá về doanh thu phim điện ảnh Việt năm 2025, nhà phê bình Hà Thanh Vân cho rằng, đây là năm mà 3 khía cạnh quan trọng của điện ảnh cùng bùng nổ. Đó là phim Việt có chất lượng tốt, thị trường phát triển và chính sách quản lý cùng truyền thông đủ lực đẩy.

Năm nay, chúng ta có đủ chủng loại nội dung từ chiến tranh, lịch sử, hành động (Mưa đỏ, Tử chiến trên không, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối), chính kịch gia đình, tâm lý (Chị dâu, Mang mẹ đi bỏ), phim thương mại ăn khách (Bộ tứ báo thủ, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Nụ hôn bạc tỷ…).

Theo bà Thanh Vân, thị trường nội địa đã thay đổi vị thế, phim Việt chiếm suất chiếu và doanh thu so với phim nước ngoài.

Bà Vân dẫn chứng, theo báo cáo công bố tại Liên hoan phim Việt Nam 24, phim Việt chiếm gần 70% suất chiếu ở rạp trong năm vừa qua, mức rất hiếm thấy hơn một thập niên trở lại đây.

Doanh thu phòng vé phim Việt năm 2025 đạt kỷ lục, chiếm khoảng 62% tổng doanh thu toàn thị trường. TPHCM được UNESCO vinh danh là Thành phố sáng tạo về điện ảnh, tạo ra sự thuận lợi cho điện ảnh Việt như dễ gọi vốn hơn, thu hút hợp tác quốc tế, tạo động lực nâng cấp hạ tầng và dịch vụ liên quan đến sản xuất, phát hành phim.

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến 2030, tầm nhìn 2045, trong đó có điện ảnh, giúp ngành có thêm căn cứ để kêu gọi đầu tư, xây dựng hệ sinh thái.

Mạng lưới rạp tư nhân và nước ngoài đã phủ sâu hơn tới các tỉnh, thành ngoài Hà Nội và TPHCM, giúp phim Việt không chỉ “sống” ở vài thành phố lớn.

Chiến dịch truyền thông của phim Việt ngày càng chuyên nghiệp và đa dạng với việc kết hợp KOL, KOC, fanpage, cộng đồng cine; tận dụng mạnh mẽ nền tảng số (YouTube, TikTok, Facebook Reels); nhiều phim còn biết kể câu chuyện, hậu trường... Tất cả làm nên một năm bùng nổ của điện ảnh Việt Nam.

"Sự phát triển điện ảnh Việt Nam 2025 có yếu tố tình cờ của thị trường với nhiều phim hay cùng ra rạp, nhưng nền tảng để bùng nổ thì được chuẩn bị ít nhất 10–15 năm trước.

Theo tôi, sự bứt phá của điện ảnh Việt Nam năm 2025 hoàn toàn không chỉ là chuyện "ăn may", mà là kết quả của một quá trình chuẩn bị dài hơi ở nhiều tầng: Chính sách, đội ngũ làm phim, hạ tầng rạp chiếu như đã nói ở trên và cả sự “luyện gu” của khán giả qua nhiều năm tháng xem phim", nhà phê bình phim Hà Thanh Vân nhấn mạnh.

Nhà phê bình phim, đạo diễn Đức Thịnh có góc nhìn khác. Ông cho rằng, nguyên nhân điện ảnh thắng lớn không thể không nói tới yếu tố quan trọng là tính thời điểm, bởi năm nay là năm lễ lớn của dân tộc.

"Năm nay là năm lễ lớn của dân tộc nên điện ảnh có nhiều cơ hội để tiếp cận khán giả hơn, song hành cùng với các dịp đại lễ 30/4, 2/9, đặc biệt là các phim có đề tài lịch sử như Mưa đỏ, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không. Vì vậy, nếu đánh giá đây là lúc điện ảnh Việt Nam phát triển cực thịnh có thể là hơi sớm.

Các phim ra rạp sau thời điểm các ngày lễ lớn là một minh chứng, rất nhiều phim thảm bại về mặt doanh thu, chất lượng kém", ông Thịnh chỉ ra.

Theo ông Thịnh, việc điện ảnh Việt Nam có phát triển hay không, các nhà làm phim cần luôn luôn chú ý đến mặt chất lượng phim, đặc biệt là kịch bản.

"Khán giả Việt không đơn thuần ra rạp theo trào lưu, họ hiểu được thế nào là một bộ phim tốt để bỏ tiền ra xem. Vì vậy, để điện ảnh phát triển, cốt lõi vẫn là chất lượng của các bộ phim", ông Thịnh khẳng định.