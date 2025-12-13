Sẽ tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc

Ngày 15/12, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu trong năm 2025 tại Phú Quốc. Đây được xem là một cột mốc lịch sử của ngành du lịch Việt Nam.

Sự kiện do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan tổ chức tại Sân bay quốc tế Phú Quốc.

Lễ dự kiến sẽ có nghi thức vinh danh 3 hành khách đặc biệt thứ 19.999.999 - khách thứ 20.000.000 - khách thứ 20.000.001.

Đảo Phú Quốc đang được định vị để trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế (Ảnh: Hoàng Duật).

Đây là lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển, ngành du lịch Việt Nam đạt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm, đánh dấu một ngưỡng phát triển mới của du lịch Việt Nam trong tiến trình phục hồi và tăng trưởng.

Cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành du lịch Việt Nam.

Theo Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, đây là con số cao nhất từ trước đến nay (lần đầu tiên trong 65 năm Việt Nam đón 20 triệu vị khách quốc tế trong một năm), vượt xa các kỷ lục trước đại dịch khoảng 18 triệu khách năm 2019.