Bạn trai chủ động dẫn đi mua quà, tôi bật khóc vì lý do không ai ngờ đến

Tôi năm nay 25 tuổi, là nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Bạn trai tôi tên Minh, hơn tôi hai tuổi, làm quản lý dự án xây dựng và thường xuyên phải đi công tác tại các tỉnh miền núi.

Chúng tôi quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò nổi tiếng trên mạng. Sau hơn một năm yêu đương, cả hai cũng tính đến chuyện cưới xin nên chủ động dẫn nhau về ra mắt gia đình đôi bên.

Nói qua về hoàn cảnh, gia đình tôi khá giả hơn, còn nhà người yêu chỉ ở mức đủ ăn, của để dành không nhiều. Bố mẹ Minh vẫn đi làm nhưng anh là trụ cột chính, gánh vác mọi việc trong gia đình.

Yêu nhau hơn một năm, tôi chưa bao giờ đòi hỏi Minh điều gì quá cao sang, đắt đỏ. Đi ăn, đi chơi hay du lịch, chúng tôi đều chủ động chia đôi hoặc anh trả bữa này thì tôi trả bữa sau.

Bạn bè bảo tôi ngốc nghếch nhưng tôi hiểu rằng, hoàn cảnh của hai đứa khác nhau. Việc tôi chủ động đứng ra thanh toán mọi khoản chi phí giúp anh bớt đi phần nào gánh nặng về tài chính.

Đặc biệt vào thời điểm cả hai yêu xa, tôi luôn tìm cách mua quà, chuẩn bị mấy món đồ dễ thương gửi cho Minh để anh không cảm thấy thiệt thòi hay tủi thân.

Chỉ với hai triệu đồng, tôi vô tình phát hiện tính cách thật của bạn trai (Ảnh minh hoạ: Knet).

Minh lúc nào cũng vui vẻ đón nhận. Bản thân tôi chưa từng mong anh phải đáp lại hay tặng quà cho mình. Minh vẫn còn đi học thạc sĩ nhưng đi làm một tháng thu nhập vào khoảng 25-30 triệu đồng, tùy khối lượng công việc.

Mọi thứ tưởng như êm đềm cho đến đúng đầu tháng trước. Chỉ một câu nói vu vơ của Minh trong buổi hẹn hò lại khiến tôi ngẩn ngơ, không biết nên cư xử như thế nào?

Đó là vào dịp kỷ niệm của hai đứa, anh bất ngờ nói sẽ dẫn tôi đi chọn quà. Đây là lần đầu tiên Minh chủ động làm điều đó với tôi. Khi bước vào trung tâm thương mại, tôi để ý một món đồ nhỏ xinh, giá khoảng hơn hai triệu đồng nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của anh, tôi liền bảo: “Thôi, đắt quá. Em không mua đâu”.

Không ngờ, anh đáp ngay: “Nghe giá là muốn đứng dậy đi về. Cỡ mấy trăm nghìn đồng thì còn được”.

Tôi chưa kịp phản ứng gì, anh cầm tay, kéo tôi sang bên cửa hàng gấu bông và nói tiếp: “Mấy thứ đắt tiền kia dùng cũng chẳng có tác dụng gì. Thà rằng tặng em con gấu bông để em ôm ngủ mỗi tối còn hơn. Đừng thấy mấy đứa trên mạng có rồi lại đòi anh bằng được”.

Khoảnh khắc đó, tôi thực sự rất buồn. Trong lòng tôi dấy lên nhiều suy nghĩ về anh. Hoá ra, bao nhiêu lần tôi lo cho anh, mua quà không để ý giá để rồi đến lượt mình, anh lại tiếc tiền và từ chối bằng mọi cách.

Từ lúc tán tỉnh nhau tới giờ, Minh mới mua tặng tôi được 2-3 chiếc váy là cùng. Bản thân tôi biết hoàn cảnh của người yêu như thế nào nên chẳng áp lực anh chuyện quà cáp.

Người ta bảo “Tiền ở đâu thì tâm đàn ông đặt ở đó”. Ngày kỷ niệm, tôi chỉ mong Minh thể hiện một chút sự trân trọng bằng cách mua cho tôi một món quà nhỏ. Số tiền là một phần, còn lại là tấm lòng anh đặt vào đó.

Tôi buồn rồi giận. Khi anh hỏi tôi có chuyện gì, tôi nói thật cảm xúc của mình, còn anh chỉ đáp ngắn gọn: “Tùy em nghĩ thôi”.

Tôi biết anh là người sống tiết kiệm và luôn lo nghĩ cho tương lai của hai đứa. Hơn một năm yêu nhau, tôi thèm cảm giác được người yêu cưng chiều thì lại bị dội nguyên một gáo nước lạnh vào mặt.

Bản thân anh đi làm các công trình xây dựng lớn, mỗi tháng kiếm được 20-30 triệu đồng. Vậy mà một món quà giá hai triệu đồng như thế cũng khiến anh đắn đo và phải tìm đủ mọi cách, lý do để thuyết phục tôi bằng lòng chấp nhận.

Câu nói vu vơ của anh khiến tôi càng thêm rối. Vậy cuối cùng là do tôi thực dụng hay anh quá tiếc tiền? Việc tôi mong muốn được cưng chiều một chút trong ngày đặc biệt có quá đáng hay không?