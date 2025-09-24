"Nữ hoàng phim xưa" Quỳnh Lam hạnh phúc bên bạn trai cao 1,8m kém 9 tuổi

Gần đây, diễn viên Quỳnh Lam (SN 1984) thu hút sự chú ý khi công khai hẹn hò diễn viên Vũ Đằng (SN 1993). Cặp đôi quen biết nhau khi đóng chung phim Duyên tiền định (phát sóng tháng 3/2024), từ đồng nghiệp trở thành người yêu.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Quỳnh Lam cho biết cô và Vũ Đằng đã bên nhau được một thời gian. Hiện tại, cô nhận thấy đây là thời điểm thích hợp nên quyết định giới thiệu bạn trai với công chúng.

Người đẹp 8X cho biết, Vũ Đằng là người hiền lành, chững chạc, đồng điệu với cô về tính cách, quan điểm sống. Ban đầu, Quỳnh Lam xem Vũ Đằng là đồng nghiệp, nhưng sự chân thành của anh đã chinh phục cô, khiến cô mở lòng.

Bên bạn trai, Quỳnh Lam được tiếp thêm nhiều động lực, năng lượng trong cuộc sống. Cô cho biết mối quan hệ của họ được gia đình hai bên ủng hộ. Dù vậy, người đẹp chưa đặt nặng chuyện cưới xin, muốn tận hưởng hạnh phúc hiện tại.

Trong những bức ảnh trên mạng xã hội, Quỳnh Lam và bạn trai được khen xứng đôi dù chênh lệch 9 tuổi. Nhiều khán giả để lại bình luận chúc phúc cho Quỳnh Lam, khen cô ngày một rạng rỡ, hạnh phúc nhờ tình yêu viên mãn.

Ở tuổi 41, Quỳnh Lam có sự nghiệp ổn định, tham gia đều đặn nhiều dự án. Trước nay, cô được khán giả đặt biệt danh "nữ hoàng phim xưa" nhờ sở hữu nét đẹp Á Đông, đôi mắt có hồn, vẻ đẹp dịu dàng hợp với vai nữ chính dòng phim xưa. Những năm qua, nữ diễn viên liên tục xuất hiện trong các bộ phim lấy bối cảnh Việt Nam thập niên 1950, 1960.

Quỳnh Lam được nhận xét có cách thoại từ tốn, lối diễn đa dạng. Dù hóa thân thành cô gái hiền lành, nghèo khổ hay tiểu thư nhà giàu, thậm chí là bà hội đồng cay độc, nữ diễn viên đều thể hiện trọn vẹn.

Năm nay, cô tập trung ghi hình cho dự án Bến đợi, đóng chung cùng Lương Thế Thành, Quốc Huy, Oanh Kiều, Ngô Phương Anh... Phim do biên kịch Hạ Thu viết kịch bản, dựa theo vở cải lương cùng tên của soạn giả Hoàng Song Việt, khai thác số phận con người vào thập niên 1950 và kéo dài nhiều năm sau.

Quỳnh Lam cho biết, cô hạnh phúc vì được bận rộn, cống hiến cho nghệ thuật. Hiện cô có thu nhập tốt, có nhà, xe nhưng vẫn ấp ủ một số dự định kinh doanh.

Bên cạnh công việc, Quỳnh Lam chú trọng chăm sóc, giữ gìn ngoại hình. Những bức ảnh của Quỳnh Lam thường nhận nhiều lời khen của người hâm mộ nhờ sắc vóc trẻ trung, làn da rạng rỡ so với tuổi thật.

Chia sẻ với phóng viên, Quỳnh Lam nói cô là người duy mỹ nên yêu cái đẹp, thích việc chăm chút cho bản thân. "Ở tuổi này, tôi ngăn tốc độ lão hóa bằng việc tập thể thao, uống nước nhiều, uống thực phẩm tốt cho sức khỏe như collagen, dầu cá, đậu đen, mè đen, đậu nành, nghệ...", Quỳnh Lam hé lộ bí quyết.

Nữ diễn viên Nghiệp sinh tử cho biết thêm, về chế độ ăn uống, cô không ăn nhiều thịt đỏ, kiêng dầu mỡ, đồ ngọt. Hằng ngày, Quỳnh Lam đều đặn đắp mặt nạ, chú trọng chăm sóc làn da.

Mái tóc đen dài cũng là nét đặc trưng của Quỳnh Lam được nhiều khán giả yêu thích. Cô cho biết việc nuôi tóc dài và khỏe rất vất vả, nhưng vì thích vẻ đẹp nữ tính nên cô chấp nhận.

"Ngoài ra, tôi nghĩ điều quan trọng là bản thân luôn vui vẻ, yêu đời, suy nghĩ tích cực. Tôi cũng thường nghe kinh Phật để lòng được an yên", Quỳnh Lam chia sẻ thêm.

Thời gian rảnh, diễn viên vào bếp nấu ăn, dạo chơi, du lịch để tìm lại cảm hứng, năng lượng. Đời thường, Quỳnh Lam trung thành với phong cách thanh lịch, trẻ trung với những trang phục gam màu tươi sáng.

Quỳnh Lam sinh năm 1984 trong gia đình có truyền thống võ thuật tại Đồng Nai nhưng yêu thích ca hát, diễn kịch từ bé. Năm 2007, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TPHCM, Quỳnh Lam đầu quân về Sân khấu Kịch Sài Gòn, sau đó chuyển sang đóng phim. Gần 20 năm làm nghề, cô đóng hàng chục phim truyền hình, trong đó có nhiều vai lấy nước mắt khán giả trong các phim: Con gái chị Hằng, Đi qua mùa mưa, Khóc thầm, Mãi theo bóng em, Cô dâu tuổi dần... Quỳnh Lam từng có mối tình kéo dài 13 năm với bạn trai người Anh. Giữa năm 2023, cả hai chia tay nhưng cô giữ kín, đến năm 2024 mới công bố.

Ảnh: Facebook nhân vật