Kim Huyền: Rời showbiz sang Nhật phụ bếp, nhớ kỷ niệm với Lê Công Tuấn Anh

Kim Huyền sinh năm 1974, là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch miền Nam. Hai năm qua, nữ diễn viên gây chú ý khi trở lại nghệ thuật sau thời gian sang Nhật Bản làm việc và học tập. Chị ghi dấu ấn với vở kịch Trả lại lia thia, đóng các phim điện ảnh: Hạnh phúc máu, Sáng đèn, Tìm xác: Ma không đầu...

Năm nay, Kim Huyền cũng lần đầu Bắc tiến, vào vai cô gái câm trong phim truyền hình Không thời gian, nhận nhiều phản ứng tích cực từ khán giả.

Nghệ sĩ Kim Huyền (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Những lời chê bai ngoại hình khiến tôi mạnh mẽ hơn"

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, diễn viên Kim Huyền cho biết từ khi trở lại Việt Nam, cuộc sống của chị có nhiều thay đổi. Trước đó, khi rời showbiz sang Nhật Bản, nữ diễn viên đối mặt với nhiều lời bán tán. Tuy nhiên, chị quyết định làm theo những gì trái tim mách bảo.

"Có giai đoạn, tôi làm việc như cái máy, đánh mất cảm xúc cho nghề diễn. Làm hồ sơ du học Nhật Bản không dễ dàng, nhưng đó là hành trình cho tôi nhiều cơ hội, giúp tôi thay đổi môi trường sống, có thêm những trải nghiệm mới. Cuộc đời mình, tại sao lại không làm theo những điều mình muốn? Nếu không làm, tôi sẽ hối hận", Kim Huyền bộc bạch.

Diễn viên Kim Huyền những năm du học, làm việc ở Nhật (Ảnh: Facebook nhân vật).

Diễn viên cho biết, những năm sống tại Nhật Bản, chị vừa học, vừa làm nhiều nghề từ phụ bếp, rửa bát đến thu ngân, như một du học sinh bình thường. Mặc dù cuộc sống mưu sinh, kiếm tiền trang trải học phí và tiền sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, chị vẫn trân quý những trải nghiệm nơi xứ người.

Từ năm 2023, sau khi về Việt Nam, diễn viên Kim Huyền hoạt động nghệ thuật nhiều hơn. Nữ nghệ sĩ hạnh phúc khi vẫn được làm nghề, đón nhận sự yêu thương của khán giả sau giai đoạn tạm vắng bóng. Dù vậy, chị cũng đối mặt với nhiều thử thách khi làm lại mọi thứ từ đầu.

Kim Huyền trong phim "Không thời gian" (Ảnh: Chụp màn hình).

"Tôi thấy như mình khởi đầu lại hành trình nghệ thuật từ con số 0. Thu nhập không còn như trước, mọi thứ phải nỗ lực rất nhiều. Vở kịch Trả lại lia thia là vai diễn đánh dấu sự trở lại của tôi sau vài năm xa sân khấu. Ánh mắt khán giả dành cho tôi là động lực khiến tôi tiếp tục cố gắng, giữ tôi ở lại nghề này. Tôi khóc rất nhiều trong 3 tháng diễn vở kịch đó", Kim Huyền bộc bạch.

Với Kim Huyền, diễn viên sân khấu là nghề vất vả nhưng một khi đã đam mê, rất khó để từ bỏ. Thời mới vào nghề, chị tự ti về ngoại hình thấp bé, kém sắc. Cho đến hiện tại, qua nhiều thăng trầm, Kim Huyền vẫn luôn hết mình trong từng vai diễn, từng cơ hội nhận được.

"Cái cảm giác được lê lết trên sân khấu, sống chết với vai diễn, hạnh phúc lắm, khổ nhưng "đã". Ngày xưa, nhiều người chê tôi không có nhan sắc, "vừa lùn vừa xấu" làm sao đứng trên sân khấu. Nhiều người từng không tin một người có ngoại hình như thế này sẽ thành công.

Những lời nói đó giúp tôi mạnh mẽ hơn. Tôi không bao giờ sân si việc mình có được đóng vai chính hay không. Việc ai người ấy làm, hết cảnh của mình thì đi về. Một khi mình đã cố gắng hết sức, tôi sẽ không tự trách bản thân. Tôi cũng không so sánh mình với ai vì mỗi người có tiêu chí làm nghề, cơ hội khác nhau", Kim Huyền bày tỏ.

Hành trình làm nghề nhiều thăng trầm nhưng Kim Huyền được tiếp thêm sức mạnh nhờ tình yêu thương của khán giả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhớ lại hành trình theo đuổi nghệ thuật, Kim Huyền nói, những kỷ niệm thời mới vào nghề là những ký ức để lại dấu ấn sâu đậm nhất mà chị khó có thể quên.

Cuối thập niên 1990, Kim Huyền từng lăn lộn ở các sân khấu TPHCM để có tiền trang trải việc học. Nhờ những đàn anh, đàn chị như nghệ sĩ Hữu Châu, Mỹ Uyên, nghệ sĩ Trần Ngọc Giàu cưu mang và bao bọc, chị đã bám trụ lại thành phố trong giai đoạn đầu chập chững.

Kim Huyền vẫn nhớ lần đầu theo nghệ sĩ Hữu Châu đi diễn, chị run rẩy, ấp úng nhưng được đàn anh kiên nhẫn chỉ dạy. Năm 1996, Kim Huyền vào đoàn kịch thành phố, được thầy Trần Ngọc Giàu thu xếp nơi ăn chốn ở.

Sau đó, chị đi diễn kịch ngắn, kịch dài, diễn tạp kỹ ở Nhà hát Tuổi trẻ, diễn tỉnh cùng Lê Công Tuấn Anh, Quyền Linh. Trong mắt Kim Huyền, cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh có tính cách hòa nhã, tốt bụng. Trong một chuyến lưu diễn ở Hà Nội, anh giữ tiền lương cho Kim Huyền, cùng các đồng nghiệp chăm lo cho cô, không để cô thiệt thòi.

"Tôi lận đận nhưng cũng có đặc ân. Không có sự giúp đỡ của các anh chị thì tôi đã gục ngã rồi. Những kỷ niệm ấy tôi không bao giờ có thể quên. Nếu không có thời gian đó sẽ không có tôi ngày hôm nay", Kim Huyền bộc bạch.

Chiến đấu bệnh trầm cảm, độc thân tuổi 51

Ở tuổi 51, nghệ sĩ Kim Huyền sống một mình trong căn nhà thuê nhỏ tại TPHCM. Chị tự nhận bản thân là người khép kín, ngại xuất hiện ở đám đông, thậm chí vẫn e dè, lạc lõng giữa showbiz dù đã vào nghề 3 thập kỷ.

"Cuối năm ngoái, tôi được mời dự một lễ trao giải lớn, nhưng cuối cùng tôi đã từ chối vì ngại xuất hiện nơi đông người. Lâu nay, tôi cố gắng hòa nhập nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc thấy mình không thuộc về giới giải trí.

Đôi lúc tôi chông chênh, muốn từ bỏ nghề, nghĩ rằng công việc này không phù hợp với tính cách của mình. Tôi kỹ tính, cẩn trọng, không thích nơi ồn ào, nên nhiều người nghĩ tôi khó gần", Kim Huyền chia sẻ.

Nghệ sĩ Kim Huyền tận hưởng cuộc sống độc thân tuổi 51 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Có những thời điểm, Kim Huyền rơi vào trầm cảm dai dẳng, tưởng như tinh thần bị quật ngã. Diễn viên Hạnh phúc máu cũng đối diện với áp lực kinh tế khi thu nhập sụt giảm, tình hình sân khấu kịch khó khăn. Dù cuộc sống mưu sinh chật vật, Kim Huyền chấp nhận, không than vãn vì quan niệm "được làm nghề đến đâu, hay đến đó".

"Tôi từng chạm đáy nỗi đau, nhưng hiện tại cách tôi nhìn vấn đề đã thay đổi. Thay vì dằn vặt, tôi nghĩ ông trời sẽ luôn có con đường nào đó cho tôi. Ngay lúc này, tôi không dư dả kinh tế nhưng tôi bình thản sống.

Tôi nghèo nhưng không sợ chết đói vì bạn bè thương. Ví dụ như bạn bè thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi đã có gì ăn chưa để các bạn gửi qua, khi thì là nồi cá kho, khi thì hoa quả", nữ diễn viên tâm sự.

Những khoảnh khắc gần gũi thiên nhiên hay tận hưởng chuyến du lịch giúp Kim Huyền tái tạo năng lượng, đón nhận nhiều điều tích cực (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về những mối quan hệ trong cuộc sống, Kim Huyền cho biết chị là người nhạy cảm, dễ tổn thương nên gặp khó khăn khi mở lòng với người khác: "Điều gì tôi cũng sợ nên tôi ế hoài. Thậm chí, sự e dè của tôi cũng khiến người khác buồn. Nhưng hiện tại, tôi thích sống một mình".

Hằng tuần, nữ nghệ sĩ thu xếp công việc ở TPHCM, đều đặn về Bình Thuận (cũ) để dành thời gian chăm sóc mẹ. Kim Huyền cho biết, khi ở quê, chị hạnh phúc vì được là chính mình, tìm thấy nơi mình thuộc về. Đó cũng là cách để nữ diễn viên "chữa lành", đón nhận năng lượng tích cực, tránh xa sự u uất, cô đơn nơi thành phố.

"Về quê là khoảng thời gian yêu thích của tôi. Tôi thường ngồi góc vườn nhâm nhi tách cà phê, đọc sách, rồi chiều chiều đạp xe ra biển hóng mát. Tôi ít khi đi ra khỏi nhà quá lâu vì biết mẹ sẽ luôn ngóng đợi. Dù tôi lớn như thế nào, trong mắt mẹ, tôi vẫn là đứa con bé bỏng", chị bộc bạch.

Ảnh: Nhân vật cung cấp