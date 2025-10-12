NSND Thu Quế kể lý do để tóc bạc trắng

Mới đây trên trang cá nhân, NSND Thu Quế chia sẻ bức ảnh chụp cùng ông xã là NSƯT Phạm Cường, cả hai nắm tay nhau, cười rạng rỡ.

Nhiều người bất ngờ khi nhìn thấy mái tóc bạc của NSND Thu Quế. Có khán giả cho rằng, hình ảnh mới của nữ nghệ sĩ mang đúng vẻ đẹp lứa tuổi. Có người thắc mắc, không biết đây là mái tóc tự nhiên hay nữ nghệ sĩ đã nhuộm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Thu Quế cho biết, đây là mái tóc tự nhiên, không qua hóa chất. Không những thế, chị cũng chưa từng can thiệp thẩm mỹ trên khuôn mặt của mình.

"Mới đây, tôi vào vai diễn mợ Bé - vợ địa chủ - trong vở Sấm dậy đồng Chiêm, việc nuôi tóc tự nhiên đã giúp tôi có lối diễn chân thật, không cần phải hóa trang nhiều. Sau đó, tôi thấy màu này cũng đẹp, nên đã chủ động nuôi tóc bạc theo màu tự nhiên", NSND Thu Quế nói.

Ngoài đời, NSND Thu Quế gây ấn tượng bởi nhan sắc nhẹ nhàng, nữ tính. Chị cũng là nghệ sĩ chịu khó chụp ảnh, thực hiện nhiều bộ ảnh với bối cảnh và phong cách khác nhau.

Thu Quế cho biết, thời gian vừa qua chị bận rộn nên không tham gia nhiều phim truyền hình. Nhưng nếu phim có kịch bản hay và có thời gian, chị sẵn sàng tham gia.

Nói về việc vắng mặt trong các hoạt động showbiz, chị cho hay: "Tôi là người giản dị và khiêm tốn nên không mấy khi nhận lời mời. Gần đây, tôi nghĩ rằng không nên từ chối các sự kiện giải trí lành mạnh và tôn vinh người nghệ sĩ nên tôi tham gia một số chương trình...".

Ở tuổi 56, NSND Thu Quế vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng cân đối. Chị thường xuyên tập yoga, giữ cân bằng cách ăn uống khoa học.

Vừa qua, NSND Thu Quế cũng góp mặt trong khối văn hóa - thể thao tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nữ nghệ sĩ và NSND Xuân Bắc có những kỷ niệm đáng nhớ.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, NSND Thu Quế còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc và viên mãn với NSƯT Phạm Cường.

Chị cho biết, cả hai vợ chồng đều là nghệ sĩ nên đôi khi cũng có những áp lực, nhưng khi về đến nhà, trút bỏ hào quang sân khấu, họ lại vào đúng vai trò người chồng có trách nhiệm, người vợ đảm đang và cha mẹ mẫu mực.

"Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau và chính các con phải biết tôn trọng, chia sẻ để cùng nâng niu hạnh phúc", chị nói.

Dù nhiều nghệ sĩ lựa chọn thuê người giúp việc để có thêm thời gian tập trung cho sự nghiệp, NSND Thu Quế lại muốn tự tay chăm sóc con cái và lo liệu mọi việc trong nhà. Với chị, niềm hạnh phúc đến từ việc được tự mình vun vén tổ ấm, chăm chút cho từng bữa ăn, giấc ngủ và sự trưởng thành của các con.

Nói về người bạn đời, NSND Thu Quế cho biết, NSƯT Phạm Cường là người trầm tính, ít bộc lộ cảm xúc qua lời nói, nhưng luôn thể hiện tình yêu thương qua hành động. Anh là người chồng, người cha tận tâm, chu đáo và đầy trách nhiệm với vợ và 2 con.

NSND Thu Quế sinh năm 1969 tại Hà Nội. Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, mang đậm nét Hà thành cùng lối diễn xuất tự nhiên, chị để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả qua các bộ phim như: Cô gái mang tên dòng sông, Vị tướng tình báo và hai bà vợ, Dòng sông phẳng lặng, Hoa đất Mường...

