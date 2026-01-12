Tình huống diễn ra vào ngày 11/1 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Theo hình ảnh camera giám sát ghi lại, chiếc xe đầu kéo lưu thông theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn chạy tốc độ cao đã tông dải phân cách rồi lao thẳng về phía trạm thu phí.

Đầu xe lật nghiêng, tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin. Người dân và nhân viên trạm thu phí phải đập vỡ cửa kính để đưa tài xế ra ngoài. Va chạm mạnh làm hư hỏng toàn bộ đầu xe và một phần trạm thu phí.

Xe đầu kéo mất lái lao thẳng vào trạm thu phí (Video: OFFB).

Có vẻ như việc tài xế mất tập trung, không kiểm soát tốc độ là nguyên nhân của sự việc đáng tiếc trên.

Buồn ngủ hoặc xao nhãng, thiếu tỉnh táo là hai lý do phổ biến nhất khiến tài xế mất tập trung nhìn đường nhưng nhiều người vẫn khá chủ quan, dẫn tới không ít tai nạn nghiêm trọng.