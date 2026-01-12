Bắt quả tang 11 đối tượng đánh bạc trong ngôi nhà bỏ hoang ở Ninh Bình

Ngày 12/1, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, Công an xã Nam Ninh, phát hiện, bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đánh liêng tại một ngôi nhà bỏ hoang ở thôn Du Tư thuộc địa bàn xã này.

Các đối tượng đánh bạc trong ngôi nhà bỏ hoang ở xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Các đối tượng gồm: Võ Tấn Thành (SN 1978); Bùi Văn Việt (SN 1968); Hà Hiếu Thuận (SN 1981); Nguyễn Minh Sỹ (SN 1978); Hà Văn Đức (SN 1977); Phạm Thế Nguyên (SN 1987); Nguyễn Văn Tưởng (SN 1976); Hà Xuân Hiến (SN 1992); Phạm Thế Long (SN 1986); Hà Văn Lương (SN 1983); Bùi Văn Duy (SN 1983), đều trú tại thôn Du Tư, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình.

Tại hiện trường, Công an xã Nam Ninh đã thu giữ hơn 20 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác phục vụ cho việc đánh bạc.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai đã rủ nhau đến ngôi nhà trên để đánh bạc, khi đang sát phạt nhau thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang.

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối với 11 đối tượng trên để điều tra.