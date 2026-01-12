Hoàng Long: "Tôi có tuổi thơ luôn tự ti giống Biên phim Cách em 1 milimet"

Sau vai Sen trong phim Mưa đỏ, diễn viên Hoàng Long tiếp tục gây chú ý khi vào vai Biên trong phim truyền hình Cách em 1 milimet. Đây là nhân vật có số phận nặng nề, nội tâm phức tạp.

Diễn viên Hoàng Long vào vai Biên phim "Cách em 1 milimet" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vai Biên nhận được sự đồng cảm của khán giả, đồng thời khiến nhiều người tò mò về kết cục số phận của nhân vật trong phim. Diễn viên Hoàng Long đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí để giải đáp thắc mắc của khán giả.

Đồng cảm với nhân vật vì có tuổi thơ nhiều sự tự ti

Trong thời điểm phim gần đi tới kết cục, anh có thể tiết lộ về cái kết của nhân vật Biên, cũng như của bộ phim "Cách em 1 milimet"?

- Điều tôi có thể nói là cái kết của phim sẽ làm hài lòng khán giả, đúng tinh thần chữa lành mà ê-kíp mong muốn.

Trên mạng lan truyền nhiều hình ảnh anh mặc quần áo giống như chú rể và một cô gái không rõ mặt mặc áo cưới đứng đối diện. Có tin đồn rằng đó là cảnh Biên cưới Thư?

- Tôi không được phép nói về điều này. Còn ai cưới ai thì… tôi cũng chưa chắc (cười).

Bức ảnh gây đồn đoán trên mạng về cái kết của phim "Cách em 1 milimet" (Ảnh: Chụp màn hình).

Cơ duyên nào đã đưa anh đến với vai Biên phim “Cách em 1 milimet”?

- Anh Khôi (đạo diễn) gọi điện cho tôi và nói: “Long ơi, lên gặp anh nhé, có một vai diễn anh muốn trao đổi”.

Trước đó, tôi và anh Khôi từng làm việc chung trong Biệt dược đen, nên anh hiểu khả năng của tôi. Khi gặp, các anh cho tôi thử vài phân đoạn rất ngắn, chỉ khoảng 1-2 cảnh.

Nhưng chính khi đọc kịch bản, tôi thấy nhân vật này có quá nhiều dấu hỏi. Tôi thích những vai như vậy. Những vai đọc một lần là hiểu hết thường không khiến tôi hứng thú. Tôi thích phải đào sâu, khám phá.

Có một chi tiết anh Khôi nói với tôi mà tôi nhớ rất rõ. Anh bảo: “Anh nhìn thấy đôi mắt của em giống Biên trong tưởng tượng của anh”. Rồi anh nói thẳng: “Đôi mắt của em rất khổ”.

Lúc đó tôi chưa hiểu “đôi mắt khổ” là thế nào. Nhưng có lẽ chính điều đó khiến các anh tin tưởng giao vai Biên cho tôi.

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, anh đã trải qua những gì khiến cho đôi mắt anh mang nhiều tâm tư như vậy?

- Tâm tư trong đôi mắt không thể hình thành trong một sớm một chiều.

Thời điểm tôi vào vai Biên, bố tôi vừa mất. Khi đó, trong mắt tôi gần như không có niềm vui. Nhưng không chỉ biến cố ấy, mà cả sự tự ti kéo dài từ tuổi thơ cũng góp phần tạo nên một đôi mắt buồn.

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, được bố mẹ yêu thương. Tuy nhiên, từ nhỏ tôi đã hay tự ti, luôn nghĩ mình chưa đủ giỏi và phải cố gắng nhiều hơn. Tôi cũng là người suy nghĩ nhiều.

Có lẽ nên gọi nét “khổ” trong mắt tôi là sự tự ti, là những tâm tư tích tụ lâu ngày. Dù hiện tại tôi tự tin hơn, nhưng quãng đường để có được điều đó là rất dài.

Biên và tôi có những điểm tương đồng, có thể chỉ khoảng 10%, nhưng đủ để chúng tôi “sống chung” trong một vai diễn dài hơi. Tôi hiểu và đồng cảm với ước mơ của Biên.

Khi còn bé, ước mơ của Biên rất giản dị: Có bố, có mẹ, có bà, sống trong một gia đình trọn vẹn. Khi lớn lên, Biên không còn ước mơ cho riêng mình, mà chỉ mong được ở bên và bảo vệ những người mình yêu thương. Một ước mơ rất đơn giản, nhưng lại là khởi nguồn của bi kịch.

Hoàng Long được đạo diễn nhận xét là có "đôi mắt khổ" (Ảnh: Chụp màn hình).

"Tôi không chọn vai khổ, đạo diễn chọn tôi đóng vai khổ"

Người ta thường nói sau mỗi vai diễn, diễn viên sẽ mang theo một phần nhân vật. Vậy bây giờ khi phim đã đóng máy, anh sẽ mang theo điều gì từ Biên?

- Biên luôn thu mình lại, đặc biệt là với người mình yêu thương nhất. Càng yêu thương nhiều, Biên lại càng lặng im.

Chỉ khi mọi nút thắt được tháo gỡ, Biên mới mở lòng trọn vẹn. Chính sự phức tạp đó khiến tôi thấy đây là một nhân vật rất hấp dẫn, rất “đã” để khai thác.

Tôi học được ở Biên nghị lực sống. Biên chưa bao giờ bỏ cuộc.

Dù là trong nghề hay trong cuộc sống, tôi sẽ không cho phép mình dừng lại. Tôi tin rằng nếu mình còn cố gắng, còn tin vào điều gì đó tốt đẹp, thì mình sẽ còn đi tiếp được.

Cảm xúc của anh thế nào khi đây là vai diễn thứ 2 liên tiếp được chú ý, sau Sen của “Mưa đỏ”?

- Tôi từng nghĩ nếu sau vai Sen, lên truyền hình với vai Biên mà khán giả vẫn chỉ nói “đây là Sen”, không nhắc đến Biên, thì đó là thất bại của tôi.

Sau Mưa đỏ, hầu hết các diễn viên trẻ như tôi đều có một áp lực rất lớn. Khi một vai diễn thành công quá, bản thân mình luôn tự hỏi: “Liệu vai sau, mình có vượt qua được cái bóng đó không?”.

Đến khi phim Cách em 1 milimet lên sóng và nhận phản hồi tích cực từ khán giả, tôi thấy bản thân mình may mắn. Sau Sen, đến Biên, cả hai đều là những vai mà khán giả nhớ đến bằng chính tên nhân vật. Với một diễn viên trẻ, đó là hạnh phúc rất lớn.

Nhờ có Biên, tôi đã vượt được áp lực. Nhưng tôi cho rằng đó là sự may mắn. Tôi cần phải học hỏi và không ngừng tiến về phía trước để đáp lại tình yêu thương của khán giả.

Hoàng Long thành công với những vai diễn nặng tâm lý (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khán giả nhận ra Hoàng Long thường thành công khi gắn với những vai có số phận nặng nề, từ vai Biên cho đến vai Sen phim “Mưa đỏ" trước đây. Anh lý giải sao về điều này?

- Tôi tin rằng đạo diễn đã nhìn thấy ở tôi một điều gì đó phù hợp với sự giằng xé trong nội tâm của nhân vật để đặt niềm tin.

Thực tế là tôi không phải diễn viên có quá nhiều năm kinh nghiệm hay quá nhiều cơ hội để được lựa chọn vai. Tôi đang trong giai đoạn đi tìm những vai diễn để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Khi cơ hội đến, tôi đón nhận, tìm hiểu thật kỹ và đào sâu các chuyển biến nội tâm để nhân vật hiện lên sống thật, chứ không phải là chỉ mang bản thân diễn viên lên hình.

Vậy nên, tôi nghĩ không phải tôi chọn vai khổ, mà là đạo diễn chọn tôi đóng vai khổ (cười).

Anh làm thế nào để thoát khỏi sự khổ đau, gánh nặng của nhân vật để trở về cuộc sống thật?

- Quan điểm của tôi là: Đưa nhân vật lên được thì phải đặt nhân vật xuống được. Đó là sự tôn trọng với nhân vật và cũng là tôn trọng chính mình.

Thú thật, với vai Sen trong Mưa đỏ, tôi mất gần một năm để thoát vai. Dù tôi nghĩ là đã ổn, nhưng mỗi lần nhắc lại câu chuyện đó, cảm xúc của Sen vẫn rơi xuống tôi rất rõ.

Sau đó, tôi phải chủ động tách ra, dần dần kéo mình trở lại cuộc sống thật. Từ trải nghiệm đó, tôi hiểu rằng lập trường của người diễn viên trước khi nhập vai rất quan trọng. Ngay từ đầu, mình phải biết giới hạn của mình ở đâu.

Anh sẽ tham gia dự án phim nào sau “Cách em 1 milimet”?

- Tôi đang tham gia dự án điện ảnh mới ở TPHCM. Đây cũng là một vai diễn khá nặng về tâm lý. Tuy nhiên có thể là lần này sẽ không khổ nữa (cười).

Tạo hình mới đây của Hoàng Long khiến khán giả bất ngờ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cảm ơn Hoàng Long đã chia sẻ!