Nhà báo Đan Mạch ra mắt tiểu thuyết "Những bóng ma trở lại" ở Việt Nam

Cuốn sách tiểu thuyết trinh thám Những bóng ma trở lại của tác giả Thomas Bo Pedersen vừa chính thức được ra mắt với độc giả Việt Nam. Ông có nhiều năm gắn bó với Việt Nam sau lần đầu đến Hà Nội năm 1984.

Tác phẩm Những bóng ma trở lại đã được xuất bản tại Đan Mạch năm 2022. Tại Việt Nam, cuốn sách được dịch sang tiếng Việt, với sự hợp tác xuất bản và phát hành bởi Nhà xuất bản Hội Nhà Văn cùng công ty Book Hunter.

Tác giả Thomas Bo Pedersen ký tặng sách cho độc giả (Ảnh: Trần Thành Công).

Dưới những lớp bụi của lịch sử, có những câu chuyện tưởng như đã ngủ yên nhưng thực chất chưa bao giờ biến mất. Chúng chỉ lùi sâu vào ký ức, chờ một thời điểm để quay trở lại - dưới hình hài của những câu hỏi chưa có lời đáp.

Cuốn sách mở ra một thế giới nơi chiến tranh không kết thúc khi tiếng súng im lặng. Nó tiếp tục tồn tại trong đời sống con người qua ký ức, qua những hệ quả kéo dài của quá khứ và qua cảm thức trách nhiệm cá nhân trong những guồng quay lớn hơn chính mỗi số phận.

Ông Thomas Bo Pedersen gắn bó nhiều năm với Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Bóng ma” trong cuốn tiểu thuyết hiện diện dưới nhiều tầng nghĩa: vừa là quá khứ vừa là ký ức chung, vừa là những vết hằn âm thầm nhưng bền bỉ, vẫn tiếp tục định hình hiện tại.

Tác giả và Nhà xuất bản Đan Mạch Mondogrande cam kết quyên tặng toàn bộ lợi nhuận từ cuốn Những bóng ma trở lại cho các nạn nhân chất độc màu da cam tại Việt Nam qua chương trình Project Renew (Chương trình rà phá bom mìn vật liệu nổ, hỗ trợ nạn nhân da cam ở Việt Nam).

Ông Thomas Bo Pedersen, sinh năm 1955, là nhà báo, nhà ngoại giao và doanh nhân người Đan Mạch. Ông tốt nghiệp ngành Lịch sử đương đại tại Đại học Copenhagen.

Cuốn sách được xuất bản lần đầu năm 2022 ở Đan Mạch (Ảnh: Trần Thành Công).

Năm 1984, ông lần đầu đến Việt Nam với vai trò là phóng viên quốc tế. Sau đó, ông làm trong ngành ngoại giao Đan Mạch tại Bangladesh và Việt Nam và trở thành doanh nhân từ năm 2006.

Ngoài ra, ông cũng theo đuổi công việc viết tiểu thuyết khai thác chiều sâu lịch sử - xã hội Việt Nam, và được xem như một cầu nối văn hóa giữa Đan Mạch và Việt Nam.

Suốt nhiều năm qua, ông yêu mến Việt Nam, văn hoá và con người nơi đây, chung tay vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Đan Mạch.