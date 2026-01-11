Tài khoản của Lệ Quyên phát ngôn văng tục, "đốp chát" với khán giả gây sốc

Lệ Quyên "đốp chát" với khán giả gây tranh cãi

Mới đây, tài khoản Threads có tích xanh của ca sĩ Lệ Quyên (lequyensinger) đăng video cô diện trang phục dân tộc, tạo dáng nhí nhảnh trong chuyến du lịch tại Sa Pa.

Video này thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, tuy nhiên, một số tài khoản để lại bình luận tiêu cực về ngoại hình, tuổi tác của Lệ Quyên.

Lệ Quyên chia sẻ video tại Sa Pa, thu hút sự chú ý của khán giả (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi một khán giả khen Lệ Quyên bằng tiếng Anh: "Her flop era lowk serving" (tạm dịch: Cô ấy đã qua thời đỉnh cao mà vẫn rất ổn), tài khoản Threads được cho là của nữ ca sĩ đã đáp trả khá gay gắt bằng ngôn từ thô tục, có ý miệt thị nặng nề.

Cách phản ứng của Lệ Quyên vấp nhiều bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ hiểu lầm ý của vị khán giả khen cô bằng tiếng Anh nên đáp trả khá tiêu cực. Dân mạng cũng nhận xét Lệ Quyên là người nổi tiếng nhưng có cách ứng xử chưa phù hợp khi sử dụng mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

Hiện một số bình luận thô tục không còn xuất hiện trên tài khoản Threads của Lệ Quyên sau khi nổ ra tranh cãi.

Tài khoản Threads được cho là của ca sĩ Lệ Quyên có màn đáp trả gây tranh cãi (Ảnh: Chụp màn hình).

Cũng trong bài đăng này, phía Lệ Quyên cho biết, cô sử dụng mạng xã hội với mục đích giải trí. "Những tương tác với khán giả của tôi có lúc thế này, có lúc thế kia, tôi không quan tâm. Tôi không tự khen mình, không mua lượt tương tác để gây chú ý. Tôi không giống những người khác", nữ ca sĩ bình luận dưới video.

Phóng viên Dân trí liên hệ phía Lệ Quyên để tìm hiểu sự việc nhưng chưa nhận được phản hồi. Hiện nữ ca sĩ cũng chưa lên tiếng về vụ ồn ào.

Nghệ sĩ đôi co với anti-fan: Cuộc chiến vô bổ?

Đây không phải lần đầu Lệ Quyên có màn "đốp chát" với khán giả. Trước nay, giọng ca Sầu lẻ bóng nổi tiếng với tính cách thẳng thắn, không ngần ngại đáp trả những bình luận ác ý trên mạng xã hội. Trong nhiều cuộc tranh cãi, cô thường trả lời trực tiếp từng bình luận của anti-fan này bằng ngôn ngữ nặng nề, sâu cay.

Năm 2024, Lệ Quyên có cuộc "khẩu chiến" với anti-fan trên trang cá nhân của ca sĩ Hồng Nhung. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ ứng xử thiếu khéo léo vì "làm phiền" kênh mạng xã hội của đàn chị.

Năm 2023, Lệ Quyên từng dùng một số câu từ như "sống dưới đáy xã hội", "chưa từng sờ qua túi hiệu", "không có tiền mua iPhone"... khi đáp trả ý kiến tiêu cực từ dân mạng.

Năm 2022, nhận bình luận kém duyên về mặt mộc của mình, Lệ Quyên không ngần ngại đối chất: "Bạn để mặt mộc và tập thế này đi, mình tin bạn đẹp như tiên luôn".

Lệ Quyên nổi tiếng với tính cách thẳng thắn, không ngại đáp trả các bình luận tiêu cực (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cô cũng từng đăng bức tâm thư nhắn nhủ đến anti-fan, cho rằng nhóm người này "mãi tồi tệ, chật vật, khổ sở và ngày càng đi xuống". "Lúc người ta tận hưởng hạnh phúc thì bạn lại bị dìm trong những thứ chẳng ra gì. Nếu mong muốn, khao khát cuộc sống đủ đầy thì phải nỗ lực học hỏi, cố gắng chứ nhỉ. Vậy nên, hãy sống tốt cuộc đời của mình đi", ca sĩ nói.

Lệ Quyên không phải là trường hợp duy nhất gây tranh cãi vì thái độ "ăn miếng trả miếng" trên không gian mạng. Một số nghệ sĩ khác như Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Tuấn Hưng, Duy Mạnh, Đàm Vĩnh Hưng... cũng từng mất điểm trong mắt khán giả vì có lời lẽ chưa phù hợp khi đáp trả ý kiến trái chiều của dân mạng.

Ca sĩ Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh cũng từng vướng tranh cãi vì "ăn miếng trả miếng" trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thạc sĩ Lê Anh Tú - giảng viên khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông (Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM) - cho rằng, việc nghệ sĩ kết nối với khán giả trên các kênh mạng xã hội là điều cần thiết, vì tạo sự gần gũi, đồng thời củng cố hình ảnh cá nhân và thương hiệu.

Tuy nhiên, mạng xã hội là không gian rộng lớn, có cả fan lẫn anti-fan, do đó người nổi tiếng dễ gặp các ý kiến trái chiều. Khi đó, những phản ứng nặng nề của nghệ sĩ được xem là hành động thiếu tinh tế, gây ra những cuộc "khẩu chiến" vô bổ, tự bôi xấu hình ảnh chính mình.

"Trên mạng xã hội, chúng ta không thể chỉ thấy những bình luận tích cực mà sẽ luôn có cả những bình luận tiêu cực, những ý kiến không đúng với quan điểm của mình.

Người nổi tiếng cần được rèn luyện về cách ứng xử truyền thông để họ không đánh mất sự chuyên nghiệp. Khi có kiến thức ứng xử thì dù gặp trường hợp nào nghệ sĩ cũng có cách phản ứng khéo léo. Nếu nghệ sĩ cứ đi đáp trả từng bình luận thì hình ảnh của họ bị thiệt hại rất nhiều", ông Tú cho hay.