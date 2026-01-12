Thiên Ân "vồ ếch" trên sân khấu, hành động của mỹ nam "Mưa đỏ" gây chú ý

Lễ trao giải Ngôi sao xanh lần thứ 12 diễn ra tối 10/1 tại TPHCM, quy tụ sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ. Bên cạnh những diễn biến về giải thưởng, các khoảnh khắc hậu trường nhận sự quan tâm lớn từ khán giả.

Đặc biệt, khoảnh khắc Hoa hậu Thiên Ân sánh bước cùng diễn viên Steven Nguyễn bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý.

Khoảnh khắc gây sốt mạng xã hội của Steven Nguyễn và Thiên Ân (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong tình huống này, Steven Nguyễn và Thiên Ân cùng được xướng tên chiến thắng giải thưởng Nam/nữ diễn viên được yêu thích nhất hạng mục Điện ảnh.

Khi bước lên sân khấu, Thiên Ân không may vấp ngã ở bậc cầu thang. Steven Nguyễn đi sau, lập tức giúp đỡ Thiên Ân đứng dậy. Nam diễn viên Mưa đỏ còn chu đáo chỉnh lại quai váy cho đồng nghiệp trước khi cả hai bước vào phần phát biểu nhận giải thưởng.

Tuy nhiên, trước hành động của Steven Nguyễn, Hoa hậu Thiên Ân quay sang tỏ ý không cần điều chỉnh trang phục. Cô gật đầu cảm ơn Steven Nguyễn, sau đó nhẹ nhàng kéo quai váy trở về đúng thiết kế ban đầu bởi đây là kiểu váy trễ vai.

Steven Nguyễn kéo quai váy lên cho đồng nghiệp mà không biết rằng đây là thiết kế trễ vai (Ảnh: Chụp màn hình).

Tình huống "lịch thiệp nhưng hiểu lầm" của Steven Nguyễn khiến nhiều khán giả bật cười. Dù vậy, người hâm mộ cũng dành nhiều lời khen vì nam diễn viên có phản ứng nhanh nhẹn, ga lăng với đồng nghiệp nữ.

Khán giả cũng khen ngợi ngoại hình xứng đôi khi sánh bước bên nhau của Thiên Ân và Steven Nguyễn, đồng thời mong chờ hai diễn viên có dịp hợp tác trong một dự án phim.

Thiên Ân và Steven Nguyễn nhận giải thưởng Nữ/nam diễn viên được yêu thích nhất hạng mục Điện ảnh (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại Ngôi sao xanh 2025, diễn viên Steven Nguyễn nhận giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích nhất hạng mục Điện ảnh nhờ vai diễn Quang trong Mưa đỏ. Ngoài ra, anh còn nhận giải thưởng Cặp đôi điện ảnh được yêu thích nhất cùng bạn diễn Lê Hạ Anh.

Nam diễn viên chia sẻ, đây là niềm vinh dự, động viên lớn đối với anh trên hành trình làm nghề. Anh gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng ê-kíp phim Mưa đỏ - những người đã tin tưởng để anh có vai diễn đáng nhớ năm vừa qua.

"Cảm ơn bố mẹ và gia đình đã luôn ủng hộ con. Xin chúc mừng Mưa đỏ với giải Phim hay nhất hạng mục Điện ảnh và chúc mừng đạo diễn Đặng Thái Huyền với giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Tôi tin rằng đây là thành quả xứng đáng cho một tập thể đã làm việc bằng tất cả tâm huyết nhằm mang đến cho khán giả bộ phim ý nghĩa về chủ đề lịch sử.

Cảm ơn Lê Hạ Anh, người em, người bạn diễn đã phối hợp ăn ý trong phim, góp phần tạo nên cảm xúc, sự yêu mến và thiện cảm mà khán giả dành cho hai nhân vật, để câu chuyện “chưa trọn vẹn” trên màn ảnh vẫn có thể chạm đến trái tim nhiều người", Steven Nguyễn chia sẻ trên trang cá nhân.

Thiên Ân hạnh phúc khi nhận chiếc cúp Ngôi sao xanh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Với Đoàn Thiên Ân, giải thưởng tại Ngôi sao xanh là dấu mốc lớn đầu tiên trong sự nghiệp kể từ khi cô lấn sân diễn xuất. Đảm nhận vai Thúy Vân trong phim Nụ hôn bạc tỷ, Đoàn Thiên Ân nhận phản hồi tích cực từ khán giả và được xướng tên là Nữ diễn viên được yêu thích nhất hạng mục Điện ảnh.

"Sau hai lần đến với Ngôi sao xanh ở vai trò người trao giải, hôm nay là lần đầu tiên tôi được đứng ở đây với tư cách người nhận giải. Đây là một cột mốc, một thành công rất lớn đối với tôi.

Tôi biết ơn những người đã luôn yêu thương, trở thành điểm tựa vững chãi nhất, giúp ước mơ trở thành diễn viên của tôi từng bước trở thành hiện thực. Chiếc cúp này là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn, hoàn thiện mình để không phụ lòng tin yêu của tất cả", Thiên Ân bộc bạch.