Á hậu Phương Nhi hiếm hoi lộ diện, thông tin đám cưới hào môn gây chú ý

Mới đây, một số bức ảnh cưới được cho là của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng lan truyền trên mạng xã hội. Trong loạt ảnh, Phương Nhi xuất hiện với nhan sắc ngọt ngào, thần thái dịu dàng.

Ngoài ra, khán giả cũng quan tâm đến thông tin liên quan đến cột mốc trọng đại của người đẹp gốc Thanh Hóa.

Một nguồn tin thân cận xác nhận với phóng viên Dân trí, đám cưới của Á hậu Phương Nhi sẽ diễn ra trong hai ngày 22/1 và 23/1 tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ven biển. Tiệc cưới tổ chức trong không gian kín đáo, riêng tư với khách mời là người thân, bạn bè của cô dâu, chú rể góp mặt.

Phương Nhi và chồng tại lễ ăn hỏi hồi tháng 1/2025 (Ảnh: Facebook nhà thiết kế Đỗ Long).

Trước đó, vào tháng 1/2025, Á hậu Phương Nhi tổ chức lễ ăn hỏi tại Thanh Hóa. Một năm qua, người đẹp sống kín tiếng, tập trung cho việc học. Thi thoảng, cô thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng bạn đời tại một số sự kiện của gia đình nhà chồng.

Lần gần nhất Phương Nhi lộ diện trước truyền thông là tại lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2025, tổ chức hồi tháng 12/2025 tại Hà Nội.

Hồi tháng 8 năm ngoái, người đẹp gây sốt khi có mặt tại lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) nhân đại lễ A80.

Á hậu Phương Nhi (trái) gây chú ý trên sóng truyền hình hồi tháng 8/2025 (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong các dịp này, người đẹp thường chọn trang phục thanh lịch, mang gam màu nhã nhặn cùng lối trang điểm tự nhiên, tôn khí chất dịu dàng. Trước đây, Phương Nhi ghi điểm bởi nét ngây thơ, trong trẻo thì hiện tại, cô được khen trưởng thành, mang đến cảm giác đằm thắm, sang trọng và điềm đạm hơn.

Bên cạnh một số lần xuất hiện tại các sự kiện mang tính xã hội, cộng đồng cùng gia đình nhà chồng, Phương Nhi cũng được quan tâm trong những chuyến đi chơi, du lịch bên ông xã.

Khán giả nhận xét, từ đời thường đến công việc, Phương Nhi luôn có chồng đồng hành, cuộc sống viên mãn ở tuổi 24.

Vợ chồng Phương Nhi xuất hiện tại đêm nhạc của G-Dragon tổ chức tại Hà Nội hồi tháng 11/2025 (Ảnh: Chụp màn hình).

Hồi tháng 11/2025, clip Phương Nhi sánh đôi bên chồng tại đêm nhạc của ca sĩ G-Dragon từng gây sốt mạng xã hội. Cả hai hát, nhún nhảy theo các ca khúc của giọng ca Hàn Quốc. Doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng có nhiều cử chỉ tình cảm với vợ như đặt tay lên vai, ôm eo cô.

Một số khán giả cho biết, á hậu và chồng có sở thích đi xem ca nhạc, song thường xuất hiện kín kẽ ở khán đài, không lộ diện công khai trước truyền thông. Trước đó, người hâm mộ từng bắt gặp vợ chồng á hậu đến xem đêm nhạc All-rounder của SOOBIN vào tháng 4/2025.