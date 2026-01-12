Vũ Thùy Linh hóa cô dâu, kết đôi cùng Lâm Thanh Nhã phim "Mưa đỏ"

Vũ Thuỳ Linh khen Lâm Thanh Nhã ga lăng, chuyên nghiệp

Tại sự kiện ra mắt MV Trộm vía chiều 11/1 của ca sĩ Vũ Thuỳ Linh tại Hà Nội, diễn viên Lâm Thanh Nhã khiến khán giả bất ngờ với màn "lột xác" đầy thú vị.

Từng gây ấn tượng với vai Bình trong phim điện ảnh Mưa đỏ - chàng sinh viên mỹ thuật mang tâm tư người lính giữa khói lửa Thành cổ Quảng Trị - Lâm Thanh Nhã của hiện tại mang đến một diện mạo hoàn toàn khác biệt.

Rũ bỏ nét suy tư và những sức nặng tâm lý trên màn ảnh rộng, anh hóa thân thành một chú rể hiền lành, có phần rụt rè nhưng không kém phần duyên dáng, hóm hỉnh.

Vũ Thùy Linh và diễn viên Lâm Thanh Nhã - người từng tham gia phim điện ảnh “Mưa đỏ” - gây ấn tượng khi xuất hiện trong tạo hình cô dâu - chú rể tại sự kiện ra mắt MV “Trộm vía” chiều 11/1 (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự kết hợp giữa nam diễn viên và Vũ Thùy Linh trong MV đã mang đến một câu chuyện tình ngọt ngào qua những khung hình rực rỡ sắc màu văn hóa. Đây được xem là bước chuyển mình của nữ ca sĩ sang gam màu trẻ trung, tươi mới hơn trong âm nhạc. Trộm vía mang tinh thần của một “ca khúc cưới” hiện đại với thông điệp dễ thương: “Là cô dâu Việt Nam lấy chồng Việt Nam”.

Giai điệu bài hát được xây dựng trên âm hưởng dân gian của cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, giới thiệu những nét phong tục đa dạng theo cách tiếp cận gần gũi với khán giả trẻ. Tác phẩm là sự hợp tác tâm huyết giữa nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ, giám đốc âm nhạc Lưu Quang Minh và đạo diễn Nhu Đặng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Vũ Thùy Linh cho biết dù lần đầu thử sức với diễn xuất, cô cảm thấy rất vui và thoải mái khi có sự đồng hành của Lâm Thanh Nhã.

“Anh Lâm Thanh Nhã rất ga lăng và chuyên nghiệp. Anh hướng dẫn tôi từng chi tiết nhỏ nhất, hỗ trợ chu đáo suốt quá trình ghi hình”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Vũ Thùy Linh cũng không giấu được sự nể phục khi nhắc đến tinh thần làm việc bền bỉ của Lâm Thanh Nhã. Dù tiến độ ghi hình phát sinh tới 8 tiếng đồng hồ so với dự kiến, nam diễn viên vẫn duy trì thái độ làm việc chuyên nghiệp, tuyệt đối không một lời than phiền.

“Xuyên suốt buổi quay, anh Nhã luôn giữ vẻ tươi tắn, liên tục động viên tôi cũng như toàn bộ ê-kíp để đảm bảo từng khung hình được hoàn thiện chỉn chu nhất”, nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Với Thùy Linh, sự nhiệt tình và tử tế của đàn anh không chỉ là sự hỗ trợ thông thường, mà còn giống như một "người thầy" dạy diễn xuất ngay trên phim trường. Chính sự dẫn dắt tâm huyết đó đã góp phần quan trọng thổi hồn vào một "đám cưới Việt" rộn ràng, tràn đầy hạnh phúc trong sản phẩm âm nhạc lần này.

Buổi ra mắt MV “Trộm vía” được tổ chức như một đám hỏi, với sự góp mặt của NSND Thúy Hường (áo tứ thân) và NSƯT Thanh Tâm (áo dài xanh) và trong vai trò mẹ cô dâu - chú rể (Ảnh: Ban tổ chức).

Về phía mình, Lâm Thanh Nhã cũng không giấu được sự hào hứng khi có cơ hội hóa thân thành "chú rể" trong một không gian đậm chất truyền thống.

Nam diễn viên bộc bạch: "Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được ê-kíp tin tưởng trao gửi vai diễn này. Ngay từ khi tiếp cận bản demo (bản ghi âm thử) và kịch bản, tôi đã bị chinh phục bởi cách âm nhạc truyền tải trọn vẹn những phong tục, những câu chuyện văn hóa đầy ý nghĩa của dân tộc”.

Chia sẻ thêm về trải nghiệm đầy thú vị này, Lâm Thanh Nhã cho biết: "Đây là một vai diễn mang màu sắc hoàn toàn khác biệt so với những hình tượng Nhã từng thể hiện trước đây, có một chút hài hước, đôi chút nhí nhố nhưng cũng vô cùng dí dỏm và duyên dáng”.

"Tôi không sợ bị so sánh với Phương Mỹ Chi hay Hòa Minzy"

Sự hậu thuẫn nhiệt tình từ "chú rể" Lâm Thanh Nhã đã tiếp thêm nhiều động lực để Vũ Thùy Linh tự tin hơn trong dự án lần này. Tuy nhiên, việc tiếp tục khai thác yếu tố dân gian trong MV Trộm vía cũng khiến nữ ca sĩ ý thức rõ khả năng bản thân sẽ bị đặt lên bàn cân với các nghệ sĩ đi trước như Phương Mỹ Chi hay Hòa Minzy.

Trước những luồng ý kiến này, Thùy Linh thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Tôi chưa bao giờ sợ bị so sánh. Tôi thấy ca khúc Bắc Bling của chị Hòa Minzy rất hay, được dàn dựng công phu và tôn vinh rõ nét văn hóa Kinh Bắc.

Còn sản phẩm của tôi mang màu sắc văn hóa đa vùng miền, được kể lại theo tinh thần vui tươi, dí dỏm hơn. Tôi nghĩ những ai làm sản phẩm văn hóa dân gian hướng tới giá trị tốt đẹp đều rất đáng trân trọng, không cần phải e ngại chuyện so sánh”.

Trước những so sánh về màu sắc âm nhạc dân gian với các tên tuổi đình đám, Vũ Thùy Linh tin rằng nghệ thuật là mảnh đất đa sắc màu, nơi mỗi cá nhân đều có quyền sáng tạo độc lập mà không cần phải trở thành bản sao của bất kỳ ai (Ảnh: Ban tổ chức).

Xuất phát điểm từ thính phòng cổ điển, Vũ Thùy Linh lựa chọn đi sâu vào dân ca nguyên gốc, từng bước tìm cách đưa những chất liệu truyền thống ấy vào đời sống âm nhạc đương đại theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận hơn với khán giả trẻ.

Vũ Thùy Linh chia sẻ, phía sau hành trình học tập bài bản là những ngày đầu làm nghề đầy mộc mạc. Thời sinh viên, cô từng đi hát tại các phòng trà, quán cà phê với mức cát-xê chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi buổi. Dù thu nhập khiêm tốn, nữ ca sĩ vẫn xem đó là quãng thời gian quý giá: “Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp, đặc biệt là những lần đi ăn đêm cùng ban nhạc sau mỗi buổi diễn”.

Phải đến sau khi tốt nghiệp đại học, cô mới thực sự xác định theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, bắt đầu bằng những dự án được đầu tư chỉn chu. Trên hành trình đó, Thùy Linh may mắn khi luôn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình, dù nhà không có ai theo nghề.

Trong bối cảnh nhiều ca sĩ trẻ chọn các cuộc thi âm nhạc hay gameshow truyền hình để nổi tiếng nhanh chóng, Vũ Thùy Linh lại đứng ngoài xu hướng này.

Nữ ca sĩ tiết lộ cô vốn là người hướng nội và hiện muốn dành toàn bộ sự tập trung cho việc làm nghề: “Tôi cảm thấy nghệ thuật cần một khoảng tĩnh lặng nhất định để người nghệ sĩ có thể học hỏi, rèn luyện và thẩm thấu”.

Khi được hỏi về đời tư, Vũ Thùy Linh tiết lộ rằng, cô đang tận hưởng mối quan hệ bình yên bên bạn trai không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Theo nữ ca sĩ, dù khác biệt về nghề nghiệp nhưng cả hai lại tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc trong tư duy và quan niệm sống.

Với Thùy Linh, một nửa của mình không chỉ là người đồng hành mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc. “Anh luôn lắng nghe, chia sẻ và đưa ra cho tôi những lời khuyên hữu ích, giúp tôi vững tâm hơn trên con đường mình đã chọn”, nữ ca sĩ tâm sự.