Ô tô bị ngập nước: Những việc cần làm để giảm thiểu thiệt hại

Ô tô lội nước nhẹ có thể không sao, nhưng khi đứng yên giữa chỗ ngập thì nước sẽ có thời gian len vào các khe hở nhỏ, gây ra hàng loạt vấn đề, càng ngâm lâu càng nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Trong trường hợp bất khả kháng, không tránh được việc xe bị ngập, cần có một số lưu ý để giảm thiểu thiệt hại.

Lấy hết đồ quan trọng ra khỏi xe

Nên dọn hết đồ quan trọng, phòng trường hợp xe có thể bị ngập tới nóc (Ảnh minh hoạ: Autodeal).

Nếu trong xe có giấy tờ quan trọng hoặc đồ điện tử, như camera hành trình, máy ảnh, USB, máy lọc không khí..., thì hãy chủ động đem ra ngoài trước. Các tài liệu như sổ tay hướng dẫn sử dụng xe, hồ sơ theo dõi sửa chữa, bảo dưỡng xe... cũng nên được cất ở nơi khô ráo. Lưu ý cả những dụng cụ dễ bị gỉ sét, như kích lốp, cờ lê...

Đưa xe lên vị trí cao nhất có thể

Trong nhiều trường hợp, chủ xe chủ quan nghĩ khu vực mình đang ở không bị ngập hoặc nếu có ngập cũng không cao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thiệt hại lớn thường xảy ra với những chủ xe không có các biện pháp chủ động phòng tránh.

Trong những ngày mưa to bão lớn, cần thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết và cập nhật tin tức kịp thời để có phương án phòng ngừa.

Khi nước dâng cao đột ngột, chủ xe dễ rơi vào thế bị động, không kịp di chuyển tài sản (Ảnh: Đức Lợi).

Theo logic thông thường, những khu vực trũng sẽ ngập đầu tiên. Nếu nước dâng cao, xe có thể bị hư hỏng nặng hoặc thậm chí bị "coi như bỏ". Do đó, hãy tìm vị trí cao ráo nhất có thể, tránh khu vực ngập thường xuyên.

Nếu điều kiện cho phép và có sẵn bạt, hãy bọc kín xe lại và neo giữ cẩn thận để tránh khi nước lên xe bị va đập hoặc trôi dạt.

Chụp ảnh cả trong và ngoài xe

Nếu bạn mua bảo hiểm có rủi ro ngập nước, hãy chụp thật nhiều ảnh cả bên ngoài và bên trong ô tô để ghi nhận tình trạng hư hỏng và mức độ ngập nước của xe để tiện cho việc đòi bồi thường sau này.

Ngắt kết nối bình ắc-quy

Khi ô tô bị ngập, nếu mực nước chưa quá cao và tình hình cho phép, bạn nên nhanh chóng ngắt kết nối ắc-quy để phòng nguy cơ chập cháy, bảo vệ các hệ thống điện tử trên xe.

Ắc-quy bị ngâm nước quá lâu có thể dẫn đến tình trạng cháy nổ (Ảnh minh hoạ: Parkers).

Bạn sẽ cần cờ lê hoặc khóa tuýp phù hợp với cỡ ốc trên bình ắc-quy, thường là cờ lê 10 hoặc 12. Hãy ngắt nguồn điện từ bình ắc-quy để tránh chập điện và bảo vệ các hệ thống điện tử nhạy cảm như ECU. Luôn tháo cực âm - cọc bình có kí hiệu dấu trừ (-) - trước để tránh hiện tượng đoản mạch.

Sau khi đã nới con ốc, hãy nhấc dây nối ra khỏi cọc âm và bọc nó lại bằng một chiếc khăn/miếng vải khô hoặc túi nilon để nó không chạm vào bất kỳ bộ phận kim loại nào.

Trong trường hợp bạn không rành về kỹ thuật hoặc mực nước dâng quá cao, sóng nước lớn, thì hãy bỏ qua bước này, đợi nước rút hoặc chờ đội cứu hộ chuyên nghiệp tới. An toàn của con người luôn là ưu tiên số 1.

Bình tĩnh xử lý sau khi nước rút

Nếu nước chỉ tới lốp (dưới tâm bánh) thì xe bạn gần như không sao. Hãy rửa gầm xe và tốt nhất vẫn nên đem đến xưởng để kiểm tra tổng quát. Nếu chưa có điều kiện mang xe đi kiểm tra, hãy mở cửa để hong khô không gian bên trong xe, tháo thảm sàn, thảm cốp...

Hầu hết hệ thống dây điện và một số bộ phận máy tính trên một số mẫu xe đời mới nằm dưới thảm sàn cụm điều khiển trung tâm, nên ngay cả khi nước không ngập đến khoang động cơ, vẫn có nguy cơ trục trặc một số bộ phận trên xe.

Nếu nước vượt quá tâm bánh xe hoặc lên tới tay nắm cửa/gương chiếu hậu, cần thận trọng. Khả năng cao là nước đã lọt vào trong nhiều bộ phận và dầu nhớt có thể đã bị pha nước. Điều quan trọng nhất là: Không nổ máy, không bật điện, không khởi động bất kỳ hệ thống nào.

Một chiếc ô tô vương đầy bùn đất trong khoang lái sau khi nước rút trong đợt ngập hồi đầu tháng 10 ở Thái Nguyên (Ảnh: Thành Đông).

Nếu nước chạm tới hoặc vượt qua gương chiếu hậu, tuyệt đối không khởi động xe. Đây được xem là mức ngập nặng, có thể ảnh hưởng tới động cơ, hộp số, hệ thống điện và toàn bộ nội thất.

Thậm chí ngay cả với các xe gầm cao, bạn vẫn cần kiểm tra kỹ, còn xe gầm thấp sẽ bị ngập nhanh hơn và dễ tổn thương hơn.

Khi ô tô bị ngâm nước lâu, hãy gọi cứu hộ đưa xe về xưởng sửa chữa chuyên nghiệp. Đừng nôn nóng, sốt ruột thúc giục xưởng, vì việc kiểm tra, vệ sinh và khắc phục lỗi mất nhiều thời gian, cần sự cẩn thận, tỉ mỉ.